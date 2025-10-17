Pinehurst Golf Club & Hotel ดึงนวัตกรรมระดับญี่ปุ่น สู่ประสบการณ์กอล์ฟที่แตกต่าง ทุ่มลงทุนในนวัตกรรมระดับ Championship จากญี่ปุ่น ตอบโจทย์เพื่อนักกอล์ฟทุกระดับ

ในยุคที่สนามกอล์ฟหลายแห่งแข่งขันกันด้วยราคาและโปรโมชั่น แต่ Pinehurst Golf Club & Hotel กลับเลือกเดินหน้าด้วยการลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสากล เพราะเราเชื่อว่า ประสบการณ์ที่ดีของนักกอล์ฟไม่ได้เกิดจากราคาถูกเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากคุณภาพสนามที่คงเส้นคงวา ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และบริการที่ครบวงจรในที่เดียว
“สิ่งที่ทำให้สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท โดดเด่นกว่าสนามอื่นๆ คือการที่ได้เราส่งทีมงานสายบริหาร การตลาด และแผนกซ่อมบำรุงไปดูงานที่ญี่ปุ่นโดยตรง เพื่อนำนวัตกรรมและมาตรฐานการบำรุงรักษาสนามระดับโลกมาปรับใช้ เราไม่ได้เพียงแค่ซื้ออุปกรณ์มาใช้ แต่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานอย่างมืออาชีพจากแหล่งกำเนิดเทคโนโลยีนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการลงทุนจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเล่นของนักกอล์ฟ”
“ผลลัพธ์ที่วัดได้ จาก สนามคุณภาพ สปีดกรีนคงที่ ทำให้นักกอล์ฟได้กลับมาเล่นซ้ำมากกว่า 70%
หลังจากเข้ามาใช้บริการที่ Pinehurst นักกอล์ฟจะได้สัมผัสกับความแตกต่างที่ชัดเจน โดยเฉพาะคุณภาพของกรีนที่มีสปีดคงที่และผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้ง 27 หลุม ไม่ว่าจะเล่นหลุมไหน เวลาใด กรีนจะให้ประสบการณ์การพัตต์ที่คาดเดาได้ และนี่คือสิ่งที่นักกอล์ฟจริงจังต้องการมากที่สุด”
“จากข้อมูลลูกค้าของเรา โดยเฉพาะนักกอล์ฟชาวเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน มากกว่า 70% เลือกที่จะกลับมาเล่นซ้ำภายใน 3 เดือน และเล่นเฉลี่ย 18-27 หลุมต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสนามอื่นๆ ในประเทศไทยที่อยู่ที่ประมาณ 18 หลุมต่อวัน สาเหตุหลักมาจากความมั่นใจในคุณภาพสนามที่คงเส้นคงวา และความหลากหลายของ 27 หลุมที่สามารถผสมผสานการเล่นได้ไม่ซ้ำรูปแบบเดิม นักกอล์ฟจึงไม่รู้สึกเบื่อแม้จะเล่นหลายรอบในวันเดียวกัน” คุณกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษา ไพน์เฮิร์สท กรุ๊ป กล่าว
นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าไม่มีที่ไหนเทียบได้ ก็คือเทคโนโลยีระดับ Championship จากญี่ปุ่น
และสิ่งที่ทำให้ Pinehurst แตกต่างจากสนามอื่นๆ อย่างชัดเจนคือการลงทุนในเครื่องมือบำรุงรักษาสนามระดับ Championship จากญี่ปุ่น ซึ่งหาได้ยากในประเทศไทย สิ่งที่คุณจะสัมผัสได้ชัดเจนคือกรีนที่เรียบและมีสปีดคงที่ตลอด 27 หลุม เบื้องหลังความสมบูรณ์แบบนี้คือการลงทุนในเครื่องมือบำรุงรักษาระดับ Championship จากญี่ปุ่น ที่หาได้ยากในประเทศไทย ตั้งแต่เครื่องบดกรีนที่ทำให้ผิวเรียบโดยไม่ทำลายรากหญ้า รถเติมทรายอัตโนมัติที่กระจายทรายได้สม่ำเสมอทุกจุด ไปจนถึงเครื่องฉีดพ่นปุ๋ยแบบแม่นยำที่ทำให้หญ้ามีคุณภาพเท่ากันทุกหลุม แม้แต่ทรายในบังเกอร์ก็ได้รับการดูแลด้วยรถคราดพิเศษให้เรียบไร้ร่องรอย นอกจากนี้เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีขายทั่วไป และหลายสนามไม่กล้าลงทุนเพราะราคาสูงและต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน แต่เรามั่นใจว่าการลงทุนนี้คุ้มค่า เพราะส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ของนักกอล์ฟ
Pinehurst จึงเหมาะกับ นักกอล์ฟที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสนามเป็นหลัก นักกอล์ฟต่างชาติที่ต้องการความสะดวกสบายแบบครบวงจร นักกอล์ฟที่ต้องการเล่นหลายรอบในวันเดียวโดยไม่เบื่อ และนักธุรกิจที่ต้องการจัดกิจกรรมกอล์ฟพร้อมสัมมนาในที่เดียว
Pinehurst Golf Club & Hotel …. Where Innovation Meets Tradition
เว็บไซต์: www.pinehurst.co.th โทรศัพท์: 02-516-8679-84
Facebook Page: https://www.facebook.com/Pinehurst.Golf.Thailand
IG: https://www.instagram.com/pinehurstgolf.hotel LINE: @pinehurstline