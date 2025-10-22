สปาร์ค อีวี และ ไมล์ กรีน เปิดตัวระบบนิเวศการชาร์จสาธารณะ สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

22 ตุลาคม 2568, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – บริษัท สปาร์ค อีวี จำกัด (“สปาร์ค อีวี”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก Cornerstone Technologies Holdings Limited (รหัสหลักทรัพย์: 8391.HK) ผู้ให้บริการโซลูชั่นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำจากฮ่องกง และ บริษัท ไมล์ กรีน จำกัด (“ไมล์ กรีน”) ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านพลังงาน ได้จัดงานเฉลิมฉลองการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ ณ กรุงเทพมหานคร งานในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัว ระบบนิเวศการชาร์จสาธารณะสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมเผยโฉมเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วที่สุดของประเทศ ยุคใหม่แห่งอิสระในการเดินทางด้วยรถอีวีเริ่มต้นขึ้นแล้ว ด้วยนวัตกรรมจากฮ่องกงที่เร่งการเติบโตของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพในการปรับโฉมภูมิทัศน์การขนส่งของประเทศ
มร. วินเซนท์ ยิป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารของ คอร์นเนอร์สโตน เทคโนโลยี (Vincent Yip, CEO และ Executive Director, Cornerstone Technologies) เปิดเผยว่า ด้วยอัตราการเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ต่อครัวเรือนที่สูงที่สุดในโลกของประเทศไทย (87%) การเปลี่ยนผ่านสู่รถสองล้อไฟฟ้าจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีใครบุกเบิก การเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดย สปาร์ค อีวี และ ไมล์ กรีน ครั้งนี้ จึงเป็นการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แพลตฟอร์มร่วมนี้จะผนวกรวมจุดชาร์จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เข้ากับเครือข่ายที่มีอยู่เดิมของ สปาร์ค อีวี ที่มีมากกว่า 100 สถานี อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างโครงข่ายการชาร์จแบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความกังวลเรื่องระยะทาง (range anxiety) และรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งของยอดขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทย
มร. มาเวอริค ฮุย (Mr.Maverick Hui) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ Mile Green กล่าวว่า Mile Green เปิดตัวระบบนิเวศมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วแบบบูรณาการแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยโมเดลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใหม่ 3 รุ่นที่ขับเคลื่อนโดย VMOTO และนำเสนอโซลูชั่นด้านการเงินและระบบสะสมคะแนนสำหรับสมาชิก เพื่อสร้างการใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (Rider financing and loyalty program solutions) ต่อผู้ขับขี่ผ่านระบบนิเวศ Web3 ที่ชื่อว่า EVOLVE ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการเป็นเจ้าของและทำให้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบเร็วเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ขับขี่ทั่วไป
“ภารกิจของเราที่ ไมล์ กรีน คือการบุกเบิกและผลักดันเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาโดยตลอด การเป็นพันธมิตรกับ สปาร์ค อีวี เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นนั้น ในขณะที่เรากำลังติดตั้งระบบนิเวศการชาร์จเร็วสำหรับรถสองล้อแห่งแรกของประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมซึ่งให้บริการระบบนิเวศ EV ทั้งหมด ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขั้นสูง ไปจนถึงแพลตฟอร์มฟินเทคและ Web3 แบบบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนจะเป็นไปอย่างราบรื่น”
มาตรฐานใหม่แห่งอิสระภาพ เผยโฉมเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วที่สุดของประเทศไทย หัวใจหลักของการเป็นพันธมิตรครั้งนี้คือการเปิดตัวเทคโนโลยี Fastest Charge (การชาร์จที่เร็วที่สุด) สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ ไมล์ กรีน ในด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่สีเขียวขั้นสูง ความร่วมมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มอิสระให้กับผู้ขับขี่และลดเวลาหยุดนิ่งให้เหลือน้อยที่สุด ระบบใหม่นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้พลังงานที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ทำให้ผู้ขับขี่ใช้เวลารอน้อยลงและมีเวลาอยู่บนท้องถนนมากขึ้น ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่สำหรับ E-Mobility ทั่วทั้งภูมิภาค
การส่งออกนวัตกรรม จุดประกายการเติบโตของตลาดในภูมิภาค พิธีเปิดตัวทำหน้าที่เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของระบบการชาร์จความเร็วสูงโดยเฉพาะนี้ ซึ่งวางตำแหน่งของพันธมิตรให้เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการขยายตลาดในภูมิภาค ความร่วมมือนี้เป็นแบบอย่างของกลยุทธ์ "การส่งออกเทคโนโลยี" ที่ประสบความสำเร็จ โดยนำประสบการณ์การดำเนินงานด้านการชาร์จที่กว้างขวางของ Cornerstone Technologies จากฮ่องกงเข้าสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มร. วินเซนท์ ยิป ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า "วันนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวพันธมิตร แต่คือการเปิดตัวการขับเคลื่อนครั้งสำคัญ เรากำลังส่งออกเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และความเป็นเลิศในการดำเนินงานจากฮ่องกง เพื่อจุดประกายการปฏิวัติระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ด้วยการรวมเครือข่ายการชาร์จที่แข็งแกร่งของ สปาร์ค อีวี เข้ากับนวัตกรรมการชาร์จเร็วของ ไมล์ กรีน เราไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มจุดชาร์จเท่านั้น แต่เรากำลังกำหนด มาตรฐานใหม่ สำหรับความเร็ว ความสะดวกสบาย และอิสระในการเดินทางด้วยรถอีวีทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"
นายวรวีร์ ปลูกเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สปาร์ค อีวี จำกัด กล่าวเสริมว่า "ในฐานะผู้บริหารประจำประเทศไทย เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงชีวิตประจำวันและรูปแบบการเดินทางของผู้ขับขี่ชาวไทย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นมากกว่าเทคโนโลยี มันคือการให้บริการที่จับต้องได้และเชื่อถือได้ ซึ่งเข้ากับชุมชนของเราได้อย่างราบรื่น เริ่มตั้งแต่ใจกลางเมืองไปจนถึงธุรกิจท้องถิ่น เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบไม่ใช่แค่การชาร์จที่เร็วที่สุด แต่ยังเป็นประสบการณ์การชาร์จที่ เข้าถึงได้ง่ายที่สุด อย่างบูรณาการและเข้ากับพฤติกรรมผู้ใช้งานชาวไทยมากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ขับขี่ทุกคน"
พันธมิตรทั้งสองยืนยันว่า ในระยะต่อไปของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบฮาร์ดแวร์อย่างราบรื่นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น