สมัครเลย MEA e-Bill ดีต่อโลก ดีต่อใจ ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ
LINE OA "MEA Connect"
ขั้นตอนที่ 1 *มาเป็นเพื่อนกัน*
- เพิ่มเพื่อนโดยการค้นหา @meathailand จะพบชื่อบัญชี "MEA Connect" ของแท้ต้องมีโล่เขียวหน้าชื่อบัญชี
ขั้นตอนที่ 2 *ยืนยันตัวตน*
- ไปที่ "หน้าหลัก/Home"
- กรอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล ที่ลงทะเบียนไว้
- เลือก "ยืนยันตัวตน" เพื่อกรอกข้อมูล
- หากยืนยันตัวตนสำเร็จ ปุ่ม "ยืนยันตัวตน" จะหายไป
ขั้นตอนที่ 3 *เพิ่มเครื่องวัด*
- ไปที่แถบ "เครื่องวัดไฟฟ้า"
- กดปุ่ม "เพิ่ม"
- สามารถเพิ่มข้อมูลเครื่องวัดไฟฟ้า ได้ 3 รูปแบบ
1. กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
2. สแกน QR Code จากใบแจ้งค่าไฟ
3. กดปุ่ม "ค้นหา" ในแถบ ตรวจสอบเครื่องวัดไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของ ระบบจะแสดงรายการเครื่องวัดไฟฟ้าทั้งหมดที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ
ขั้นตอนที่ 4 *สมัครรับ MEA e-Bill*
- ไปที่แถบ "เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (MEA e-Bill)"
- เลื่อนปุ่มเปิดให้เป็นสีเขียว ตรงแถบ รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง LINE / ทางอีเมล
- กด "ยืนยันรับเอกสาร"
หรือสมัครที่เว็บไซต์ MEA e-Service >> https://meaeservice.mea.or.th/
ขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าใช้งาน MEA e-Service
- กรอกหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่าน
2. เลือกแถบ MEA e-Bill ที่ด้านซ้ายบน
3. คลิก ยอมรับ เงื่อนไขการขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึก
4. เลือก เครื่องวัดฯ ที่ท่านต้องการสมัครรับ MEA e-Bill
5. ระบุอีเมลที่ท่านประสงค์รับ MEA e-Bill และคลิกปุ่มลงทะเบียน
สมัคร MEA e-Bill แล้ว อย่าลืมสมัคร MEA Point ด้วยนะ รับทันที 1,000 Points พิเศษ! ชวนเพื่อนสมัครรับโบนัสฟรี 100 Points
+ 30 Points เมื่อรับ MEA e-Bill ต่อเนื่อง
รับ MEA e-Bill มีแต่ได้ จะไม่สมัครได้ไงงงง