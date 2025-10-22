xs
xsm
sm
md
lg

“METALEX 2025” พร้อมส่องสปอตไลต์ให้นวัตกรรมเครื่องจักรกลแห่งอนาคต ขับเคลื่อนโลหการอาเซียนสู่ Smart Manufacturing

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมทัลเล็กซ์ (METALEX) 2025 มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหการอันดับหนึ่งแห่งอาเซียน ชูแนวคิด “The Spotlight” ส่องสปอตไลต์ให้นักโลหการจากทุกอุตสาหกรรมทั่วอาเซียนได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ชี้ตลาดเครื่องจักรกลอาเซียนเติบโตต่อเนื่อง รับกระแสอุตสาหกรรม 4.0 ขณะที่ตลาดเครื่องจักรกลไทยมีทั้งขยายและหดตัวตามเศรษฐกิจ แต่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยนวัตกรรม กระบวนการผลิตและองค์ความรู้ใหม่ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2568 ฮอลล์ 98-104 ไบเทค บางนา

นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (RX BITEC) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โลก ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่อุตสาหกรรมของไทยหลายรายการยังมีมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวอยู่ โดยในครึ่งแรกของปีนี้ มีอัตราการขยายตัว 19.3% และเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง 15 เดือน อีกทั้งตลาดส่งออกที่เป็นตลาดหลักก็ยังมีการขยายตัวดี เช่น รถปิคอัพ รถบัส และรถบรรทุกไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทำให้การผลิตยังคงเติบโต และมีความต้องการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เครื่องจักรกลโลหการจึงยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย ซึ่งยืนยันได้จากตัวเลขการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปโลหะ พบว่าในปี 2567 มีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 37,202.74 ล้านบาท และในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรฯ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 31.81% ปี 2568 จึงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและเติบโตสำหรับอุตสาหกรรมโลหการในอาเซียน และส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น


งาน METALEX จึงไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็นจุดรวมของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับศักยภาพร่วมกัน การจัดงาน METALEX 2025 ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 39 ภายใต้ธีม “The Spotlight” เพื่อฉายสปอตไลต์ส่องให้นวัตกรรมโดดเด่นในสายตานักอุตสาหกรรม และสะท้อนให้เห็นถึงการที่เรานำเสนอสุดยอดนวัตกรรมจากทั่วโลกมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายที่จะเกิดขึ้น และตอกย้ำถึงบทบาทในการเป็นเวทีสำคัญที่ส่องแสงให้เห็นถึงเทคโนโลยีล้ำสมัย โอกาสทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมโลหการในอนาคต พร้อมพบกับผู้จัดแสดงกว่า 3,000 แบรนด์ จาก 50 ประเทศ และ 18 พาวิลเลียนนานาชาติจาก 8 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ ได้แก่ เกาหลีใต้ เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีส่วนแสดงพิเศษและไฮไลต์นวัตกรรมในงานมากมาย อาทิ

• JAMTAT Pavilion รวมสุดยอดนวัตกรรมเครื่องมือกลจากญี่ปุ่น

• Sheet METALEX Zone โชว์เทคโนโลยีแปรรูปโลหะแผ่นรุ่นล่าสุด ตั้งแต่เลเซอร์ วอเตอร์เจ็ท เครื่องพับ เครื่องเจาะรู เครื่องตัดเฉือน พร้อมแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก


• การเปิดตัวครั้งแรกของเครื่องจักรรุ่นใหม่ อาทิ

- BROTHER SPEEDIO DG-1 เครื่องลบครีบอัตโนมัติ ลดเวลาเตรียมงานได้กว่า 70%

- TAKAMATSU AT-1 เครื่องกลึง CNC ที่เปิดตัวครั้งแรกของโลกในไทย

- AMADA VENTIS AJe Series ไฟเบอร์เลเซอร์รุ่นใหม่ พร้อมเทคโนโลยี “Locus Beam Control” เพิ่มความเร็วและลดพลังงาน

- JSR ENTECH SuperView WT3000 เครื่องมือวัดระดับนาโนเมตร ครั้งแรกในไทย

- NACHI MZS05 หุ่นยนต์โคบอทเซนเซอร์อัจฉริยะ

- Dobot CR30H หุ่นยนต์จัดเรียงความเร็วสูง

- และนวัตกรรมอีกมากที่จะมาเปิดตัวประสิทธิภาพการผลิตอีกขั้นในงาน


นอกจากนี้ ยังมีเวทีความรู้ จุดต่อยอดธุรกิจใหม่กว่า 110 หัวข้อ จัดเต็มด้วยสัมมนาโดยวิทยากรระดับนานาชาติกว่า 169 ท่าน เพื่อเสริมองค์ความรู้และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อาทิ

• EV Tech Forum 2025: เจาะเทรนด์ Micro EVs เพื่อเมืองอัจฉริยะ

• METALEX AI Forum 2025: พลิกโฉมการผลิตด้วย AI

• The 13th Metallurgy Forum: รู้เท่าทันเทรนด์ใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

• International Symposium on Light Materials Technology สัมมนานานาชาติตามติดความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอลูมิเนียม โดยความร่วมมือของ MTEC และ University of Toyama โดยวิทยากรจาก Boeing อเมริกาและอาจารย์จากญี่ปุ่น

• TMETC15 และ TCPC2025 เวทีโลหะวิทยาแห่งปีที่สะท้อนมุมมองรอบด้านในแวดวงโลหการแบบครบสูตร ร่วมจัดโดยกระทรวง อว. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอีกหลายสถาบันในวงการ

• SMC Smart & Sustainable Industry Forum: ก้าวสู่การผลิตที่อัจฉริยะและยั่งยืน


นอกจากนั้นยังมี METALEX The Master Class ซึ่งสาธิตหุ่นยนต์ Humanoid, เทคโนโลยี Simulation, การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก และเวิร์กช้อปสอนเขียนโปรแกรม IIoT และเรื่องแขนกลโรโบติกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Thai PLC Center, และเรื่อง AI-CIRA CoRE การประยุกต์ใช้ AI สัญชาติไทย พร้อมกิจกรรมพิเศษ “โคมะ ไทเซ็น” (Koma Taisen) การแข่งขันหมุนลูกข่างทำมือระหว่างสุดยอดช่างและวิศวกร ชิงสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันที่ญี่ปุ่น


“เราหวังว่า งาน METALEX จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และเป็นสปอตไลต์ที่ฉายเส้นทางแห่งความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 100,000 คน และเกิดมูลค่าการเจรจาทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท” นางวราภรณ์กล่าวสรุป


งาน METALEX จะจัดระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00–18.00 น. ณ ฮอลล์ 98-104 ไบเทค บางนา ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าภายในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่ www.metalex.co.th เนื่องจากเป็นงานเจรจาธุรกิจ จึงขอความร่วมมือผู้ชมงานแต่งกายสุภาพ และภายในงานมีเครื่องจักรขนาดใหญ่และอาจมีประกายไฟจากการสาธิตการใช้งาน จึงสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าชมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contactcenter@rxbitec.com หรือโทร. 0 2686 7222
“METALEX 2025” พร้อมส่องสปอตไลต์ให้นวัตกรรมเครื่องจักรกลแห่งอนาคต ขับเคลื่อนโลหการอาเซียนสู่ Smart Manufacturing
“METALEX 2025” พร้อมส่องสปอตไลต์ให้นวัตกรรมเครื่องจักรกลแห่งอนาคต ขับเคลื่อนโลหการอาเซียนสู่ Smart Manufacturing
“METALEX 2025” พร้อมส่องสปอตไลต์ให้นวัตกรรมเครื่องจักรกลแห่งอนาคต ขับเคลื่อนโลหการอาเซียนสู่ Smart Manufacturing
“METALEX 2025” พร้อมส่องสปอตไลต์ให้นวัตกรรมเครื่องจักรกลแห่งอนาคต ขับเคลื่อนโลหการอาเซียนสู่ Smart Manufacturing
“METALEX 2025” พร้อมส่องสปอตไลต์ให้นวัตกรรมเครื่องจักรกลแห่งอนาคต ขับเคลื่อนโลหการอาเซียนสู่ Smart Manufacturing
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น