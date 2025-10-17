AOT ลงนาม Sister Airport สนามบินอิตาลี จับมือพัฒนาสนามบินสีเขียว

AOT จับมือสนามบินอิตาลี Sister Airport Agreement พัฒนาสนามบินสีเขียว ส่งเสริมการเดินทางแบบยั่งยืน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ SEA Milan Airports (SEA) ซึ่งเป็นองค์กรที่บริหารท่าอากาศยานมิลาน มัลเปนซา (Milan Malpensa Airport: MXP) เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และ Mr. Armando Brunini ตำแหน่ง Chief Executive Officer & General Manager, SEA พร้อมด้วยคณะกรรมการ AOT และผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึก SAA ดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ณ Malpensa Center อาคารผู้โดยสาร 1 ท่าอากาศยานมิลาน มัลเปนซา สาธารณรัฐอิตาลี
การลงนามในบันทึก SAA ระหว่าง AOT กับ SEA นั้นช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การใช้พลังงานสะอาดและการพัฒนาสู่ท่าอากาศยานสีเขียว (Green Airport) ตามวิสัยทัศน์ของ AOT ตลอดจนการยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานท่าอากาศยานและการให้บริการผู้โดยสารเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางและสนับสนุนความยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ปัจจุบัน AOT ได้มีการจัดทำบันทึก SAA กับผู้ประกอบการท่าอากาศยานระหว่างประเทศทั้งหมด 16 แห่ง มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศภายใต้บันทึก SAA จำนวน 20 แห่งใน 11 ประเทศ