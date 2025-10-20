LINNA Clinic คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก PRAEW ICONIC BEAUTY 2025 การันตีความเป็นผู้นำด้าน HIFU 4 ปีซ้อน!!

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ LINNA Clinic ที่ปีนี้คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก PRAEW ICONIC BEAUTY 2025 เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งถือเป็นโปรเจกต์เรือธงของนิตยสารแพรว ซึ่งจัดต่อเนื่องมาถึงปีที่ 11 และเป็นมาตรฐานสำคัญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการความงามที่ดีที่สุดของไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Icon of Perfection” สะท้อนแนวคิดว่า ความสมบูรณ์แบบไม่ได้มีสูตรสำเร็จ แต่คือความพอใจในแบบของตนเอง
โดยในปีนี้ LINNA Clinic ได้รับถึง 2 รางวัลทรงเกียรติ ได้แก่
1.Hall of Fame
รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในงาน PRAEW ICONIC BEAUTY ที่ไม่ได้มอบให้กับทุกแบรนด์ แต่คัดเลือกเฉพาะผู้ที่สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพและความน่าเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน สะท้อนถึงความมั่นคงและความเป็นผู้นำที่แท้จริงในวงการความงาม
ปีนี้ LINNA Clinic ได้รับการประกาศเกียรติยศเข้าสู่ Hall of Fame อย่างสง่างาม พร้อมทั้ง คุณว่าน – กุศลิน ลัญจกรกุล ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ LINNA Clinic ยังได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 11 บุคคลผู้ทรงวิสัยทัศน์ ที่ถูกเชิดชูโดยทีมแพรว ว่าเป็นผู้สร้างนิยามใหม่ให้กับความงามที่สมบูรณ์แบบ
Hall of Fame – Praew Iconic Beauty 2025
“ในโอกาสครบรอบ 11 ปีอันรุ่งโรจน์ แพรว ไอคอนนิก บิวตี้ ขอเชิดชูเกียรติ 11 บุคคลผู้ทรงวิสัยทัศน์ ที่ได้สร้างความหมายใหม่ให้กับคำว่า ‘ความงามที่สมบูรณ์แบบ’ งานนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลอง แต่เป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมให้ทุกคนรักความงาม กล้าที่จะมั่นใจ รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง และงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง” — ทีมแพรว
2.The Supreme HIFU Program for Skin Firmness
อีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับ LINNA Clinic ในปีนี้ คือ The Supreme HIFU Program for Skin Firmness รางวัลที่ยกให้เป็น ที่สุดของโปรแกรมยกกระชับผิวแห่งปี เพราะสามารถผสานนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เข้ากับเทคนิคการดูแลที่พิถีพิถันและแม่นยำ จนได้ผลลัพธ์ที่ทั้งปลอดภัยและชัดเจน สิ่งนี้เองที่ทำให้ LINNA Clinic ครองแชมป์ด้าน HIFU ต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน
เบื้องหลังความสำเร็จคือ HIFU 8D by LINNA โปรแกรมซิกเนเจอร์ที่แตกต่างจาก HIFU แบบทั่วไป เพราะสามารถยิงพลังงานได้หลายมิติ ครอบคลุมตั้งแต่ผิวชั้นตื้นไปจนถึงชั้นลึกอย่าง SMAS ทำให้ได้ผลลัพธ์การยกกระชับที่ คม ชัด และเป็นธรรมชาติ มากกว่า อีกทั้งยังเจ็บน้อย ไม่ต้องพักฟื้น และเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและฝีมือเฉพาะทางของทีมแพทย์ HIFU 8D ของ LINNA Clinic จึงกลายเป็นชื่อที่ลูกค้านึกถึงอันดับหนึ่ง และคือเหตุผลว่าทำไมลินนาถึงคว้ารางวัล Supreme HIFU และครองแชมป์ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อนอย่างไร้ข้อกังขา
และที่พิเศษที่สุด คือการที่ คุณว่าน – กุศลิน ลัญจกรกุล ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ขึ้นเวทีเพื่อรับรางวัลด้วยตนเอง ท่ามกลางเสียงปรบมือจากแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ภาพบนเวทีจึงไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของธุรกิจ แต่ยังตอกย้ำบทบาทของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนวงการความงามและสุขภาพให้ก้าวไปข้างหน้า
บรรยากาศงาน PRAEW ICONIC BEAUTY 2025 ณ One Bangkok เต็มไปด้วยเหล่าคนบิวตี้ตัวจริง ทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครีเอเตอร์ชื่อดัง และแขกคนดังมากมาย อาทิ ลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น, สน–ยุกต์ ส่งไพศาล, และ หญิง–รฐา โพธิ์งาม ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนแห่งความงามและความสำเร็จ