กมธ. เทคโนโลยีฯ วุฒิสภา จับมืออนุกมธ. ทีวี–โทรคมฯ จัดสัมมนา “อนาคตทีวีไทย : ทางเลือกใหม่ ท่ามกลางความท้าทาย”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จัดสัมมนาในหัวข้อ “อนาคตทีวีไทย : ทางเลือกใหม่ ท่ามกลางความท้าทาย” ณ อาคารรัฐสภา เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในยุคดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและโทรคมนาคมเข้าร่วมเสวนาอย่างคับคั่ง อาทิ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจการโทรทัศน์ (กตป.),สว.นิเวศ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ,ศ.กิตติคุณ พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.)
,สว.สุทนต์ กล้าการขาย ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม,ดร.จินตนันท์ ชยาตร์ศุภมิตร อดีตกตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ และ น.ส.อิสรารัศมิ์ เครือหงส์ กตป. ด้านการส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค
ในการสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่ออนาคตของสื่อโทรทัศน์ไทย ภายใต้แรงกดดันจากเทคโนโลยีใหม่ แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง
ทั้งนี้ผู้ร่วมอภิปรายต่างเห็นพ้องว่า “โทรทัศน์ไทย” ยังมีศักยภาพในการปรับตัวและสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชมยุคใหม่ หากได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อผลักดันให้สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นพลังสำคัญในการให้ข้อมูล ความรู้ และความบันเทิงแก่สังคมไทยต่อไป
