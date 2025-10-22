xs
สสช. จัดงาน Government Data Catalog Day 2568 มอบรางวัล 29 หน่วยงาน ผลงานโดดเด่นในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน “Government Data Catalog Day 2568” ที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ Theme “Unlocking Thailand’s Data Potential” ณ ห้องประชุมนครรังสิตแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการขับเคลื่อน “ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อ GD Catalog” ที่ช่วยยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สนับสนุนนโยบาย Smart Government และ Data-Driven Nation


นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งมอบรางวัล “GD Catalog Award 2568” แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ รวม 29 รางวัล แบ่งเป็น ระดับกรม 16 รางวัล ระดับจังหวัด 11 รางวัล และหน่วยงานรูปแบบพิเศษและหน่วยงานท้องถิ่น 2 รางวัล โดยได้กล่าวเน้นยำถึงความสำคัญของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ว่าเป็นแพลตฟอร์มหลักในการรวบรวมรายชื่อข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ของภาครัฐ เพื่อให้เราทราบว่า ข้อมูลภาครัฐมีอะไร อยู่ที่ไหน และเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ที่เจ้าของข้อมูลกำหนดเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เชิงนโยบายได้ผ่านช่องทางดิจิทัล และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐตั้งแต่ต้นทางภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งการจัดทำ Metadata การจัดระดับชั้นข้อมูลเพื่อกำหนดการเข้าถึงข้อมูลและการจัดเก็บอย่างปลอดภัยตามนโยบาย Could First Policy


นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานแล้วกว่า 296 หน่วยงาน มีชุดข้อมูลกว่า 25,000 ชุดข้อมูล และได้ลงทะเบียนบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐมากกว่า 19,000 ชุดข้อมูล โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน กำกับดูแลมาตรฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลทุกชุดมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้งานสำหรับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังได้เริ่มขยายผลการจัดทำบัญชีข้อมูลสู่ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform) รวมถึงสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ


“สำนักงานสถิติแห่งชาติ” ได้มุ่งมั่นสร้างรากฐานสำคัญด้านข้อมูลของประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ เพราะเมื่อภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ก็จะนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด”

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : NSOofThailand https://www.youtube.com/watch?v=IB27tt6BnNU&t=2281s












