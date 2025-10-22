สมัครเลย MEA e-Bill ดีต่อโลก ดีต่อใจ ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

xs
เผยแพร่:   ปรับปรุง:



LINE OA "MEA Connect"

ขั้นตอนที่ 1 *มาเป็นเพื่อนกัน*

- เพิ่มเพื่อนโดยการค้นหา @meathailand จะพบชื่อบัญชี "MEA Connect" ของแท้ต้องมีโล่เขียวหน้าชื่อบัญชี


ขั้นตอนที่ 2 *ยืนยันตัวตน*

- ไปที่ "หน้าหลัก/Home"

- กรอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล ที่ลงทะเบียนไว้

- เลือก "ยืนยันตัวตน" เพื่อกรอกข้อมูล

- หากยืนยันตัวตนสำเร็จ ปุ่ม "ยืนยันตัวตน" จะหายไป


ขั้นตอนที่ 3 *เพิ่มเครื่องวัด*

- ไปที่แถบ "เครื่องวัดไฟฟ้า"

- กดปุ่ม "เพิ่ม"

- สามารถเพิ่มข้อมูลเครื่องวัดไฟฟ้า ได้ 3 รูปแบบ

1. กรอกข้อมูลด้วยตนเอง

2. สแกน QR Code จากใบแจ้งค่าไฟ

3. กดปุ่ม "ค้นหา" ในแถบ ตรวจสอบเครื่องวัดไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของ ระบบจะแสดงรายการเครื่องวัดไฟฟ้าทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ






ขั้นตอนที่ 4 *สมัครรับ MEA e-Bill*

- ไปที่แถบ "เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (MEA e-Bill)"

- เลื่อนปุ่มเปิดให้เป็นสีเขียว ตรงแถบ รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง LINE / ทางอีเมล

- กด "ยืนยันรับเอกสาร"


หรือสมัครที่เว็บไซต์ MEA e-Service >> https://meaeservice.mea.or.th/

ขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าใช้งาน MEA e-Service

- กรอกหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่าน

2. เลือกแถบ MEA e-Bill ที่ด้านซ้ายบน

3. คลิก ยอมรับ เงื่อนไขการขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึก

4. เลือก เครื่องวัดฯ ที่ท่านต้องการสมัครรับ MEA e-Bill

5. ระบุอีเมลที่ท่านประสงค์รับ MEA e-Bill และคลิกปุ่มลงทะเบียน

สมัคร MEA e-Bill แล้ว อย่าลืมสมัคร MEA Point ด้วยนะ รับทันที 1,000 Points พิเศษ! ชวนเพื่อนสมัครรับโบนัสฟรี 100 Points

+ 30 Points เมื่อรับ MEA e-Bill ต่อเนื่อง

รับ MEA e-Bill มีแต่ได้ จะไม่สมัครได้ไงงงง
