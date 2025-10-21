ครม.ไฟเขียวตั้ง “นรินทร์ เผ่าวณิช” เป็นผู้ว่าการกฟผ. คนที่ 17

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “ นรินทร์ เผ่าวณิช”เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 17 มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
วันนี้ (21 ตุลาคม 2568) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนรินทร์ เผ่าวณิช รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป
นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 17 เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2517 ปัจจุบันอายุ 51 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญ อาทิ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร EES Europe Batteries and Energy Storage Systems Exhibition & Conference สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้น
ด้านประวัติการทำงาน ปี 2564 - 2565 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ปี 2565 - 2567 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง ปี 2567 - 2568 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง 31 กรกฎาคม 2568 - 15 ตุลาคม 2568 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. และ 16 ตุลาคม 2568 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.