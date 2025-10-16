“พิพัฒน์” หารือสมาคมอุตฯ ยานยนต์-สภาอุตฯ หนุนพัฒนาไทย สู๋ศูนย์กลางยานยนต์สะอาด

“พิพัฒน์” หารือสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตฯ ยานยนต์ และสภาอุตฯ หนุนเปลี่ยนผ่านพัฒนาไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์สะอาดของโลก ย้ำนโยบายคมนาคม มุ่งให้ประชาชนได้ประโยชน์จริง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.รัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เข้าร่วมหารือในประเด็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ให้ก้าวสู่ความเป็น “ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของโลก” (Global Automotive Hub) โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทางที่สะอาด ปลอดภัย และมีต้นทุนต่ำลง
นายพิพัฒน์กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมพร้อมเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา “พลังงานสะอาดในภาคคมนาคมอย่างยั่งยืน” ทั้งในระบบรถโดยสารสาธารณะ รถส่วนบุคคล และภาคอุตสาหกรรม โดยจะร่วมมือกับสมาคมและสภาอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนหลักของภูมิภาค สร้างโอกาสการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกัน การหารือในครั้งนี้ยังได้พูดคุยถึงการจัดการรถยนต์เก่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งศึกษาการจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ITARDA) และการพัฒนาระบบจดทะเบียนและรับรองแบบยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งหมดจะช่วยยกระดับการให้บริการของภาครัฐให้รวดเร็ว โปร่งใส และเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับประชาชน
อย่างไรก็ตาม ทุกก้าวของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเกิดประโยชน์แก่คนไทยอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการมีรถโดยสารที่ปลอดภัยขึ้น อากาศที่สะอาดขึ้น หรือโอกาสสร้างงานใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พร้อมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และกรมการขนส่งทางบก ในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านยานยนต์สะอาดของอาเซียนและของโลก เพื่อให้การเดินทางของประชาชนไทยในอนาคต “ปลอดภัยกว่าเดิม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกครอบครัว”