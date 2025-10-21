TOA เปิดตัวสี 2 in 1 "TOA EXPERT SERIES" ผนึกพันธมิตรส่งตรงถึงมือช่าง–เจ้าของบ้านทั่วประเทศ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสี – เคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย ตอกย้ำ เจ้าตลาดสี - พลิกโฉมวงการสีครั้งใหญ่เป็นรายแรกของประเทศไทย เปิดตัวสีพร้อมใช้ ‘TOA EXPERT SERIES’ นวัตกรรมสีทับหน้ารวมรองพื้น สูตร 2in1 ครบทุกเซกเมนต์ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ TOA ULTRASHIELD EXPERT ทนสูงสุด 15 ปี, TOA SHIELD EXPERT และ TOA PRO EXPERT ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคุ้มค่า พร้อมผนึกพันธมิตรภาค อสังหาฯ และโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศ ส่งตรงถึงมือช่าง – เจ้าของบ้าน สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดสีทาบ้านของไทย
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ปัจจุบันตลาดสีทาอาคารกำลังอยู่ในช่วง "Market Transformation" ครั้งใหญ่ TOA ในฐานะผู้ผลิตและผู้นำอุตสาหกรรมสีเบอร์หนึ่งของไทย จึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับวงการสี และพฤติกรรมผู้บริโภค ให้การทาสีเป็นเรื่อง ง่าย ไม่ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่าย และดูแลสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน
เราจึงได้พัฒนานวัตกรรมสีทับหน้ารวมรองพื้น สูตร 2 in 1 มาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงตลาด และตอบโจทย์ Pain Point ทั้งช่างสี ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา และค่าแรง นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมคุณภาพงานสีเพราะไม่ต้องผสมน้ำ และลดปัญหาคุณภาพหน้างาน ด้วยคุณสมบัติของฟิล์มสีที่ปกปิดกลบมิดพื้นผิวอย่างดีเยี่ยม ทาง่าย ทำให้จบงานไวเพียง 2 รอบ
การเปิดตัวนวัตกรรมสี TOA EXPERT SERIES อย่างเต็มรูปแบบนี้ จึงเป็นการตอกย้ำว่า TOA คือผู้นำที่กล้าบุกเบิกนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เราจึงเป็นผู้ผลิตสีรายแรกที่นำนวัตกรรม 2in1 ไปสู่ระดับสูงสุด ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานทนทานสูงสุด 15 ปี และยกระดับ TOA EXPERT SERIES ไปอีกขั้นด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ และเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ แกรนด์โฮมมาร์ท โกลบอลเฮาส์ โคเมริ ดูโฮม ไทวัสดุ บุญถาวร เมก้าโฮม และโฮมโปร เป็นต้น
TOA EXPERT SERIES คือนวัตกรรมสีน้ำอะคริลิกที่รวมสีทับหน้ารวมรองพื้นไว้ในกระป๋องเดียว ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับช่องทางโมเดิร์นเทรดโดยเฉพาะ เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถทาเองได้ง่าย และได้ผลงานระดับมืออาชีพ ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลักที่ครอบคลุมทุกความต้องการ
1. TOA ULTRASHIELD EXPERT : สีทับหน้ารวมรองพื้น กลุ่ม Ultra Premium ที่สุดของความทนทานสูงสุดกว่า 15 ปี พร้อมเทคโนโลยีสะท้อนความร้อน และมาตรฐาน TOA Green Certified ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการคุณภาพและความยั่งยืนสูงสุด
2. TOA SHIELD EXPERT : สีทับหน้ารวมรองพื้น กลุ่ม Premium ที่สร้างยอดขายและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีความทนทานสูงสุด 12 ปี ด้วยเทคโนโลยี Super Bonding 2X ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทาน ปกป้องทุกสภาพอากาศ
3. TOA PRO EXPERT : สีทับหน้ารวมรองพื้น กลุ่ม Mass ที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุด ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงความสะดวกสบายของนวัตกรรมสี 2 in 1 ได้ง่าย และประหยัดมากขึ้น
นวัตกรรมสี TOA EXPERT SERIES ได้รับการพิสูจน์ถึงคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยความไว้วางใจจากพันธมิตร Green Partner ที่ใช้งานจริงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศ อย่าง SC Asset และ Frasers Property โดยผู้นำจาก ทั้งสององค์กรต่างยืนยันความมั่นใจในการส่งมอบนวัตกรรมสี 2in1 นี้แก่ลูกบ้าน ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดของ TOA ที่เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง
นายพิษณุ เดชสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ต้นทุนและห่วงโซ่อุปทาน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset เผยว่า ด้วยเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เอสซีฯ ในฐานะ ผู้นำ "Living Solutions Provider" ที่เน้นการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพในหลากหลายระดับ ที่ยึดหลัก Customer Centric เป็นสำคัญ และมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาวัสดุก่อสร้างรักษ์โลก โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายองค์กร สีเขียวเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement) ในการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำตั้งแต่ต้นทาง
“ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา SC Asset และ TOA ได้ร่วมเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ด้วยวิสัยทัศน์เดียวกันในการพัฒนา ‘นวัตกรรมสีรักษ์โลก’ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรายินดีที่ได้ร่วมผลักดันผลิตภัณฑ์อย่าง ‘TOA Expert Series’ ซึ่งเป็นมากกว่าสี เพราะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และลดผลกระทบต่อโลกได้จริง” นายพิษณุกล่าว
ด้าน นายวิรัชต์ มั่นเจริญพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT เปิดเผยว่า เฟรเซอร์สฯ ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด QCDESG ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเลือกวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นเรื่อง Quality เป็นอันดับแรก ตามมาด้วยการบริหาร Cost อย่างมีประสิทธิภาพ และ Delivery ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกบ้าน ขณะเดียวกันสินค้าต้องตอบโจทย์ด้าน ESG ซึ่งนวัตกรรมสี ‘TOA Expert Series’ ที่ TOA คิดค้นขึ้นมานั้น ตอบโจทย์ทิศทาง QCDESG ได้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคอสังหาฯ และเจ้าของบ้านที่มองหานวัตกรรม
ด้วยเหตุนี้เฟรเซอร์สฯ จึงเลือกใช้สี TOA ในหลายโครงการ ตั้งแต่ทาวน์โฮมไปจนถึงบ้านเดี่ยว เนื่องจากคุณสมบัติที่ครบถ้วน เช่น สีทาภายนอก มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน สีทาภายใน มีนวัตกรรม Low VOCs ที่ใส่ใจสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และ ความยั่งยืน ได้รับการรับรองมาตรฐาน Carbon Footprint ที่บ่งชี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพราะในอนาคต ESG จะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย รวมทั้งการรับรองมาตรฐาน Green Building เช่น LEED, TREES หรือเกณฑ์บ้านประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (กฟผ.) จะได้รับการยอมรับจากลูกค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
"เรามองว่านวัตกรรมสีพร้อมใช้ TOA Expert Series นี้ จะตอบโจทย์ตลาดในวงกว้างอย่างแท้จริง ทั้งภาคอสังหาฯ เจ้าของบ้าน และช่างสี เนื่องจากสีกับบ้านมีความคล้ายกันคือเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ทำบ่อย ดังนั้นการเลือกใช้สีที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงอย่าง TOA ซึ่งสะท้อนผ่านวลี 'สีทนได้' ที่ทุกคนจดจำได้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของบ้าน และการที่โครงการชั้นนำส่วนใหญ่เลือกใช้ ย่อมพิสูจน์แล้วว่าสี TOA Expert Series นี้เหมาะสมกับงานคุณภาพอย่างแท้จริง" นายวิรัชต์กล่าว
การเปิดตัวอย่างสมบูรณ์แบบครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญของ TOA ในการขยายฐานนวัตกรรมและตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดที่เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อนำสีที่ 'ง่ายที่สุด คุ้มค่าที่สุด และดีที่สุด' สู่เจ้าของบ้านทุกคน
“ไม่เพียงแต่คุณภาพและประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ TOA EXPERT SERIES ยังเป็นนวัตกรรมสีรักษ์โลก ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผ่านการรับรองด้วยฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction Label: CFR) ซึ่งแสดงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย GREEN MISSION ทั้ง 7 กลยุทธ์ของ TOA สะท้อนการดำเนินงาน ESG เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน TOA EXPERT SERIES จึงไม่ใช่แค่สี แต่คือการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน” นายจตุภัทร์กล่าวปิดท้าย