จับตารื้อบอร์ด”คมนาคม”การท่าเรือฯยื่นออกแล้ว”พิพัฒน์” ย้ำเป็นสปิริต สั่งเร่งสรรหาฯผู้ว่าฯรฟท.ตัวจริง

จับตาสัญญาณรื้อบอร์ด”คมนาคม” หลังบอร์ดการท่าเรือ ยื่นลาออกแล้ว “พิพัฒน์”ยันไม่ได้กดดัน เป็นสปิริตปกติเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล ส่วนผู้ว่าฯรฟท.ต้องเร่งสรรหา ตัวจริง แทน”วีริศ”ชี้ไม่ควรให้มีรักษาการฯนานเกินไป
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า จากที่นายวีริศ อัมระปาล ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยจะมีผลในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 นั้น ล่าสุด คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. จะมีการประชุมในวันที่ 22 ต.ค.นี้ และคาดว่าจะมีการแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าฯ รฟท. จากระดับรองผู้ว่าฯ คนใดคนหนึ่ง ตามระเบียบรฟท. นอกจากนี้ ยังคาดกันว่า ในส่วนของคณะกรรมการ (บอร์ด) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคมหลายแห่ง ก็อาจจะมีการลาออก เพื่อเปิดทางให้มีการแต่งตั้งบอร์ดใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
รายงานข่าวแจ้งว่า ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรถไฟแห่งประเทศไทย 2494 ระบุว่า “เมื่อผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยคนหนึ่งขึ้นเป็นผู้ทำการแทนผู้ว่าการชั่วคราว และให้ผู้ทำการแทนผู้ว่าการมีอำนาจมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการเว้นแต่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการในฐานะกรรมการของการรถไฟแห่งประเทศไทย”
ปัจจุบันรฟท. มีรองผู้ว่าฯ 6 คน โดยเรียงตามความอาวุโส ดังนี้ 1.นายเอก สิทธิเวคิน 2.นายอวิรุทธ์ ทองเนตร 3.นายสุชีพ สุขสว่าง 4.นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง 5.นายอนันต์ เจนงามกุล และ 6.นายฐากูร อินทรชม
@“พิพัฒน์”ย้ำเร่งสรรหาผู้ว่าฯรฟท.ตัวจริง
นายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้รับทราบกรณีที่นายวีริศ อัมระปาล ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯ รฟท.แล้ว ซึ่งตามกระบวนการ ทาง บอร์ดรฟท.จะมีการแต่งตั้งรักษาการฯผู้ว่าฯรฟท.ขึ้นมา เพื่อไม่ให้การบริหารงานขององค์กรเกิดการสะดุด ซึ่งทราบว่าบอร์ดรฟท.จะมีการประชุมวันที่ 22 ต.ค.68 นี้
ส่วนกรณีการสรรหาฯผู้ว่าฯรฟท.คนใหม่นั้น ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพราะการที่หน่วยงานมีการรักษาการฯในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดนานไปก็ไม่ดี ถึงแม้รัฐบาลนี้ จะมีกรอบระยะเวลาบริหารงาน 4 เดือน แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะยื้อการสรรหาฯผู้ว่าฯรฟท.คนใหม่ และไม่ว่าผู้บริหารหน่วยงานใด หากมีการลาออก หรือมมีไม่ครบถ้วนก็ต้องเร่งสรรหาผู้บริหารตัวจริงโดยเร็ว
@บอร์ดกทท.ยื่นไขก๊อกยกชุด
สำหรับคณะกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคม นั้น นายพิพัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้ เท่าที่รับทราบว่า มีคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (บอร์ดกทท.) ยื่นลาออกแล้ว เหลือเพียง 1 คน ซึ่งก็จะต้องเร่งแต่งตั้ง บอร์ดกทท.ชุดใหม่ต่อไป เพื่อไม่ให้การกำกับดูและการบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย
@“พิพัฒน์”ยันไม่กดดัน เป็นเรื่องที่พิจารณากันเองได้
รมว.คมนาคมกล่าวว่า ที่ผ่านมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล บอร์ดรัฐวิสาหกิจที่มีการแต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดเก่า โดยมารยาทและเป็นธรรมเนียมปฎิบัติ ก็จะลาออก ไม่ใช่ว่า จะมีเปลี่ยนแปลงอะไรเฉพาะในสมัยนี้ ที่สำคัญตนไม่ได้มีการกดดันใดๆ เลย เราตรงไปตรงมา และมีความยุติธรรม เพราะหากเป็นบอร์ดที่แต่งตั้งโดยผม แล้วเมื่อต้องพ้นตำแหน่งไป ก็จะขอให้บอร์ดเหล่านั้นลาออก ดังนั้นเมื่อผมเข้ามาใหม่ โดยมารยาทก็ต้องพิจารณาตัวเองได้
รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากบอร์ดกทท. ที่ลาออกไปแล้ว ยังมีบอร์ด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.)ที่จะต้องมีการแต่งตั้ง เนื่องจากมีกรรมการบางส่วน ลาออกและครบวาระ ทำให้ปัจจุบัน มีบอร์ดบวท.เหลือ 6 คนจากจำนวน 11 คน ขณะที่ต้องจับตาบอร์ด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) และบอร์ด การรถไฟฯ ที่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในเร็วๆนี้