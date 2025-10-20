“มัลลิกา”เบรกย้าย”สถานีหมอชิต 2” ชี้จุดเดิมดีแล้ว บขส.เทงบ 3 พันลบ.ปรับปรุงพลิกโฉมศูนย์ขนส่งสาธารณะ

“มัลลิกา”เบรกแผนย้ายสถานีหมอชิต 2 ไปใกล้ ”กรุงเทพอภิวัฒน์ฯ”ชี้จุดเดิมดีแล้ว เร่งปรับปรุงระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อสะดวก ด้านบขส.เผยศึกษาปรับปรุงสถานีโฉมใหม่เสร็จแล้ว ชงของบ 3,000 ล้านบาท เริ่มปี 70 เชื่อมพื้นที่บขส.-ขสมก.กว่า 100 ไร่ รวมศูนย์บริการขนส่งสาธารณะ
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร (จตุจักร) หรือสถานีหมอชิต 2 เพื่อให้บริการผู้โดยสารมีความสะดวก สบาย และจัดการระบบฟีดเดอร์ เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขณะที่ปัจจุบันไม่มีแนวคิดในการ ย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปอยู่ใกล้กับยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แต่อย่างใด โดยเห็นว่า สถานีขนส่งหมอชิต 2 ควรอยู่ที่เดิมมีความเหมาะสมแล้ว
ทั้งนี้ บขส.รายงานว่า ได้มีการศึกษา แผนการพัฒนาการพัฒนาสถานีหมอชิต 2 โดยจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ ซึ่งเรื่องนี้ กระทรวงคมนาคมยังไม่เห็นข้อมูล คงต้องรอให้นำเสนอมาตามขั้นตอนก่อน หลักการ คือ ข้อมูลการศึกษา เอกสารประกอบต้องครบถ้วน และต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานเช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ ด้วย ซึ่งคาดว่า คงต้องรอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เพราะรัฐบาลนี้คงพิจารณาอนุมัติไม่ทัน
ด้านนายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส.ได้ศึกษาแผนการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร (จตุจักร) หรือสถานีหมอชิต 2 เสร็จแล้ว และผ่านความเห็นชอบของบอร์ดบขส. แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคม
โดยโครงการพัฒนาสถานีหมอชิต 2 นี้ บขส.จะขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2570 ในการดำเนินการปรับปรุงทั้งหมด เป็นสถานีหมอชิต 2 โฉมใหม่ โดยมีวงเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (3 เฟส) ซึ่งจะแบ่งการพัฒนาเป็นเฟส ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
สำหรับการพัฒนาครั้งนี้ จะเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยจะรวมพื้นที่ สถานีขนส่ง สถานีของรถตู้โดยสารสาธารณะด้านตรงข้ามสถานีเข้ามาทั้งหมด มีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสาร มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการครบครัน มีพื้นที่จอดรถ บขส. รถตู้โดยสาร และจะรวมพื้นที่อู่จอดรถ ขสมก. ที่อยู่ด้านข้างอีกประมาณ 20 ไร่ เข้ามาด้วย โดยทำทางเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ จะทำให้เป็นสถานีขนส่ง มีพื้นที่กว่า 100 กว่าไร่
“ครั้งแรกใน 95 ปี ที่บขส.ไม่เคยได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน ลงทุน ปรับปรุงจากรัฐาล เพราะเคยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลครั้งแรกนับจาการก่อสร้างสถานีหมอชิต 2 ขึ้นมา ส่วนเอกมัย เป็นสถานีเดินรถเหมือนเดิม เพราะยังไม่เปลี่ยนผังสี ส่วนจะมีการจะย้ายหรือไม่ ขึ้นกับนโยบาย ”
รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการพิจารณาและศึกษาแนวทางการย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2, สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีขนส่งสายใต้ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัท ขนส่ง จำกัด ไปอยู่ใกล้กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยว สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟไทย รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีน้ำเงิน ที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถโดยสารในอัตรา 20 บาทตลอดสาย แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไปก่อน
ส่วนการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร (จตุจักร) หรือสถานีหมอชิต 2 นั้นบขส.ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ในกรอบ วงเงิน 39 ล้านบาท (งบประมาณ ปี2568) โดยการพัฒนาจะครอบคลุม พื้นที่ 90 ไร่ ของบขส. (พื้นที่เช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย) และมีพื้นที่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด้านทิศใต้ ประมาณ 16 ไร่ พัฒนาเป็นศูนย์รวมการขนส่งสาธารณะโดยมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ปลอดภัย ให้บริการสำหรับคนทุกกลุ่ม ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทุกวัย (Universal Design หรือ UD) จัดระบบบริการขาเข้า ขาออก จัดระบบการจราจรภายในสถานีให้มีความคล่องตัว
โดยมีกรอบเวลาพัฒนาไม่ต่ำกว่า 3 ปี เนื่องจากจะต้องดำเนินการปรับปรุงในขณะที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 ยังคงเปิดให้บริการตามปกติจึงต้องแบ่งพื้นที่ดำเนินการ สำหรับ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (จตุจักร) หรือสถานีหมอชิต 2 นั้นเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2541