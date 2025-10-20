xs
ฮาริสัน ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนไทย ดึงพันธมิตร Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. จากจีน ลงทุนซื้อเหมาและบริหารงานขายโครงการเอ สเปซ เมกา คอนโดมิเนียม

ฮาริสัน ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนไทย ดึงพันธมิตร Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. จากจีน ลงทุนซื้อเหมาและบริหารงานขายโครงการเอ สเปซ เมกา คอนโดมิเนียม พร้อมแนะนำเครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือ Prop2share เชื่อมทุกขั้นตอนใน Ecosystem เดียว

กรุงเทพฯ, 20 ตุลาคม 2568 – บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจจัดการและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 31 ปี จับมือกลุ่มนักลงทุนไทย และ Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. จากจีน เปิดบริษัท เอฟ ดี ฮาริสัน จำกัด ลงทุนซื้อเหมาและบริหารงานขายโครงการเอ สเปซ เมกา คอนโดมิเนียม ย่านบางนา และเตรียมแผนการซื้อโครงการอื่นในอนาคต พร้อมแนะนำเครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือ Prop2Share เชื่อมทุกขั้นตอนใน Ecosystem เดียว

คุณหลิน กว่าง จุง อลัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เป็นบริษัทจัดการและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การจัดซื้อที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การบริหารงานขายโครงการและการตลาด การประมูลทรัพย์สิน การจัดการนิติบุคคล การให้บริการด้าน Mergers and Acquisitions (M&A) รวมถึงความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการชั้นแนวหน้า และบริษัทมหาชนมากมาย ในโอกาสนี้ได้ขยายโอกาสการลงทุนโดยร่วมกับกลุ่มนักลงทุนชาวไทย และ Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. จากจีน ซึ่งถือหุ้น Fangdd Network Group Ltd. บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศจีน โดยทำการเปิดบริษัท เอฟ ดี ฮาริสัน จำกัด เพื่อลงทุนซื้อเหมาและบริหารงานขาย โครงการเอ สเปซ เมกา คอนโดมิเนียม อาคาร 1 ย่านบางนา จำนวน 140 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์ สูง 35 ชั้น ใกล้เมกา บางนา แหล่งไลฟ์สไตล์ และศูนย์การค้าชั้นนำของกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับอยู่อาศัยหรือการลงทุน สำหรับการจับมือพันธมิตรในโครงการนี้นับเป็นข้อตกลงที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการบริหารงานขายโครงการและการตลาดในกลุ่มลูกค้าชาวไทย และเป็นเจ้าของเครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือ Prop2Share ที่ปัจจุบันมีสมาชิกนายหน้าอสังหาฯ ประมาณ 43,000 ราย โดยเมื่อผนึกกำลังกับ Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. ซึ่งถือหุ้น Fangdd Network Group Ltd. บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์โดยผ่านนายหน้าอิสระในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเงินลงทุนจากกลุ่มนักลงทุนชาวไทย จึงเชื่อมั่นว่าด้วย

ศักยภาพและข้อได้เปรียบจากทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมให้ทั้งความร่วมมือนี้ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางเพื่อการสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นการสร้าง Ecosystem ครบวงจรที่สอดรับการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเริ่มต้นจัดหาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ, เงินลงทุน, สร้างแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ และมีฐานข้อมูลลูกค้าที่พร้อมนำเสนอขายไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วโลก

มร.เจเดน หว่อง ประธาน Aurevia Asia Pacific Fangdd Network Group Ltd. บริษัทแม่ของ Fangdd Network Group Ltd. ผู้ให้บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจ Property Cloud ซึ่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ และบริการตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ Duoduo Sales ซึ่งช่วยให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของตลาดซื้อขายได้ทันที และทำให้สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทั้งในด้านการลงทุนและด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการขายผ่านสื่อออนไลน์สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

ทั้งนี้เครื่องมือการขายที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านตัวแทนการขายอิสระ หรือแพลตฟอร์ม Prop2Share ถือเป็นศูนย์รวมสต็อกคุณภาพอันดับ 1 ทั้งคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม บ้านมือหนึ่ง และบ้านมือสอง ทุกทำเล ทุกราคา โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์รวม 1,284 โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้นายหน้าอสังหาฯ นำไปปิดการขายโดยไม่ต้องหาทรัพย์หรือดีลกับเจ้าของทรัพย์โดยตรง มีการอัปเดตข้อมูลทรัพย์ใหม่ทุกเดือน ไม่มีสัญญาผูกมัดการเป็นนายหน้า สามารถเป็นนายหน้าอิสระ หรือนายหน้าอสังหาฯ ให้กับเจ้าของทรัพย์อื่นได้ ที่สำคัญสามารถเพิ่มทักษะการเป็นนายหน้าอสังหาฯ ยุคใหม่ ด้วยคอร์สอบรมและ Workshop ตลอดปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย Prop2Share มีการจัดเตรียมและดำเนินการเรื่องเอกสารให้ครบทุกกระบวนการฟรี และเมื่อปิดการขายโครงการ จะได้รับค่าคอมมิชชันภายใน 30-45 วันทำการ




