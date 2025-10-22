เจปีนี้หายห่วง! เซเว่น อีเลฟเว่นอยู่เคียงข้าง ชวนอิ่มเจให้ Joy กว่าเดิม ตลอดเทศกาล

เทศกาลเจปีนี้ไม่ต้องห่วง เพราะ เซเว่น อีเลฟเว่น ชวนทุกคนมากินเจให้อิ่มท้อง อิ่มใจ อิ่มบุญ กับแคมเปญ “กินเจให้ Joy กว่าเดิม เจฮีลใจ อร่อยง่าย สุขใจ ได้ทุกมื้อ” ที่จัดเต็มความอร่อยและความคุ้มค่าแบบครบวงจร ทั้งเมนูคาว หวาน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้ทุกมื้อของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังบวก
ปีนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดเต็มเตรียมสินค้าเจหลากหลายให้ลูกค้าเลือกสรรมากกว่า 323 รายการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทาน อาหารแช่แข็ง ของว่าง ขนมหวาน หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนกินเจยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความอร่อย ความสะดวก และความคุ้มค่าในเวลาเดียวกัน
•Joy กับความอร่อย... ด้วยเมนูเจสุดหลากหลายจากแบรนด์ดัง ทั้งข้าวกล่องเจ อาหารว่าง และของหวานที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ปรุงสดใหม่ทุกวัน พร้อมตัวเลือกเมนูสุขภาพมากมายให้ลูกค้าอิ่มท้อง
•Joy กับความคุ้มค่า... อิ่มเจแล้วยังได้อิ่มใจกับโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดเทศกาล อาทิ ซื้อสินค้ารับแสตมป์ เพื่อให้ทุกมื้อเจของคุณเต็มไปด้วยความสุขในทุกคำ
•Joy กับความสะดวก... เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเลือกสั่งสินค้าเจได้ง่าย ๆ แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ที่พร้อมส่งตรงความอร่อยถึงหน้าบ้าน สะดวกทุกที่ ทุกเวลา
•Joy กับประสบการณ์... ที่ครบเครื่องทั้งหน้าร้านและออนไลน์ ลูกค้าสามารถเลือกช้อปสินค้าเจได้อย่างจุใจ ทั้งที่หน้าร้านเซเว่นฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือในแอปฯ ที่ให้บริการครบจบในที่เดียว
ขอเชิญชวนลูกค้า ต้อนรับเทศกาลเจปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในช่วง วันที่ 19-29 ตุลาคม 2568 นี้ ไปพร้อมกับเซเว่น อีเลฟเว่น ที่จัดเต็มเมนูเจหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเมนูคาว หวาน หรือของว่าง ก็อร่อยง่าย สุขใจ และสะดวกสุด ๆ พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ Joy ได้ทุกวัน ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ 7Delivery ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมอยู่เคียงข้างทุกมื้อเจของคุณ
ให้การกินเจปีนี้ทั้งอิ่มท้อง อิ่มใจ และ Joy กว่าเดิม!