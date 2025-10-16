“ไลน์แมน”จัดเต็ม“คนละครึ่งพลัส” คว้า “หนุ่ม กรรชัย” นั่งพรีเซนเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - LINE MAN เดินเกมแรง คว้า “หนุ่ม กรรชัย” นั่งพรีเซนเตอร์ ย้ำภาพ “เบอร์ 1 คนละครึ่ง” อัดโปรใหญ่รับนโยบายรัฐ ดึงร้านทั่วไทยร่วมคนละครึ่งพลัส
LINE MAN แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่อันดับ 1 ของไทย เปิดเกมรุกตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ส่งท้ายปี รับลูกนโยบายรัฐบาล “คนละครึ่งพลัส” ด้วยแคมเปญใหญ่กระตุ้นการใช้จ่ายและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก โดยการใช้งานสิทธิคนละครึ่งผ่านแอปเดลิเวอรี่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาพจำของ LINE MAN ที่ช่วยให้ร้านอาหารเข้าถึงเม็ดเงินของโครงการนี้ได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดย LINE MAN ร่วมตั้งแต่เฟสแรก และได้รับความนิยมจากทั้งฝั่งร้านค้าและผู้บริโภค ด้วยระบบที่ใช้งานง่าย โปรโมชันหลากหลาย สำหรับปีนี้ LINE MAN เดินหน้าตอกย้ำความเป็น “เบอร์ 1 คนละครึ่ง” ด้วยการคว้า “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายร้านค้าและสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ
การเลือก “หนุ่ม กรรชัย” มาร่วมแคมเปญครั้งนี้ ถือเป็นจังหวะที่คมและแม่นของ LINE MAN ที่มองเห็นเทรนด์ทันกระแส เพราะนอกจากจะเป็นคนข่าวขวัญใจคนไทยที่อยู่ในกระแสสังคมตลอดเวลาแล้ว ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งสร้างปรากฏการณ์ไวรัลจากไลฟ์ดังแห่งปี ที่กวาดยอดขายถล่มทลายหลายสิบล้าน จนเป็นกระแสไวรัลดังบนโลกออนไลน์ การใช้พลังความแมสและความน่าเชื่อถือของคนข่าวระดับประเทศมาเป็นกระบอกเสียง จึงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึง “ใจคนไทย” และเชื่อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศได้ตรงจุด
นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว และช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้จริง ผู้ใช้สามารถสั่งผ่าน LINE MAN และชำระด้วยสิทธิคนละครึ่งพลัสได้สะดวก ขณะเดียวกันยังช่วยกระจายรายได้ให้ร้านอาหารและไรเดอร์ทั่วประเทศ
“โดยที่ผ่านมา มีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เกือบ 100,000 ร้าน โดยกว่า 60–70% เลือกใช้ LINE MAN นอกจากนี้ยังมียอดผู้ใช้งานคนละครึ่ง ผ่าน LINE MAN จากเฟสที่ผ่านมาทั้งหมดกว่า 7 ล้านสิทธิ์ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็น เบอร์ 1 คนละครึ่ง โดยพร้อมเดินหน้าสนับสนุนร้านอาหารและผู้บริโภคเต็มรูปแบบ และใช้พลังของ หนุ่ม กรรชัย ผลักดันการใช้คนละครึ่ง ผ่าน LINE MAN ให้เข้าถึงทุกร้าน ทุกบ้าน และทุกชุมชนทั่วประเทศ”
ในมุมของร้านอาหารนอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานสิทธิคนละครึ่งได้ง่ายทั้งฝั่งร้านค้าและผู้บริโภค LINE MAN ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ภายใต้โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายร้านอาหารและสร้างความคุ้มค่าให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ
สำหรับร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน LINE MAN ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม ได้แก่
• ลดค่าธรรมเนียม GP เป็นกรณีพิเศษ สำหรับออเดอร์จากโครงการ “คนละครึ่งพลัส”
• คูปองส่วนลดสำหรับร้านค้าเพื่อนำไปทำโปรโมชัน มูลค่า 3,000 บาท
• Ads Credit เพิ่มการมองเห็นของร้านในแอปพลิเคชัน สูงสุด 1,000 บาท
• ขยายระยะทางส่งฟรีเป็น 5 กิโลเมตร
• สื่อโฆษณา ณ จุดขาย (POSM) เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าร้านสามารถสั่งผ่านโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ได้
• ส่วนลดค่าบริการระบบจัดการร้านอาหาร (POS) สูงสุด 8,000 บาท
• และกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นยอดขายร้านอาหารทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ฝั่งผู้ใช้สิทธิคนละครึ่ง LINE MAN ก็ได้เตรียมแคมเปญการตลาดและงบโปรโมชัน เพื่อมอบสิทธิพิเศษด้านส่วนลดค่าอาหาร สิทธิส่งฟรี และคูปองส่วนลดมากมายสำหรับออเดอร์จากโครงการคนละครึ่งบนแอป LINE MAN โดยทั้งหมดนี้สะท้อนว่า LINE MAN ไม่ได้เพียงตอกย้ำสถานะ “เบอร์ 1 คนละครึ่ง” แต่ยังเดินเกมเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ที่เข้าใจทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ พร้อมใช้จุดแข็งในฐานะ “แพลตฟอร์มสัญชาติไทย” ที่เข้าใจคนไทยอย่างแท้จริง และสามารถปรับตัวตอบรับนโยบายภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการร้านอาหารและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเติบโตต่อไป