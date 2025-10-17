DROP BY DOUGH บุกฮ่องกง โดนัทไทยตีตลาดต่างประเทศ

DROP BY DOUGH แบรนด์โดนัทโฮมเมดสัญชาติไทยที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2562 ก้าวสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ด้วยการเปิดสาขา Stand Alone แห่งแรกในต่างประเทศ ณ ใจกลางย่าน Central ฮ่องกง ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 4 ของแบรนด์ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายแบรนด์สู่ตลาดสากล พร้อมส่งต่อรสชาติสดใหม่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ DROP BY DOUGH ให้กับลูกค้าต่างชาติได้ลิ้มลอง
โอ๊ต-ณรงค์ฤทธิ์ ศรีตลานนท์ และ โอ๊ตซึ-เฉลิมพล อัครภิญโญกุล สองผู้ก่อตั้งร้านโดนัท DROP BY DOUGH เผยว่า “ชื่อแบรนด์เกิดจากการผสานสองคำเข้าด้วยกัน โดยคำว่า “Drop by” หมายถึง “แวะมาเยี่ยม” ผสานกับคำว่า “Dough” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำโดนัท โดยแบรนด์ตั้งใจให้ร้านเป็นสถานที่ที่ใคร ๆ ก็สามารถแวะมานั่งเล่น ทานโดนัท จิบกาแฟ พูดคุยกับเพื่อน หรือใช้เวลากับครอบครัว พร้อมลิ้มรสของโดนัทหลากหลายรสชาติซึ่งทำพร้อมเสิร์ฟใหม่ในทุก ๆ วัน”
สำหรับสาขาฮ่องกง ถือเป็นจุดหมายแรกของการปักธงธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจคาเฟ่อย่างต่อเนื่อง โดยร้าน DROP BY DOUGH ตั้งอยู่ที่ Central, Hong Kong
แรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจขยายสาขาไปต่างประเทศ คือ ทั้งสองผู้ก่อตั้งต้องการให้ DROP BY DOUGH ได้มีโอกาสขยายประสบการณ์และเข้าถึงผู้คนในเมืองใหม่ ๆ ผ่านโดนัทที่ถูกคิดค้นด้วยความพิถีพิถัน สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน โดยมีฮ่องกงเป็นจุดหมายแรก เนื่องจากเป็นเมืองที่ทั้งสองคนมีความผูกพัน และมองว่ามีความคล้ายคลึงกับกรุงเทพฯ ในแง่ของไลฟ์สไตล์เมืองที่เต็มไปด้วยพลังและความเร่งรีบ ทั้งสองจึงอยากให้โดนัทของ DROP BY DOUGH เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความสุข และสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจเล็ก ๆ ให้กับผู้คนในทุก ๆ วัน
เนื่องจากฮ่องกงเป็นสาขาแรกในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งในแง่ของการตลาด ด้านซัพพลายเชน การบริหารทีมงาน และความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงรสนิยมในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคที่อาจแตกต่างจากคนไทย ทั้งสองจึงให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งขนมและสินค้าที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นที่เข้าใจตลาดเป็นอย่างดี รวมถึงทีมจากกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาช่วยวางมาตรฐานด้านคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าโดนัททุกชิ้นจะยังคงสะท้อนเอกลักษณ์และ DNA ของ DROP BY DOUGH ได้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ DROP BY DOUGH สาขาฮ่องกง ก็ไม่พลาดที่จะเสิร์ฟเมนูยอดนิยมของแบรนด์อย่าง Raspberry Rose, Classic Vanilla, Nutella Hazelnut และ Kyoto Matcha & Red bean อีกทั้งยังได้รังสรรค์เมนูเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ฮ่องกง อย่าง Pistachioooooo ที่ได้แรงบันดาลใจจากความชื่นชอบของคนฮ่องกงที่หลงรักต่อถั่วพิสตาชิโอ โดยนำมาทำเป็นคัสตาร์ดเข้มข้นสอดไส้ในโดนัท แล้วโรยด้วยพิสตาชิโออบแบบเต็ม ๆ และเมนู Mango Kati ที่สะท้อนความเป็นไทยซึ่งเชื่อว่าจะกลายเป็นเมนูที่ครองใจชาวฮ่องกงและสร้างประสบการณ์รสชาติใหม่ที่น่าจดจำ
สาขานี้มีพื้นที่กว้างถึง 200 ตารางเมตร พร้อมมอบประสบการณ์ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์ให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของขนมและร้านอย่างเต็มที่ ผ่านคอนเซ็ปต์ความเรียบง่ายที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ผนังกระเบื้องดินเผาสีน้ำเงิน ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ถ่ายทอดความอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ ผสมผสานบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อให้ชาวฮ่องกงที่ใช้ชีวิตเร่งรีบได้หยุดพัก เติมเต็มความสุขจากรสชาติของโดนัทคู่กับกลิ่นหอมละมุนของกาแฟ แม้เพียงในช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม
ฮ่องกงจึงถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการขยายสาขาออกนอกประเทศไทยครั้งแรก ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของแบรนด์ หลังจากนี้ยังมีแผนขยายสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่มีวัฒนธรรมคาเฟ่แข็งแรงและเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทุกการตัดสินใจจะดำเนินไปอย่างรอบคอบ เพื่อให้แต่ละสาขายังคงรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ DROP BY DOUGH ไว้อย่างครบครัน
DROP BY DOUGH ไม่เพียงเป็นร้านโดนัท แต่คือพื้นที่ที่อบอวลไปด้วยความสุขและความอบอุ่น ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสทั้งรสชาติที่แตกต่างและประสบการณ์การใช้เวลาร่วมกัน
“โดยมีเป้าหมายให้แบรนด์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถแวะมาได้เสมอ” โอ๊ต-ณรงค์ฤทธิ์ ศรีตลานนท์ และ โอ๊ตซึ-เฉลิมพล อัครภิญโญกุล กล่าว
หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่ฮ่องกง ก็สามารถแวะมาชิมโดนัทโฮมเมดสัญชาติไทยที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้ทุกวันที่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลของแบรนด์ได้ที่ Instagram: @dropbydough.hk, @dropbydough / Facebook: DROP BY DOUGHG