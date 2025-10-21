“ทช.-กฟน.-กปน.”เซ็นร่วมมือข้อตกลง บูรณางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงบปี 69

กรมทางหลวงชนบท ลงนามบันทึกข้อตกลง การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บูรณาการร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานก่อสร้าง งบประมาณ ปี 2569 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
วันนี้ (21 ต.ค. 68) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้มีการจัดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ทช. กฟน. และ กปน. ดำเนินการรวมจ้างก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายได้กำหนดขอบเขตการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะบูรณาการร่วมกันในด้านงานก่อสร้าง งบประมาณ การกำหนดหน่วยงานผู้แทน กรอบข้อตกลงเรื่องรูปแบบการทำสัญญา การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิธีการจัดจ้าง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการบริหารจัดการงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของทั้ง 3 หน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานของทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย การให้ ทช. ดำเนินการก่อสร้างทาง, กฟน. ดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและงานปักเสาพาดสายไฟฟ้า และ กปน. ดำเนินการงานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง โดยทั้ง 3 ฝ่าย ต่างรับผิดชอบและบริหารค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ขอบเขตงาน และงบประมาณของแต่ละหน่วย
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้ง 3 ฝ่ายลงนามในบันทึก หากฝ่ายใดมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม ให้ทั้ง 3 ฝ่าย ตกลงร่วมกันและจัดทำเป็นหนังสือตามแบบเช่นเดียวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง 3 ฝ่าย ประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงนี้ ให้หน่วยงานที่ต้องการยกเลิกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายอื่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
สำหรับผู้แทนหน่วยงานในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ได้แก่ นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ,นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง โดยมี นายยงยุทธ์ เพ็งเมือง รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านดำเนินงาน) นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการ สำนักก่อสร้างทาง รักษาการวิศวกรใหญ่ (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) กรมทางหลวงชนบท นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ รักษาการวิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ) กรมทางหลวงชนบท นายรณชัย เรืองยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง นางทิมาพร วิมลอนุพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการรักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ