สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนางาซากิ ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

มร.โออิชิ เคนโกะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงาน “Nagasaki Fair” ซึ่ง จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น จับมือกับ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อแนะนำรสชาติอันล้ำเลิศของอาหารญี่ปุ่นที่ใช้วัตถุดิบจากจังหวัดนางาซากิ อันเป็นการส่งเสริมเสน่ห์ของอาหารและการท่องเที่ยวของจังหวัดนางาซากิ จะขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 ภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร คุณอิงค์ - ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ และ เชฟอัตสึชิ โยชิดะ หัวหน้าเชฟอาหารญี่ปุ่นจากห้องอาหารสึ มาร่วมเชิญชวนนักชิมให้มาสัมผัสรสชาติของจังหวัดนางาซากิ งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
มร.โออิชิ เคนโกะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ กล่าวว่า จังหวัดนางาซากิ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น มีภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยทะเล เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่และคาบสมุทรมากมาย จังหวัดนางาซากิเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในสมัยเอโดะ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 จังหวัดนางาซากิเป็นเมืองท่าเดียวที่เปิดทำการค้ากับชาติตะวันตกผ่านชาวดัตช์และจีน ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ติดทะเล มีการติดต่อค้าขายกับนานาชาติ และมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จังหวัดนางาซากิจึงมีความโดดเด่นและความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความผสมผสาน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในด้านเศรษฐกิจ ภาคการเกษตรจังหวัดนางาซากิ เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญรวมถึงด้านการประมง ที่กลายเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสำหรับการประกอบอาหาร ทั้งพืชผัก ผลไม้ และอาหารทะเล ส่งผลให้อาหารของจังหวัดนางาซากิมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
“เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัตถุดิบของจังหวัดนางาซากิ ในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองช่วงปลายปี จังหวัดนางาซากิ จึงได้จัดงาน “Nagasaki Fair” ขึ้น เพื่อให้คนไทย ผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น ได้รู้จักกับจังหวัดนางาซากิ ผ่านวัฒนธรรมอาหาร ซึ่งจังหวัดนางาซากิถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบอาหาร และมีอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยห้องอาหารญี่ปุ่นสึ ซึ่งมีเชฟอัตสึชิ โยชิดะ หัวหน้าเชฟประจำห้องอาหาร จะเป็นผู้นำวัตถุดิบอันหลากหลายจากจังหวัดนางาซากิมาปรุงเป็นเมนูสุดพิเศษ ที่จะทำให้ทุกท่านที่ได้รับประทานอาหารเสมือนหนึ่งได้ท่องเที่ยวไปในจังหวัดนางาซากิ”
ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ ได้แนะนำผลผลิตทางการเกษตรและการประมงที่นำมาเป็นวัตถุดิบอาหารอันยอดเยี่ยมของจังหวัดนางาซากิ อาทิ เนื้อสันนอกวากิว ด้วยสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนางาซากิ รวมถึงกรรมวิธีการเลี้ยงวัวอย่างพิถีพิถัน เอาใจใส่ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงทำให้เนื้อสันนอกวากิวของนางาซากิ มีรสชาติที่ดีและกลิ่นหอม เมื่อนำมาปรุงเป็นสเต็กจึงมีความนุ่มละมุนลิ้น อีกทั้งเนื้อวากิวของนางาซากิ ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันโอลิมปิกวากิวที่จัดขึ้นทุก 5 ปี ในประเทศญี่ปุ่น
ส่วนอาหารทะเลจากจังหวัดนางาซากิ ก็นับเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อ ในพื้นที่ทะเลของจังหวัดนางาซากิ สามารถทำการประมงได้ตลอดปี มีปลามากกว่า 350 ชนิด อาทิ ปลาหินแดง ปลากะพงแดงเนื้อขาว ปลาคินเมะไดหรือปลากะพงแดงญี่ปุ่น และสำหรับเมนูขึ้นชื่อของนางาซากิ ที่ใครไปเยือนก็ต้องลิ้มลอง อาทิ สเต็กเนื้อสันนอกวากิว จัมปง (Champon) คาสเทลล่า (Castella) และอาหารทะเลสดใหม่ที่เติบโตในท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของนางาซากิ
Nagasaki Fair ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือนเต็ม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2568 โดยเชฟอัตสึชิ โยชิดะ จะได้นำวัตถุดิบจากจังหวัดนางาซากิมาปรุงเป็นเมนูสุดพิเศษ 5 จาน เริ่มด้วย ฮาโตชิ (Hatoshi) เป็นเมนูท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนางาซากิ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารจีน ซูชิอบหน้าปลาไหลซอสคาบายากิ (Nagasaki Oomura Style Baked Sushi) สเต็กเนื้อสันนอกวากิว (Nagasaki Wagyu Striploin Steak) วัตถุดิบขึ้นชื่อของนางาซากิ บะหมี่รสชาติเข้มข้น (Nagasaki Champon Ramen) มีต้นกำเนิดจากเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่นโดดเด่นด้วยน้ำซุปไก่ที่เข้มข้น เส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่ม และเมนูสุดท้าย นางาซากิ คาสเทลล่า พาร์เฟต์ (Nagasaki Castella Parfait) เมนูของหวานที่มีต้นกำเนิดที่จังหวัดนางาซากิ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากขนมสัญชาติโปรตุเกส
“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงาน Nagasaki Fair จะช่วยให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของอาหารและการท่องเที่ยวของจังหวัดนางาซากิ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและประมงของจังหวัด รวมถึงการแลกเปลี่ยนในวงกว้าง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และผมหวังว่าจังหวัดนางาซากิจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมากยิ่งขึ้นครับ”
นักชิมและผู้ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น สามารถสัมผัสเสน่ห์อาหารของจังหวัดนางาซากิ ใน “Nagasaki Fair” ได้ตลอดเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TORARI 02-627-9494 , 062-408-1586 และสำรองที่นั่งได้ที่ ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โทร 02-656-7700 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของห้องอาหาร www.tsubangkok.com