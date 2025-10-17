ขี่ ATV ตะลุยถ้ำ ส่องสัตว์บนบ้านต้นไม้ กลางศูนย์การค้า ชมวิถีสัตว์ยามค่ำคืน ในงาน THE MALL LIFESTORE JUNGLE WALK 2025 EP.3

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (เอ็กโซติก) จัดงาน “THE MALL LIFESTORE JUNGLE WALK 2025” EPISODE 3 เปิดประสบการณ์การผจญภัยกับการขี่รถ ATV ลอดถ้ำ ส่องวิถีชีวิตสัตว์ยามค่ำคืน ครั้งแรกกับการใกล้ชิดสัตว์แปลกหาชมยาก “ลิงสไปเดอร์”และ “ทานูกิ” พร้อมสัมผัสใกล้ชิด “อาณาจักรงูและสัตว์แปลกอีกกว่า 300 ชีวิต พร้อมเพลิดเพลินกับการป้อนอาหารสัตว์ พร้อมช้อปสินค้าสำหรับคนรักสัตว์เอ็กซ์โซติค ระหว่างวันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2568 ที่ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
ต้อนรับปิดเทอม ตอกย้ำการเป็นศูนย์การค้า Pet Parents Community เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เนรมิตพื้นที่ เอ็ม ซีซี ฮอลล์ เป็นป่าจำลองกลางศูนย์การค้า เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติ พบกับสัตว์ไฮไลท์มากมาย อาทิ
• ครั้งแรกกับ “ลิงสไปเดอร์” หรือ ลิงแมงมุม ลิงโลกใหม่แห่งอเมริกาใต้ มีเอกลักษณ์จากขาและหางที่ยาวม้วนงอได้ และแข็งแรงมาก นับเป็นลิงที่ฉลาดที่สุดในโลก และ “ทานูกิ” จิ้งจอกแร็กคูน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในประเทศญี่ปุ่น ที่หาชมยาก
• เรียนรู้ดินแดนแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาทิ ลามะ, จิงโจ้แคระ, กวางดาว, คาปีบาร่า เป็นต้น
• พบอาณาจักรงูหลากหลายสายพันธุ์ และสัตว์เลื้อยคลานอย่าง อิกัวน่า, มอนิเตอร์จระเข้, จิ้งเหลนลิ้นน้ำเงิน เป็นต้น
• เพลิดเพลินกับดินแดนแห่งสัตว์ปีก พบ นกพิลิแกน นกน้ำขนาดใหญ่ที่หาชมยาก และนกแก้วแสนรู้ พร้อมชมการสาธิตการฝึก Call Back นก และโชว์นกบินอิสระ
พลาดไม่ได้กับประสบการณ์ใหม่การขับ ATV ลอดถ้ำ ชมวิถีชีวิตของสัตว์ยามค่ำคืนของสัตว์ อาทิ แมงป่องเรืองแสง, นกฮูก, ตุ๊กแกสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น พร้อมสนุกกับกิจกรรมขี่ม้า, ส่องนก, กระโดดแทรมโพลีนกลางป่า! กิจกรรมขุดซากฟอสซิลไดโนเสาร์, กิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ต่างๆ เช่น ให้อาหารนกแก้ว, เต่าซูคาต้า, กระต่าย, หนูแฮมสเตอร์, แพะ, แกะ, ม้า, กิจกรรมแจกกล้าไม้ ฟรี! จากกรมป่าไม้ พร้อมบริการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ฟรี! จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. แฟนคลับ กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ร่วมตะลุยป่าและสนุกไปกับการผจญภัยส่องสัตว์แปลกหาชมยาก ได้ที่งาน THE MALL LIFESTORE JUNGLE WALK 2025” ตอน ท่องโลกมหัศจรรย์ แดนสัตว์แปลกพิศวง EPISODE 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2568 ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน โดยมีค่าเข้าชมงานท่านละ 50 บาท สามารถแลกรับเป็นส่วนลด 50 บาท ในการร่วมกิจกรรมภายในงาน