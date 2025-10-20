Omazz เปิดตัว “Grand Forrester Jeeno Edition” ที่นอนเพื่อการพักผ่อนและฟื้นฟูสมรรถนะนักกีฬาโดยเฉพาะ

ก้าวสำคัญของวงการที่นอนระดับโลก! Omazz แบรนด์ที่นอนระดับโลก สร้างสรรค์ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยการเปิดตัว “Grand Forrester Jeeno Edition” ที่นอนรุ่นพิเศษที่พัฒนาร่วมกับ “โปรจีน – อาฒยา ฐิติกุล” (Jeeno Thitikul) นักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลก อย่างเป็นทางการ ณ Omazz Maison Phuket บ้านแห่งการพักผ่อนที่ถ่ายทอดแนวคิด “The House of Peace and Happiness” ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Calm Before Greatness” ซึ่งสะท้อนแนวคิดว่า “ความสงบ” คือจุดเริ่มต้นของ “ความยิ่งใหญ่” และ “คุณภาพการพักผ่อน” คือรากฐานของทุกความสำเร็จ
Grand Forrester Jeeno Edition ไม่ใช่เพียงที่นอนทั่วไป แต่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันผ่านประสบการณ์จริงของนักกอล์ฟตัวจริง ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นการผสานศาสตร์ด้าน “สรีระของนักกีฬา” และ “กลไกของการตีกอล์ฟ” เข้ากับนวัตกรรมการนอนระดับโลก เพื่อมอบพลังแห่งการฟื้นฟูที่ลึกซึ้งที่สุด ด้วยเทคโนโลยี ROYAL CLOUD สลายแรงกดทับจากร่างกายให้เป็นศูนย์ และระบบรองรับน้ำหนัก 7 ZONED POCKETED COIL (High/Low & Coil-in Coil) ที่ช่วยโอบรับ หัวไหล่ เอว แนวกระดูกสันหลังส่วนล่าง เสริมความแน่นด้วย Organique Foam – Green Tea Infused ที่ช่วยลดความอับชื้นภายในที่นอน และ Organique Progressive Foam - Cool Gel Infused และผ้า Natural Cooling MicroTENCEL™ นวัตกรรมความเย็นที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัก และลดแรงกดสะสมจากการฝึกซ้อม ให้ร่างกายฟื้นตัวได้ลึกขึ้น พร้อมสำหรับการแข่งขันหรือกิจกรรมในวันถัดไป เหมาะกับทั้งนักกีฬาอาชีพ และผู้ที่ต้องการยกระดับสุขภาพผ่านการพักผ่อนที่มีคุณภาพเพื่อความพิเศษยิ่งขึ้น
ภายในงานเดียวกัน Omazz ยังได้เปิดตัว “Prestigia Jeeno Edition” หมอนรุ่นพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับที่นอนรุ่นนี้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเส้นใย 100% Nano-down Fiber ที่ละเอียดเป็นพิเศษ และผ้าหุ้ม TENCEL™ Downproof 495 TC ทอด้วยใยธรรมชาติที่ให้สัมผัสนุ่ม เย็นสบาย เส้นใยขนาดนาโนภายในหมอนไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้ ช่วยควบคุมอุณหภูมิระหว่างการนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยระบายอากาศ ลดความอับชื้น และเพิ่มความผ่อนคลายให้กับกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอและบ่าไหล่ หมอนรุ่นนี้จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของความผ่อนคลาย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณทีปกร โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท โอมาซซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (OMAZZ HOLDING CO., LTD.) พร้อมด้วย โปรจีน – อาฒยา ฐิติกุล ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับ “การพักผ่อนที่ทรงพลัง” พร้อมเผยความประทับใจเมื่อได้สัมผัสที่นอนรุ่นใหม่ ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ คุณปอย – ตรีชฎา เพชรรัตน์ รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ และสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงภายในงาน ก่อนจะปิดท้ายด้วยดินเนอร์สุดพิเศษที่ Cava Bien Marché (ซาว่า เบียน มัคเช่) ร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อดัง ซึ่งถ่ายทอดบรรยากาศ “The Calm Before Greatness” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โปรจีน – อาฒยา ฐิติกุล กล่าวถึงการร่วมพัฒนา ‘ที่นอนรุ่น Grand Forrester Jeeno Edition’ ว่า “สำหรับนักกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวหนักๆ หรือผู้ที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟอยู่ตลอดทั้งวัน หนึ่งในวิธีการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะที่ดีที่สุดคือ ‘การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ’ สิ่งแรกที่สัมผัสได้หลังจาการได้ลองนอนคือ “ความเบา” ตอนตื่นนอนขึ้นมาร่างกายไม่ตึงหลังหรือเมื่อยเลย สมาธิก็ดีขึ้น และสามารถโฟกัสกับทุกช็อต สำหรับจีน มันไม่ใช่แค่ที่นอน แต่คือ “พื้นที่แห่งความสงบ” ที่พาเรากลับมาแข็งแกร่งทุกเช้า อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองสัมผัสกับ ‘ที่นอน’ ที่ให้มากกว่าการนอนหลับ แต่ยังช่วยฟื้นฟูสมรรถนะ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งกว่าเดิม”
อีกหนึ่งความตั้งใจของโปรเจกต์นี้คือ รายได้จากการจำหน่ายที่นอน Grand Forrester Jeeno Edition ทุกหลัง จะร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนพันธกิจของ Omazz และโปรจีนในการเปลี่ยน “ความสงบ” ให้กลายเป็น “พลังแห่งการให้” ที่ส่งต่อคุณค่ากลับสู่สังคม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ที่นอนรุ่น Grand Forrester Jeeno Edition ได้ที่เว็บไซต์ ที่นอน Omazz® รุ่น Grand Forrester – Jeeno Edition | Omazz ประเทศไทย หรือติดตามข่าวสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Omazz เพิ่มเติมได้ที่ https://omazz.com/th