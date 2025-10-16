“ไมเนอร์” ร่วมทุน “ซันไรส์” ขยายโรงแรมลักชูรีในอียิปต์

ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจการบริการที่มีเครือข่ายโรงแรม รีสอร์ท และเรสซิเดนซ์ใน 59 ประเทศ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ ซันไรซ์ รีสอร์ท แอนด์ ครูซ (SUNRISE Resorts & Cruises) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ พิธีลงนามจัดขึ้นที่สำนักงานของ ฯพณฯ มอสตาฟา มัดบูลี (Mostafa Madbouly) นายกรัฐมนตรีอียิปต์ โดยมี ฯพณฯ เชอรีฟ ฟาติ (Sherif Fathi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศอียิปต์
บริษัทร่วมทุนแห่งนี้ตั้งเป้าหมายในการเปิดและบริหารโรงแรมมากถึง 50 แห่งภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยการพัฒนาจะครอบคลุมทั้งศูนย์กลางเมืองสำคัญและจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อน รวมถึงเวสต์ไคโร (West Cairo) อัซฮา ราส เอล เฮคมา (Azha Ras El Hekma) นอร์ทโคสต์ (North Coast) และอัซฮา เอน เอล โซคห์นา (Azha Ain Al Sokhna) ตามข้อตกลงนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ จะเริ่มเข้าบริหารโครงการจำนวน 7 แห่ง ครอบคลุมทั้งโรงแรมที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว โครงการรีโนเวต และโครงการพัฒนาใหม่ โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของแผนงานนี้คือการเปิดตัวแบรนด์โรงแรมหรูระดับเรือธงของไมเนอร์ โฮเทลส์ อย่าง อนันตรา โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (Anantara Hotels & Resorts) ในหลายทำเลทั่วประเทศอียิปต์
ความร่วมมือครั้งนี้ยังจะขยายความเชี่ยวชาญด้านการบริการของไมเนอร์ โฮเทลส์ ไปสู่ธุรกิจเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ในเส้นทางระหว่างอัสวาน (Aswan) และลักซอร์ (Luxor) โดยอ้างอิงจากความสำเร็จของแบรนด์เรือสำราญในเอเชียภายใต้เครือไมเนอร์ โฮเทลส์ อาทิ แม่โขง คิงดอมส์ (Mekong Kingdoms) และ ลอย เพลา (Loy Pela) ซึ่งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของอียิปต์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก
มร. วิลเลียม อี. ไฮเน็ค (William E. Heinecke) ประธานและผู้ก่อตั้งไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า “การลงนามจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับซันไรซ์ รีสอร์ท แอนด์ ครูซ ถือเป็นก้าวสำคัญของเราในการนำแบรนด์และความเชี่ยวชาญด้านการบริการของไมเนอร์ โฮเทลส์ เข้าสู่ประเทศอียิปต์ หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีเรื่องราวและแรงบันดาลใจมากที่สุดในโลก ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวร่วมกัน โดยผสานความรู้ลึกซึ้งในตลาดท้องถิ่นของซันไรซ์ รีสอร์ท แอนด์ ครูซ เข้ากับเครือข่ายระดับโลกของเรา เพื่อมอบประสบการณ์โรงแรมหรูและไลฟ์สไตล์อันยอดเยี่ยมในจุดหมายปลายทางสำคัญทั่วประเทศอียิปต์”
มร. ฮุซซัม เอล ชาเออร์ (Hossam El Shaer) ประธานบริษัทซันไรซ์ รีสอร์ท แอนด์ ครูซ และมาดาอาร์ ดีเวลอปเมนต์ (Madaar Developments) กล่าวว่า “ภาคการท่องเที่ยวของอียิปต์กำลังเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศ นับตั้งแต่ก่อตั้งซันไรซ์ในปี พ.ศ. 2545 เรามุ่งมั่นสร้างจุดหมายปลายทางที่ครบวงจรและยั่งยืนตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นจากนานาชาติที่มีต่อเศรษฐกิจของอียิปต์ และเป็นการสนับสนุนโดยตรงต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ Egypt’s Vision 2030”
บริษัทร่วมทุนใหม่นี้ถือเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ที่มีเป้าหมายนำแบรนด์โรงแรมระดับโลกของไมเนอร์ โฮเทลส์ เข้ามาเปิดตัวและขยายการดำเนินงานในภาคการท่องเที่ยวของอียิปต์ ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความเคลื่อนไหวสูง
ทั้งนี้ซันไรซ์ รีสอร์ท แอนด์ ครูซ
ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 ซันไรซ์ รีสอร์ท แอนด์ ครูซ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจการบริการชั้นนำของอียิปต์ โดยบริหารรีสอร์ทจำนวน 27 แห่ง และเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ 7 ลำ รวมกว่า 9,000 ห้องพัก ครอบคลุมจุดหมายปลายทางสำคัญทั่วประเทศอียิปต์ อาทิ Sharm El Sheikh, Hurghada, Marsa Alam, Luxor, Aswan, Ain Sokhna และ Alexandria รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องใน กรีซ, แซนซิบาร์ และโมร็อกโก ซันไรซ์ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี
ส่วนมาดาอาร์ ดีเวลอปเมนต์เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรูชั้นนำของอียิปต์ แบบครบวงจรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทประกอบด้วยโครงการสำคัญ เช่น Kinz ทางตะวันตกของไคโร, AZHA Ain Sokhna บนชายฝั่งทะเลแดง และ AZHA Ras El Hekma บนชายฝั่งเหนือของอียิปต์ ด้วยพื้นที่โครงการรวมกว่า 1,000 เอเคอร์ และหน่วยที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 ยูนิต โครงการเหล่านี้สร้างยอดขายรวมกว่า 40 พันล้านอียิปต์ปอนด์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ส่วนไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจการบริการระดับโลก โดยปัจจุบันมีโรงแรม รีสอร์ท และที่พักอาศัย จำนวนมากกว่า 640 แห่งใน 59 ประเทศ ผ่าน 8 แบรนด์โรงแรม ได้แก่ อนันตรา อวานี เอเลวาน่า คอลเลคชั่น เอ็นเอช เอ็นเอช คอลเลคชั่น นาว โอ๊คส์ และทิโวลี รวมถึงคอลเลคชั่นต่างๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยตั้งเป้าเพิ่มโรงแรมมากกว่า 280 แห่งภายในสิ้นปี 2570