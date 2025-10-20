รฟม.ระดมถมหินคลุกแล้วกว่า 1,800 ลบ.ม.ปรับระดับถนนสามเสน เร่งซ่อมคืนทางลาดหน้ารพ.วชิระ

รฟม.เผยถมหินคลุกแล้วกว่า 1,800 ลบ.ม. เร่งปรับระดับพื้นที่ถนนสามเสน เตรียมซ่อมแซมคืนทางลาดหน้าโรงพยาบาลวชิระ ต่อไป พร้อมเสริมรถแบคโฮติดหัวหนีบตัดคอนกรีต 2 คัน ช่วยรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน
วันที่ 20 ต.ค.68 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนที่เกิดการทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ว่า รฟม.และ ผู้รับจ้างงานโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฯ ได้ดำเนินการถมหินคลุกเพื่อปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวไปแล้วประมาณกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร รวมถึงได้ทำการสกัดพื้นคอนกรีตบริเวณทางลาดเดิมของอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และเก็บเศษวัสดุออก เพื่อเตรียมพื้นที่ในการซ่อมแซมคืนทางลาดให้กับโรงพยาบาลต่อไป
โดยก่อนหน้านี้ ผู้รับจ้างงานโยธาของโครงการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเสริมเสถียรภาพของดินภายในบริเวณหลุมยุบและถมทรายไปแล้วประมาณ 8,286 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรทรายถมระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2568) ส่งผลให้ขณะนี้ระดับพื้นผิวบริเวณจุดเกิดเหตุ อยู่ต่ำกว่าระดับผิวจราจรเดิมประมาณ 85 เซนติเมตร จากนั้นจึงได่ทำการปรับระดับพื้นที่ด้วยการถมหินคลุก ความหนาประมาณ 50 เซนติเมตรต่อ
ในส่วนความคืบหน้างานรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (สน.สามเสน) ได้นำรถแบคโฮติดหัวหนีบตัดคอนกรีต จำนวน 2 คัน เข้ามาเสริมเพื่อช่วยในการรื้อถอน โดย รฟม. ยังคงติดตาม ตรวจสอบและประเมินสภาพอาคาร สน.สามเสน อาคารแฟลตตำรวจ และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวใดๆ ที่มีนัยสำคัญทางวิศวกรรม