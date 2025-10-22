อย่าหาทำ! MEA ชี้ ลักสายไฟ-แอบขุดบิตคอยน์ เสี่ยงไฟดูด-ไฟไหม้ ติดคุก ดับอนาคต

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตือนภัยพฤติกรรมสุดอันตราย ที่กำลังสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หลังพบการลักลอบตัดสายไฟฟ้า แอบพ่วงไฟขุดบิตคอยน์ และดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการกระทำดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ แต่ยังเป็นการนำตัวเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงสูงสุด เพราะอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ รวมถึงทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง เกิดไฟดับเป็นบริเวณวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก และยังทำลายทรัพย์สินสาธารณะที่เป็นของ MEA
MEA ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยสอดส่อง หากพบเห็นการลักลอบตัดสายไฟฟ้าหรือบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ การละเมิดการใช้ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมาย หรือพบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพชำรุดหรือไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ - Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online - ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center Online 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง