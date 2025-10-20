“พิพัฒน์”ลง”ภูเก็ต”สั่งลุยแก้รถติดเร่งด่วน ขยาย”ถนน-ทางด่วน-รถไฟ”รับท่องเที่ยว-เมืองขยายตัว

“พิพัฒน์”ลงพื้นที่ภูเก็ต”สั่งลุยแก้รถติด ร่นเวลาไปสนามบิน และยกระดับขนส่งสาธารณะ ทล.เร่ง 3 โครงการ ปรับปรุงจุดกลับทล.402 ส่วนทางด่วนกะทู้–ป่าตอง เริ่มสร้างปี 69 ระยะยาวสร้าง รถไฟฟ้ารางเบา เพิ่มความสะดวกประชาชน-นักท่องเที่ยว
วันที่ 20 ตุลาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงพื้นที่ พร้อมด้วยภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมทั้งจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม ท่าอากาศยานภูเก็ต
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ แต่ระบบขนส่งสาธารณะและเส้นทางจราจรยังไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักอยู่ที่โครงข่ายถนนสายหลักซึ่งมีทางเข้าเมืองเพียงสายเดียว คือทางหลวงหมายเลข 402 ที่มีจุดตัดทางแยกขนาดใหญ่ถึง 13 จุด ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะช่วงสนามบินถึงตัวเมืองที่ใช้เวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง
รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน กระทรวงคมนาคมจึงลงมือทันทีในการวางแผนพัฒนาภูเก็ตทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง
@เร่ง 3 โครงการด่วน ปรับปรุงจุดกลับทล.402 เพิ่มทางเลือกเข้าเมือง
สำหรับแนวทางระยะเร่งด่วน กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวง เร่งปรับปรุงจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการจราจร พร้อมเดินหน้าโครงการพัฒนาทางเลี่ยงเมืองหมายเลข 4027 ให้เป็นทางเลือกใหม่ในการเข้าสู่ตัวเมือง โดยมี 3 โครงการสำคัญ คือ 1. ขยายช่องจราจรที่เหลืออยู่ให้ครบ 4 ช่อง ดำเนินการปี 2567–2569
2.พัฒนาเส้นทางเชื่อมถนนแนวใหม่เข้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตโดยตรง เพื่อแยกกระแสจราจรระหว่างผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป เริ่มดำเนินการปี 2568 แล้วเสร็จปี 2571
3. ก่อสร้างถนนสายบ้านป่าคลอก–บ้านบางคู เพื่อเป็นเส้นทางใหม่จากพื้นที่ตอนเหนือเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต
“เราต้องการให้คนภูเก็ตเห็นผลจริงในระยะสั้น เดินทางสะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น นักท่องเที่ยวใช้เวลาน้อยลง ขณะเดียวกันเราก็กำลังวางรากฐานระยะยาวเพื่ออนาคตของจังหวัดนี้”
@ทางด่วนกะทู้–ป่าตอง เริ่มสร้างปี 69
ส่วนแนวทางระยะยาว กระทรวงคมนาคมจะบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ โดยมอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เร่งรัดพัฒนาทางพิเศษสายใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ในรูปแบบบูรณาการระหว่างมอเตอร์เวย์และระบบราง (MR-Map) จากท่าอากาศยานภูเก็ตไปยังหาดป่าตองและอำเภอเมือง แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้–ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างปี 2569 เปิดบริการปี 2573 และระยะที่ 2 ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต–กะทู้ ระยะทาง 30.62 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างปี 2570 เปิดบริการปี 2573 เมื่อแล้วเสร็จจะลดเวลาเดินทางจากสนามบินสู่หาดป่าตองจาก 1 ชั่วโมงครึ่งเหลือเพียง 20 นาที
@ผุดแลนด์มาร์ก”สะพานสารสินแห่งใหม่”
นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนา “สะพานสารสินแห่งใหม่” ในรูปแบบสะพานขึงที่ไม่มีตอม่อในทะเล เพื่อให้เรือสำราญสามารถลอดผ่านไปยังท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตได้สะดวก ถือเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมต่อโครงการท่าอากาศยานอันดามัน ที่จะเปิดให้บริการในปี 2573 โดยเส้นทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย MR-Map สาย MR9 สุราษฎร์ธานี–ภูเก็ต เชื่อมการเดินทางระหว่างอ่าวไทยและอันดามันอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงมีแผนพัฒนาทางรถไฟสายทับปุด–กระบี่ เพื่อเชื่อมโยงภูเก็ต–พังงา–กระบี่ ให้เป็นเครือข่ายคมนาคมเดียวกัน โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2573 และเปิดให้บริการปี 2577
@วางแผนพัฒนา”รถไฟฟ้ารางเบา”เต็มรูปแบบในปี 74
“หลังจากจัดการปัญหาการจราจรระยะสั้นแล้ว เป้าหมายต่อไปคือ ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองภูเก็ต ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเตรียมพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail) จากท่าอากาศยานภูเก็ตถึงห้าแยกฉลอง ระยะทาง 42 กิโลเมตร ในระยะแรกจะให้บริการด้วยรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) ก่อน และจะพัฒนาเป็นระบบรางเบาเต็มรูปแบบภายในปี 2574 เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่เดินทางได้สะดวก ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างแท้จริง”นายพิพัฒน์กล่าว
ในโอกาสนี้ นายพิพัฒน์ได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สมาชิกวุฒิสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุมกว่า 30 หน่วยงาน โดยระบุว่า “การพูดคุยในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทำจริง ทุกโครงการที่ตกผลึกจากการหารือ จะถูกนำไปสู่การดำเนินการทันที เพื่อให้ประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลง และให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาภูเก็ตได้อย่างสะดวกสบาย”
ด้านนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ภายใต้นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงได้มอบหมายให้ทุกกรมในสังกัดขับเคลื่อนโครงการอย่างบูรณาการ ทั้งด้านถนน ทางราง ทางเรือ และท่าอากาศยาน โดยจะเร่งออกแบบ จัดลำดับความสำคัญ และบริหารแผนงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อยกระดับภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบของระบบคมนาคมภาคใต้ทุกหน่วยงานจะเดินหน้าไปพร้อมกัน เพื่อให้ภูเก็ตไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยว แต่เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่ดี เดินทางสะดวก และภาคเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืน
การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางเชิงรุกของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งการลดเวลาเดินทาง เพิ่มความปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งที่ครบวงจร เพื่อให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ยั่งยืน และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง