ฮาริสัน ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนไทย ดึงพันธมิตร Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. จากจีน ลงทุนซื้อเหมาและบริหารงานขายโครงการเอ สเปซ เมกา คอนโดมิเนียม พร้อมแนะนำเครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือ Prop2share เชื่อมทุกขั้นตอนใน Ecosystem เดียว
กรุงเทพฯ, 20 ตุลาคม 2568 – บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจจัดการและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 31 ปี จับมือกลุ่มนักลงทุนไทย และ Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. จากจีน เปิดบริษัท เอฟ ดี ฮาริสัน จำกัด ลงทุนซื้อเหมาและบริหารงานขายโครงการเอ สเปซ เมกา คอนโดมิเนียม ย่านบางนา และเตรียมแผนการซื้อโครงการอื่นในอนาคต พร้อมแนะนำเครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือ Prop2Share เชื่อมทุกขั้นตอนใน Ecosystem เดียว
คุณหลิน กว่าง จุง อลัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เป็นบริษัทจัดการและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การจัดซื้อที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การบริหารงานขายโครงการและการตลาด การประมูลทรัพย์สิน การจัดการนิติบุคคล การให้บริการด้าน Mergers and Acquisitions (M&A) รวมถึงความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการชั้นแนวหน้า และบริษัทมหาชนมากมาย ในโอกาสนี้ได้ขยายโอกาสการลงทุนโดยร่วมกับกลุ่มนักลงทุนชาวไทย และ Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. จากจีน ซึ่งถือหุ้น Fangdd Network Group Ltd. บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศจีน โดยทำการเปิดบริษัท เอฟ ดี ฮาริสัน จำกัด เพื่อลงทุนซื้อเหมาและบริหารงานขาย โครงการเอ สเปซ เมกา คอนโดมิเนียม อาคาร 1 ย่านบางนา จำนวน 140 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์ สูง 35 ชั้น ใกล้เมกา บางนา แหล่งไลฟ์สไตล์ และศูนย์การค้าชั้นนำของกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับอยู่อาศัยหรือการลงทุน สำหรับการจับมือพันธมิตรในโครงการนี้นับเป็นข้อตกลงที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการบริหารงานขายโครงการและการตลาดในกลุ่มลูกค้าชาวไทย และเป็นเจ้าของเครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือ Prop2Share ที่ปัจจุบันมีสมาชิกนายหน้าอสังหาฯ ประมาณ 43,000 ราย โดยเมื่อผนึกกำลังกับ Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. ซึ่งถือหุ้น Fangdd Network Group Ltd. บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์โดยผ่านนายหน้าอิสระในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเงินลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนชาวไทย จึงเชื่อมั่นว่าด้วย
ศักยภาพและข้อได้เปรียบจากทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมให้ทั้งความร่วมมือนี้ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อการสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นการสร้าง Ecosystem ครบวงจรที่สอดรับการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเริ่มต้นจัดหาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ, เงินลงทุน, สร้างแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ และมีฐานข้อมูลลูกค้าที่พร้อมนำเสนอขายไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วโลก
มร.เจเดน หว่อง ประธาน Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. บริษัทแม่ของ Fangdd Network Group Ltd. ผู้ให้บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจ Property Cloud ซึ่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ และบริการตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ Duoduo Sales ซึ่งช่วยให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของตลาดซื้อขายได้ทันที และทำให้สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทั้งในด้านการลงทุนและด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการขายผ่านสื่อออนไลน์สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
ทั้งนี้เครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือแพลตฟอร์ม Prop2Share ถือเป็นศูนย์รวมสต็อกคุณภาพอันดับ 1 ทั้งคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม บ้านมือหนึ่ง และบ้านมือสอง ทุกทำเล ทุกราคา โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์รวม 1,284 โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้นายหน้าอสังหาฯ นำไปปิดการขายโดยไม่ต้องหาทรัพย์หรือดีลกับเจ้าของทรัพย์โดยตรง มีการอัปเดตข้อมูลทรัพย์ใหม่ทุกเดือน ไม่มีสัญญาผูกมัดการเป็นนายหน้า สามารถเป็นนายหน้าอิสระ หรือนายหน้าอสังหาฯ ให้กับเจ้าของทรัพย์อื่นได้ ที่สำคัญสามารถเพิ่มทักษะการเป็นนายหน้าอสังหาฯ ยุคใหม่ ด้วยคอร์สอบรมและ Workshop ตลอดปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย Prop2Share มีการจัดเตรียมและดำเนินการเรื่องเอกสารให้ครบทุกกระบวนการฟรี และเมื่อปิดการขายโครงการ จะได้รับค่าคอมมิชชันภายใน 30-45 วันทำการ