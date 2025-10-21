RICOH เปิดตัว “Ricoh Pro C5400S Series” เครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับโปรดักชันรุ่นใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Where Color Meets Perfection ที่สุดของสีสันสู่ความสมบูรณ์แบบ

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับโปรดักชันรุ่นใหม่ล่าสุด “Ricoh Pro C5400S Series” อย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์ “Where Color Meets Perfection – ที่สุดของสีสันสู่ความสมบูรณ์แบบ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญในวงการ แขกผู้มีเกียรติ และพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 200 คน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและแรงบันดาลใจแห่งนวัตกรรมการพิมพ์ยุคใหม่
ไฮไลต์ช่วงแรกของงานเริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อ “The Power of AI in Printing & Packaging” โดยได้รับเกียรติจากสองนายกสมาคมชั้นนำ ได้แก่ คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และคุณวิวัฒน์ อุตสาหจิต นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ที่ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงบทบาทของเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในอนาคต โดยชี้ให้เห็นว่า “AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความหลากหลายในงานออกแบบ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด”
จากนั้นเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ “Ricoh Pro C5400S Series” โดย คุณกรภัทร วงศ์อนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจและอุตสาหกรรมการพิมพ์ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นถึงความมุ่งมั่นของริโก้ในการพัฒนา “ความแม่นยำของสีที่สมบูรณ์แบบ” ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และคุณภาพงานพิมพ์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างเหนือกว่าในทุกมิติ
โดย 5 จุดเด่นของ Ricoh Pro C5400S Series ได้แก่ 1. รองรับวัสดุพิมพ์หลากหลาย ตั้งแต่กระดาษบาง 52.3 แกรม ไปจนถึงกระดาษหนา 360 แกรม และตั้งแต่ขนาด 90x139.7 มม. (ขนาดนามบัตร) ไปจนถึงขนาด 330.2 x 1,300 มม. 2. คุณภาพงานพิมพ์เหนือชั้น ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ VCSEL ความละเอียดสูงถึง 2,400 x 4,800 dpi คมชัดทุกรายละเอียด 3. Finisher ขั้นสูงที่ทันสมัย รองรับการเย็บกลาง พับ เจาะ และจัดเรียงซ้อนอัตโนมัติแบบอินไลน์ 4. ดีไซน์กะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ ตอบโจทย์พื้นที่จำกัด และ 5. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลาสติกรีไซเคิลถึง 25% และใช้เหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้าถึง 21% รวมถึงเทคโนโลยีการเข้าเล่มแบบไม่ใช้ลวดเย็บ ถือเป็นการยืนหนึ่งในแนวหน้าของอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นนโยบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ภายในงานยังมีช่วง Talk Show สุดพิเศษ โดยพิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “น้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” ภายใต้หัวข้อ “รู้ใจทุกวัย บริหารได้ทุกเจน” สร้างเสียงหัวเราะและแรงบันดาลใจเรื่องการสื่อสารและเข้าใจคนต่างเจเนอเรชัน อีกทั้งบรรยากาศภายในงานยังคึกคักไปด้วยกิจกรรม Booth Tour ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเทคโนโลยีจริงจาก Ricoh และพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ Cyber SM, ThaiKK, K Laser, E.P.C. Corporation, Paperland และ KPP-Antalis
ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ricoh Pro C5400S Series – เครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับโปรดักชันรุ่นใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Where Color Meets Perfection” สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ricoh Thailand Facebook https://www.facebook.com/RicohThailandLimited