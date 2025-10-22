บอร์ดรฟท.เคาะ"อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง" นั่งรักษาการฯผู้ว่า และตั้งคณะกก.สรรหาฯ ผู้ว่าฯคนใหม่โดยเร็ว

บอร์ดรฟท.เคาะตั้ง"อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง" รักษาการผู้ว่าฯรฟท.หลัง อนุมัติ"วีริศ อัมระปาล"ที่ขอลาออก ตั้งแต่ 30 ต.ค.68 พร้อมตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าฯรฟท.คนใหม่ทันที คาดสรุปใน 2-3 เดือน
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) เปิดเผยภายหลังการประชุม บอร์ด รฟท. ครั้งที่ 17 / 2568 วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ว่า ที่ประชุม มีมติอนุมัติการลาออกของ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการฯรฟท.มีผลวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นี้ โดยได้พิจารณาเหตุผล สัญญาจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด รฟท.ได้มีมติแต่งตั้ง นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าฯรฟท. ทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าฯรฟท. ตั้งแต่ วันที่ 30 ต.ค.2568 เป็นต้นไป โดยบอร์ด ได้พิจารณาตามความเหมาะสมและหลักการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
นายจิรุตม์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ ที่ประชุมบอร์ดรฟท. ได้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าฯฟท.คนใหม่ โดยมีนางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ ซึ่ง หลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดคุณสมบัติและประกาศรับสมัครตามขั้นตอนและ พ.ร.บ.ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือน
นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดรฟท. ยังรับทราบความคืบหน้าโครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ซึ่งจะมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนนั้น ให้ดำเนินการตามความเห็นของอัยการสูงสุด ส่วนประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันก็จะมีการหารือกัน ซึ่งจะมีสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การสรรหาฯผู้ว่าฯรฟท.คนใหม่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไม่มีเหตุผลที่จะยื้อการสรรหาฯผู้ว่าฯรฟท.คนใหม่ เพราะการที่หน่วยงานมีการรักษาการฯในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดนานไปก็ไม่ดี ควรมีผู้บริหารตัวจริงเร็วที่สุด