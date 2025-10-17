บีทีเอส จับมือพันธมิตร จัด"หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17 “ คัดสรรเมนูดังร่วม"เจเพื่อเรา เจเพื่อโลก”

กลุ่มบริษัทบีทีเอส จับมือพันธมิตรจัดงานหนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17 “เจเพื่อเรา เจเพื่อโลก” เชิญชวนประชาชนร่วมกินเจ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 – 23 ต.ค. 2568
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เครือสหพัฒน์, ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จัดงาน หนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 17 “เจเพื่อเรา เจเพื่อโลก” (Vegetarian for Earth) ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทางเดินเชื่อม สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ (W1) เพื่อให้ผู้โดยสาร และประชาชนทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในเทศกาลกินเจ ผ่านอาหารสุดพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำที่พันธมิตรผู้ร่วมจัดงานนำมาให้บริการแจกฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมกว่า 8,000 กล่อง ตลอด 3 วัน
สำหรับปีนี้กลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตร ให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารเจเพื่อสุขภาพที่ดี ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการงดบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน อันเป็นสาเหตุสำคัญอันดับสองรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และภาวะโลกร้อน นอกจากนี้การกินเจยังช่วยขับสารพิษ ลดความอึดอัด ที่สะสมจากการบริโภคเนื้อสัตว์ออกจากร่างกาย จะทำให้ร่างกายเบาสบาย และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับอวัยวะสำคัญภายในร่างกาย
โดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2568 จะเปิดงานอย่างเป็นทางการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตร ได้เตรียมการแสดงความสามารถจากเด็ก ๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีกู่เจิง เพลง สู้พายุ จากน้องปาย สาวน้อยกู่เจิงมหัศจรรย์ รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ (ระดับโลก) และการแสดง กังฟู Kids จากโรงเรียนเส้าหลินกังฟูไทยแลนด์ อีกทั้งเมนูอาหารเจที่ได้คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน จากร้านดังเลิศรส ไว้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• กลุ่มบริษัทบีทีเอส นำเมนูอาหารเจยอดนิยม รวมถึงสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ มาให้บริการ อาทิ บะหมี่เจ, ข้าวผัดเจธัญพืช, ผัดซีอิ๊วเจ ที่มาพร้อมกับขนมโมจิ จากร้านเชฟแมน ข้าวปั้นไส้โบโลน่าเจพริกเผามายองเนส จากร้าน Turtle Shop รวมถึงข้าวน้ำพริกเห็ดหอม, ผัดโป๊ยเซียนเห็ดหอม, ผัดหมี่ซั่ว, ขนมจีนน้ำยาเจ, ผัดไทยเจ, ข้าวผัดปลาเค็ม และเห็ดอบวุ้นเส้นเจ จากร้านอาหารชื่อดัง
• เครือสหพัฒน์ นำผลิตภัณฑ์เจมาให้บริการ ได้แก่ มาม่าเจ, ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ สูตรเจ, คอร์นซอยนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพด, บัดส์ ไอศกรีม วีด้า เบลล่า ไอศกรีม วีแกน 100%, น้ำดื่มคิงบริดจ์ และน้ำผักผลไม้ จากไทซันฟูดส์
• ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ นำร้านอาหารเจ เจ้าดังมาให้บริการ ได้แก่ ร้านระเบียงบุญ และจากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส พร้อมทั้งขนมหวานเจ จากร้านเช็งซิมอี๊ โดยมีทั้งเมนู มาม่าเป็ดเจราดซอส, ข้าวผัดเจรวมมิตร, ก๋วยเตี๋ยวหมี่คลุก, ขนมรวมมิตร, หริ่มทิมพร้าว และชุดลอดช่องไทย
• กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นำข้าวผัดเจ และหมี่ผัดเจ จากร้าน JUMBO Seafood Bangkok มาให้บริการ
โดยตลอดการจัดงาน กลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตร จะใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กร Net Zero อย่างมีประสิทธิภาพ