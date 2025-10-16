SCG ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด Inclusive Green Growth ผสาน AI และเทคโนโลยี สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและแข่งขันได้

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 68 SCG ร่วมเวที Forbes Global CEO Conference 2025: THE WORLD PIVOTS ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ “Sustainable Philanthropy” โดยมีผู้นำองค์กรจากทั่วโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมโลก
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้นำเสนอแนวคิด “Inclusive Green Growth” กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดศักยภาพและสร้างความสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เทคโนโลยีอย่าง AI, Robotics และ Deep Tech ถูกนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขยายศักยภาพห่วงโซ่อุปทาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต ตัวอย่างที่ชัดเจน คือการพัฒนา Low-Carbon Cement ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพและโอกาสทางธุรกิจ
นอกจากนี้ SCG ยังร่วมมือกับพันธมิตรและซัปพลายเชน เพื่อใช้เทคโนโลยีและข้อมูลร่วมกันในการสร้าง “Impact Chain” ซึ่งช่วยเสริมสร้างการเติบโตและผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
สำหรับแนวคิด Inclusive Green Growth ไม่ได้หมายถึงเพียงการดูแลสิ่งแวดล้อม แต่คือแนวทางการเติบโตระยะยาวที่รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน แข่งได้ในตลาดโลก และส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป