"โซดาสิงห์" ส่งGlobal Campaign นำร่อง "เกาหลีใต้" ตั้งเป้าโต 6 เท่า

ผู้จัดการรายวัน 360 - “โซดาสิงห์” เดินหน้าบุกตลาดต่างประเทศ เปิดตัว Global Campaign ที่ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Beyond Ordinary Fizz ทุกหยดซ่า…โซดาสิงห์” ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ Global Brand หลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ จีน และอีกหลายประเทศในเอเชีย วางเป้าเติบโตในตลาดต่างประเทศ 6 เท่า ก่อนขยายสู่ภูมิภาคอื่นทั่วโลก
นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า “โซดาสิงห์” นอกเหนือจากการครองตลาดในเมืองไทยมาอย่างยาวนานด้วยคุณภาพของสินค้าและความซ่าที่เป็นเอกลักษณ์ของโซดาสิงห์แล้วนั้น ยังได้รับความนิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ประเทศเกาหลีใต้และจีน ในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตของยอดขายในสองประเทศนี้ค่อนข้างสูง
ทำให้ทางบริษัทได้พิจารณาในการทำ Global Campaign ปีนี้เป็นครั้งแรกและเปิดตัวที่ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Beyond Ordinary Fizz ทุกหยดซ่า...โซดาสิงห์” สื่อสารถึงจุดเด่นของโซดาสิงห์ ความซ่าที่ไม่มีใครเหมือน คาดว่าการเติบโตในเกาหลีใต้ยังคงเป็นไปด้วยดีอย่างต่อเนื่อง และวางเป้าหมายในการเติบโต 6 เท่า
ล่าสุด “โซดาสิงห์” เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้ ด้วยการจัดกิจกรรม Pop-up Store ครั้งแรก ที่ศูนย์การค้า The Hyundai Seoul ใจกลางย่านยอดีโอ (Yeouido) กรุงโซล เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์แบรนด์และทดลองดื่มจริงพร้อมกันนี้ยังเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาเวอร์ชันภาษาเกาหลีเป็นครั้งแรกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง YouTube, Naver, Instagram และ Kakao รวมถึงจับมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในเกาหลี เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการทดลองดื่มอย่างต่อเนื่อง ด้านช่องทางจัดจำหน่ายได้ขยายครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ, ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหารและคาเฟ่ รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักของเกาหลี เช่น Coupang, Naver Brand Store และ Kurly
ปัจจุบันตลาดโซดาในเกาหลีใต้มีมูลค่ารวมกว่า 29.1 ล้านลิตร เติบโตเฉลี่ย 28% ต่อปี โดย “โซดาสิงห์” มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 5.7% ในปี 2563 เป็น 15.4% ในปี 2567 ตั้งเป้าขยายตลาดต่อเนื่องทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันส่งออกแล้วกว่า 16 ประเทศ อาทิ สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, จีน, ฮ่องกง, มัลดีฟส์, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย ฯลฯ