ชวนร่วมงานสัมมนาแห่งปี 2025 The Annual Petroleum Outlook Forum วันที่ 28 พ.ย.นี้ ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทิศทางของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ต้องพึ่งพาพลังงานจะเป็นอย่างไร? ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มเชิงลึกและรับฟังกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในแวดวงพลังงาน การเงิน และ PRISM Expert จากกลุ่ม ปตท. ในงานสัมมนาแห่งปี 2025 The Annual Petroleum Outlook Forum "SHAPING THE FUTURE : In an uncertainty world through sustainable pathway" จัดโดย กลุ่มปตท. และกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.30 - 16.30 น. (เปิดลงทะเบียนและชมบูธนิทรรศการตั้งแต่เวลา 12.30 น.) ณ Synergy Hall ชั้น 6 EnCo C
สำรองที่นั่งเพื่อรับฟังข้อมูลสำคัญก่อนใครที่ https://forms.gle/YxKLG3tNkpxVZPPQ8