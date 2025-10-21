เริ่มแล้ว! หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17 บีทีเอสจับมือพันธมิตรบริการอาหารฟรีกว่า 8,000 กล่อง

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เครือสหพัฒน์, ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกันเปิดงาน หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17 “เจเพื่อเรา เจเพื่อโลก” (Vegetarian for Earth) เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน), นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), นายเอียน เคร็ก ลองเด้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน), นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Corporate Affairs บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และนางสาวธนินธร โชควัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมเปิดงานอย่างพร้อมเพรียง
ดร.การุญ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทุกกิจกรรมที่ผ่านมาได้ให้ความสนใจในการใช้วัสดุ หรือภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ รวมถึงมีระบบการจัดการขยะที่มีมาตรฐาน จากการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กร Net Zero อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานหนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17 นี้เราได้ประสานงานกับสำนักงานเขตปทุมวัน ในการจัดตั้งจุดวางถังขยะแบบแยกประเภท เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกับการรับประทานอาหารเจเลิศรส และมีหลากหลายเมนูยอดนิยม อาทิ บะหมี่เจ, ข้าวผัดเจธัญพืช และผัดซีอิ๊วเจ จากร้านเชฟแมน เป็นต้น
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งานหนูด่วนชวนกินเจ ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ต้องขอขอบคุณกลุ่มพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอันมีคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งความพิเศษ! ของการจัดงานในปีนี้ คือการให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานอาหารเจที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการงดบริโภคเนื้อสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งถือเป็นตัวการสำคัญอันดับสองรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และภาวะโลกร้อน จึงขอเชิญชวนผู้โดยสาร และประชาชนทั่วไป มาร่วมงานหนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณทางเดินเชื่อม สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ (W1) ภายในงานจะมีอาหารเจที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี จากพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานนำมาให้บริการฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมกว่า 8,000 กล่อง ตลอดระยะเวลา 3 วัน
นายเอียน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหนูด่วนชวนกินเจ ในแต่ละครั้งได้รับการสนับสนุน และร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมทุกวัย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประชาชนให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้ และซุปเปอร์ เทอร์เทิล รู้สึกยินดี ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่เราได้ให้ความสำคัญ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้นำข้าวปั้นไส้โบโลน่าเจพริกเผามายองเนส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเจที่ได้รับการคัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดีจากร้าน Turtle Shop มามอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานถึง 1,000 ชิ้นต่อวัน บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะอิ่มเอมกับรสชาติอาหารเจเลิศรส พร้อมทั้งได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
นายสมพล กล่าวว่า “เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหนูด่วนชวนกินเจ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 นับเป็นการสืบสานเทศกาลกินเจ วัฒนธรรมอันงดงามที่เชื่อมโยงผู้คนทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ให้มาร่วมทำความดีมีเมตตาต่อสรรพชีวิตด้วยการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การรับประทานอาหารเจยังช่วยลดผลกระทบต่อโลก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลให้กับโลก โดยปีนี้เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ร่วมกับร้านอาหารชื่อดังในศูนย์อาหารฟู้ด เลเจ้นด์ส ชั้น 6 ของศูนย์การค้าฯ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ธุรกิจในเครือเอ็ม บี เค มาร่วมออกบูธแจกอาหารเจให้ประชาชน อาทิ ร้านระเบียงบุญ เสิร์ฟความอร่อยกับเมนูข้าวผัดเจรวมมิตร ก๋วยเตี๋ยวหมี่คลุก มาม่าเป็ดเจราดซอส ร้านเซ็งซิมอี๊ เสิร์ฟความหวานกับเมนูหริ่ม ทิม พร้าว, เมนูรวมมิตร และเมนูลอดช่องไทย โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส แจกความอร่อยกับเมนูข้าวผัดเจ หมี่ซั่วเจ และข้าวราดกะเพราโปรตีนเกษตร”
ม.ล.อรดิศ กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ‘หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17’ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปใส่ใจสุขภาพจากการบริโภคผักผลไม้ และร่วมกันทำบุญ งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ โดยภายในงานนี้ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารเจจากร้าน Jumbo ตลอดระยะเวลา 3 วัน เพื่อร่วมส่งต่อความอิ่มอร่อย และสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนที่มาร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และที่สำคัญเลือกใช้ภาชนะรองรับอาหารที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” สำหรับการกินเจไม่เพียงแต่เป็นการละเว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อการทำบุญ และสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสยามพิวรรธน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และโลกใบนี้อย่างยั่งยืนอีกด้วย”
นางสาวธนินธร กล่าวว่า กิจกรรมหนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด “เจเพื่อเรา เจเพื่อโลก” เป็นโครงการที่เครือสหพัฒน์ภาคภูมิใจ และยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเราเชื่อในพลังของการทำสิ่งที่ดีร่วมกันเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของทุกคน การกินเจในวันนี้คือการแบ่งปันความห่วงใย ทั้งต่อตัวเราและสังคม ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนไปด้วยกัน