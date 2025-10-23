JAS ดันสมาชิกพรีเมียร์ทะลุ 1 ล้านราย

ผู้จัดการรายวัน 360 - “JAS” ดันยอดสมาชิกพรีเมียร์ลีกทะลุ 1 ล้านกว่าราย ผ่านแพ็กเกจ Monomax Standardรุกหนักคอนเทนต์ “กีฬา-ออริจินัลซีรีส์” ต่อเนื่องไตรมาส 4
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ตลอด 6 ฤดูกาล โดยมีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Monomax ภายใต้ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เป็นแพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสด
ล่าสุด MONO โชว์ศักยภาพ Monomax แข็งแกร่ง สร้างปรากฏการณ์จากแมตช์ "แดงเดือด" ดันยอดสมาชิกแพ็กเกจ Monomax Standard พุ่งทะลุเกินกว่า 1 ล้านราย สะท้อนการเติบโตของฐานสมาชิกแฟนบอลอย่างต่อเนื่อง พร้อมรุกดันยอดรายได้ไตรมาส 4 ด้วยคอนเทนต์แม่เหล็ก ทั้ง Emirates FA Cup, SV League, Original Series ที่กวาดรางวัลในปีนี้หลายเรื่อง
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่า จากความร่วมมือกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Monomax ในการให้สิทธิ์เป็นแพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ นั้น ตอนนี้มียอดผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลมากกว่า 1 ล้านรายแล้ว โดยเป็นยอดสมาชิกจากแพ็กเกจ Monomax Standard
การเติบโตของสมาชิก Monomax ถือเป็นกลยุทธ์สร้างรายได้สำคัญในโมเดลของ JAS ที่จะขับเคลื่อนด้วย Subscriber Fees จากการใช้ฐานลูกค้า Monomax โดยดึงแฟนบอลเข้าสู่ระบบ OTT เพื่อให้ทุกคนรับชมครบทุกแมตช์จากลีกต่างๆ ที่เราซื้อสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบัน Monomax ขึ้นแท่นเป็นแพลตฟอร์มหลักของแฟนพันธุ์แท้กีฬาเรียบร้อยแล้วเช่นกัน
นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO กล่าวว่า “ปัจจุบันแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Monomax มียอดสมาชิกแพ็กเกจ Monomax Standard ทะลุเกินกว่า 1 ล้านราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ที่มีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมตช์ใหญ่ทุกสัปดาห์ ส่งผลให้ยอดสมาชิกใหม่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
จากสถิติการรับชมพบว่า ยอดสมัครใหม่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงการแข่งขันแมตช์สำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในคอนเทนต์กีฬาคุณภาพ และคาดว่าในช่วงการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง ยอดสมาชิกจะยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อเนื่อง โดยภาพรวมฐานสมาชิกทั้งหมดของ Monomax ปัจจุบันมีมากกว่า 2.8 ล้านราย โดยแบ่งเป็นแพ็กเกจ Standard กว่า 1 ล้านราย, แพ็กเกจ Basic 8 แสนราย และแพ็กเกจ Starter 1 ล้านราย
“MONO ยังคงเดินหน้าเสริมทัพคอนเทนต์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายการกีฬาอย่าง The Emirates FA Cup, SV League, รวมถึงผลงานซีรีส์และภาพยนตร์จาก Mono Original ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ เรามุ่งมั่นจะพัฒนา Monomax ให้เป็นศูนย์กลางของ Sport & Lifestyle Entertainment เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดให้กับแฟนกีฬาและผู้ชมทั่วประเทศ”
การเติบโตของยอดสมาชิก Monomax ที่พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ JAS และ MONO ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจคอนเทนต์กีฬาและสตรีมมิ่งพรีเมียมของไทยและภูมิภาคในทศวรรษใหม่อย่างแท้จริง