“Sawanu Travel” เปิดมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวทางทะเล สร้างมาตรฐานใหม่ท่องทะเลอันดามันกับทัวร์เรือระดับพรีเมียม สะท้อนเสน่ห์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจความยั่งยืน พร้อมความสะดวกสบายและความปลอดภัยระดับสากล
บริษัท ซาวานู ทราเวล จำกัด หรือ “Sawanu Travel” ผู้นำทัวร์เรือพรีเมียมอันดับหนึ่งของภูเก็ตและภูมิภาคอันดามัน ขานรับเทรนด์ Ecotourism การท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เดินหน้าพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทางทะเลด้วยแนวคิด “Premium Eco Voyage” ผสมผสานความสะดวกสบายและความปลอดภัยระดับสากล เข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเคารพต่อธรรมชาติ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มากกว่าความสวยงามของท้องทะเล แต่เป็นการเดินทางที่สัมผัสได้ถึงคุณค่าของทุกคลื่นลมและทุกเรื่องราวความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทริป
เทรนด์การท่องเที่ยว Ecotourism หรือการเดินทางอย่างมีจิตสำนึก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กำลังเติบโตในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย ทำให้พฤติกรรมของนักเดินทางเปลี่ยนไป ไม่ได้ให้คุณค่าแค่จุดหมายปลายทาง แต่ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและผลกระทบของการท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวรับกระแส รวมถึง “Sawanu Travel” ผู้ให้บริการทัวร์เรือชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการจัดทริปทะเลอันดามัน ซึ่งตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงขานรับเทรนด์นี้ด้วยการออกแบบทุกเส้นทางด้วยความใส่ใจ มอบประสบการณ์อันมีค่าจากความงามของหมู่เกาะและท้องทะเล ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลที่เกื้อกูลและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นทัวร์เรือพรีเมียมอันดับหนึ่งของภูเก็ตและภูมิภาคอันดามัน ที่สะท้อนความสมดุลอย่างลงตัวระหว่างเสน่ห์แบบไทย ความสะดวกสบายระดับโลก และความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน พร้อมเป้าหมายการเป็นทัวร์เรือหรูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนความยั่งยืน ทั้งธรรมชาติทางทะเล สุขภาวะของผู้ร่วมเดินทาง และวิถีท้องถิ่น ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2568 เป็นต้นไป
คุณณัฐวุฒิ สวาทยานนท์ ผู้บริหาร บริษัท ซาวานู ทราเวล จำกัด เปิดเผยว่า “ในการให้บริการทัวร์เรือที่มีความพิเศษและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในภูเก็ตและอันดามัน Sawanu Travel เราไม่เพียงเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางทะเล เรายังตระหนักถึงคุณค่าและความสวยงามของธรรมชาติ เพราะอยากให้สิ่งนี้อยู่คู่เมืองไทยและโลกของเราไปนานๆ” การจัดเส้นทางท่องเที่ยวชมความงดงามของหมู่เกาะต่าง ๆ ให้ได้สัมผัสเสน่ห์ของทะเลอันดามันที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน และยังคำนึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการสร้างสรรค์ให้ทุกเส้นทางของ Sawanu Travel ให้เป็นทริปทางทะเลที่มีความหมายทั้งต่อผู้ร่วมทริปและต่อโลก ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆเป็นจำนวนมาก
“เราเชื่อว่าคุณค่าของการท่องเที่ยวที่แท้จริง คือการเดินทางที่สร้างความสุขให้กับผู้คนและคืนความงดงามให้กับธรรมชาติ ทัวร์เรือสปีดคาตามารันพรีเมียมของ Sawanu Travel จึงคัดสรรเส้นทางอย่างพิถีพิถัน มุ่งเน้นให้ทุกการเดินทางสะดวกสบาย ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเก็บขยะในทะเล และการปล่อยเต่าทะเลสู่ธรรมชาติ เพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้งดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากมาเยือน” คุณณัฐวุฒิ กล่าว
สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Sawanu Travel ได้เริ่มด้วยการร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เป็นเจ้าภาพในการสปอนเซอร์เรือเพื่อเดินทางทำกิจกรรม “เซฟสิมิลัน” ปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล และคืนบ้านให้ปูเสฉวน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ณ หมู่เกาะสุรินทร์ และวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ หมู่เกาะสิมิลัน โดยกิจกรรมนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นทัวร์เรือหรูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนความยั่งยืน เพราะนับจากนี้จนถึงปี 2569 Sawanu Travel มีนโยบาย รวมถึงแผนงานในการทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย เช่น การจัดการขยะอาหารด้วยการนำมาผ่านกระบวนการการย่อยให้เป็นปุ๋ย ส่งต่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ และการตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้ขวดพลาสติกมากกว่า 50% ในปี 2569 โดยรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวพกกระติกน้ำ รวมถึงร่วมกับแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ชั้นนำของไทยวางแผนทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ (Wellness) อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะสนับสนุนและผลักดันชุมชนให้นำเสนอความเป็นไทยหลากหลายมิติ อาทิ ชุดบาบ๋า ย่าหยา, การโชว์และเสริฟชาชักของดีเมืองใต้, เลือกผลไม้ไทยแบบเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรในท้องถิ่นมาเสริฟให้นักท่องเที่ยว และอีกหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มองแค่จุดหมายปลายทาง แต่มองหาประสบการณ์แบบ “The Whole Journey Matters”
ทั้งนี้ Sawanu Travel เป็นผู้ให้บริการทัวร์เรือชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการจัดทริปทะเลอันดามัน ก่อตั้งโดยผู้ที่หลงใหลในท้องทะเลและเห็นโอกาสในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทางทะเล จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับ ผสมผสานบริการพรีเมียม ด้วยเรือที่ทันสมัย และการต้อนรับอันยอดเยี่ยม เพื่อให้ทุกทริปไม่ใช่แค่การท่องเที่ยว แต่เป็นการผจญภัยที่น่าจดจำ ปัจจุบันมีเรือให้บริการกว่า 25 ลำ ตั้งแต่เรือยอชต์ส่วนตัว (Private Yacht) จนถึงสปีดคาตามารัน (Speed Catamaran) ในเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลายมากกว่า 15 เส้นทางยอดนิยมที่ภูเก็ต พร้อมขยายเส้นทางใหม่ในหมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ ในปลายปี โดยเน้นมาตรฐานระดับสากล ที่ปลอดภัย ให้บริการแบบพรีเมียม พร้อมการต้อนรับแบบไทยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความใส่ใจ เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบเหนือความคาดหมาย พร้อมกับเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำแห่งการเดินทางทางทะเลที่ผสมผสาน ความหรูหรา ความใส่ใจ และความยั่งยืน เข้าด้วยกันอย่างแท้จริง