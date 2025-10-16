รฟม.แจงเร่งซ่อมถนนสามเสน ส่วนอุโมงค์รถไฟฟ้าไม่พบทรุดตัวเพิ่ม

รฟม. แจงซ่อมแซมถนนสามเสนไม่พบการทรุดตัวเพิ่มของอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนถมทรายได้2 เมตรแล้วแต่จะต่ำกว่าผิวถนน ให้ผู้รับจ้างเร่งซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่โดยเร็ว ส่วนโรบอทร่วมรื้อถอนสน.สามเสน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัวว่า ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะสำรวจดิน และอัดฉีดวัสดุเกร้าท์ (Grouting) จำนวน 8 หลุมเพื่อเสริมเสถียรภาพของดิน โดยใช้เครื่องจักรสำหรับอัดฉีดวัสดุ Grouting เพื่อเสริมเสถียรภาพของดินด้วยแรงดันต่ำ (Low Pressure Grout) ทั้ง 8 จุด พร้อมทั้งดำเนินการปรับพื้นที่สำหรับถมทราย
โดยตั้งแต่วันที่ 14-15 ตุลาคม 2568 ผู้รับจ้างได้ถมทรายเพิ่มเติมอีกกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ขณะนี้ระดับพื้นผิวมีความสูงจากระดับถมเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกประมาณ 2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับผิวจราจรเดิม ประมาณ 4.5 เมตร
สำหรับอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (สน.สามเสน) ได้ดำเนินการรื้อถอนดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้โรบอทในการรื้อถอนและได้มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารตลอดเวลา เพื่อวัดค่าการทรุดตัวของอาคารอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รฟม. และผู้รับจ้าง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคาร สน.สามเสน รวมถึงอาคารแฟลตตำรวจ และอาคารข้างเคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยทุกส่วนงานยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป
อย่างไรก็ตาม รฟม. ได้ยืนยันว่า การดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนงาน และไม่พบการแตกทรุดตัวของดินและโครงสร้างใดๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด