“METALEX 2025” พร้อมส่องสปอตไลต์ให้นวัตกรรมเครื่องจักรกลแห่งอนาคต ขับเคลื่อนโลหการอาเซียนสู่ Smart Manufacturing

เมทัลเล็กซ์ (METALEX) 2025 มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหการอันดับหนึ่งแห่งอาเซียน ชูแนวคิด “The Spotlight” ส่องสปอตไลต์ให้นักโลหการจากทุกอุตสาหกรรมทั่วอาเซียนได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ชี้ตลาดเครื่องจักรกลอาเซียนเติบโตต่อเนื่อง รับกระแสอุตสาหกรรม 4.0 ขณะที่ตลาดเครื่องจักรกลไทยมีทั้งขยายและหดตัวตามเศรษฐกิจ แต่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยนวัตกรรม กระบวนการผลิตและองค์ความรู้ใหม่ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2568 ฮอลล์ 98-104 ไบเทค บางนา
นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (RX BITEC) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โลก ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ แต่อุตสาหกรรมของไทยหลายรายการยังมีมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวอยู่ โดยในครึ่งแรกของปีนี้ มีอัตราการขยายตัว 19.3% และเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง 15 เดือน อีกทั้งตลาดส่งออกที่เป็นตลาดหลักก็ยังมีการขยายตัวดี เช่น รถปิคอัพ รถบัส และรถบรรทุกไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทำให้การผลิตยังคงเติบโต และมีความต้องการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เครื่องจักรกลโลหการจึงยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย ซึ่งยืนยันได้จากตัวเลขการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปโลหะ พบว่าในปี 2567 มีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 37,202.74 ล้านบาท และในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรฯ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 31.81% ปี 2568 จึงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและเติบโตสำหรับอุตสาหกรรมโลหการในอาเซียน และส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น
งาน METALEX จึงไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็นจุดรวมของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับศักยภาพร่วมกัน การจัดงาน METALEX 2025 ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 39 ภายใต้ธีม “The Spotlight” เพื่อฉายสปอตไลต์ส่องให้นวัตกรรมโดดเด่นในสายตานักอุตสาหกรรม และสะท้อนให้เห็นถึงการที่เรานำเสนอสุดยอดนวัตกรรมจากทั่วโลกมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายที่จะเกิดขึ้น และตอกย้ำถึงบทบาทในการเป็นเวทีสำคัญที่ส่องแสงให้เห็นถึงเทคโนโลยีล้ำสมัย โอกาสทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมโลหการในอนาคต พร้อมพบกับผู้จัดแสดงกว่า 3,000 แบรนด์ จาก 50 ประเทศ และ 18 พาวิลเลียนนานาชาติจาก 8 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ ได้แก่ เกาหลีใต้ เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีส่วนแสดงพิเศษและไฮไลต์นวัตกรรมในงานมากมาย อาทิ
• JAMTAT Pavilion รวมสุดยอดนวัตกรรมเครื่องมือกลจากญี่ปุ่น
• Sheet METALEX Zone โชว์เทคโนโลยีแปรรูปโลหะแผ่นรุ่นล่าสุด ตั้งแต่เลเซอร์ วอเตอร์เจ็ท เครื่องพับ เครื่องเจาะรู เครื่องตัดเฉือน พร้อมแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
• การเปิดตัวครั้งแรกของเครื่องจักรรุ่นใหม่ อาทิ
- BROTHER SPEEDIO DG-1 เครื่องลบครีบอัตโนมัติ ลดเวลาเตรียมงานได้กว่า 70%
- TAKAMATSU AT-1 เครื่องกลึง CNC ที่เปิดตัวครั้งแรกของโลกในไทย
- AMADA VENTIS AJe Series ไฟเบอร์เลเซอร์รุ่นใหม่ พร้อมเทคโนโลยี “Locus Beam Control” เพิ่มความเร็วและลดพลังงาน
- JSR ENTECH SuperView WT3000 เครื่องมือวัดระดับนาโนเมตร ครั้งแรกในไทย
- NACHI MZS05 หุ่นยนต์โคบอทเซนเซอร์อัจฉริยะ
- Dobot CR30H หุ่นยนต์จัดเรียงความเร็วสูง
- และนวัตกรรมอีกมากที่จะมาเปิดตัวประสิทธิภาพการผลิตอีกขั้นในงาน
นอกจากนี้ ยังมีเวทีความรู้ จุดต่อยอดธุรกิจใหม่กว่า 110 หัวข้อ จัดเต็มด้วยสัมมนาโดยวิทยากรระดับนานาชาติกว่า 169 ท่าน เพื่อเสริมองค์ความรู้และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อาทิ
• EV Tech Forum 2025: เจาะเทรนด์ Micro EVs เพื่อเมืองอัจฉริยะ
• METALEX AI Forum 2025: พลิกโฉมการผลิตด้วย AI
• The 13th Metallurgy Forum: รู้เท่าทันเทรนด์ใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
• International Symposium on Light Materials Technology สัมมนานานาชาติตามติดความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอลูมิเนียม โดยความร่วมมือของ MTEC และ University of Toyama โดยวิทยากรจาก Boeing อเมริกาและอาจารย์จากญี่ปุ่น
• TMETC15 และ TCPC2025 เวทีโลหะวิทยาแห่งปีที่สะท้อนมุมมองรอบด้านในแวดวงโลหการแบบครบสูตร ร่วมจัดโดยกระทรวง อว. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอีกหลายสถาบันในวงการ
• SMC Smart & Sustainable Industry Forum: ก้าวสู่การผลิตที่อัจฉริยะและยั่งยืน
นอกจากนั้นยังมี METALEX The Master Class ซึ่งสาธิตหุ่นยนต์ Humanoid, เทคโนโลยี Simulation, การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก และเวิร์กช้อปสอนเขียนโปรแกรม IIoT และเรื่องแขนกลโรโบติกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Thai PLC Center, และเรื่อง AI-CIRA CoRE การประยุกต์ใช้ AI สัญชาติไทย พร้อมกิจกรรมพิเศษ “โคมะ ไทเซ็น” (Koma Taisen) การแข่งขันหมุนลูกข่างทำมือระหว่างสุดยอดช่างและวิศวกร ชิงสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันที่ญี่ปุ่น
“เราหวังว่า งาน METALEX จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และเป็นสปอตไลต์ที่ฉายเส้นทางแห่งความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 100,000 คน และเกิดมูลค่าการเจรจาทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท” นางวราภรณ์กล่าวสรุป
งาน METALEX จะจัดระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00–18.00 น. ณ ฮอลล์ 98-104 ไบเทค บางนา ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าภายในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ที่ www.metalex.co.th เนื่องจากเป็นงานเจรจาธุรกิจ จึงขอความร่วมมือผู้ชมงานแต่งกายสุภาพ และภายในงานมีเครื่องจักรขนาดใหญ่และอาจมีประกายไฟจากการสาธิตการใช้งาน จึงสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าชมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contactcenter@rxbitec.com หรือโทร. 0 2686 7222