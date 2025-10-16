“กรมราง”หารือ JTTRI-AIRO แชร์ความรู้พัฒนา”รถไฟท่องเที่ยว เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า”

กรมราง หารือ JTTRI-AIRO เตรียมจัดสัมมนาครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "Decarbonization and Railways" แบ่งปันความรู้และประสบการณ์และการพัฒนารถไฟท่องเที่ยวเดินหน้าแผนปรับเปลี่ยนรถไฟทั่วประเทศเป็นระบบไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้การต้อนรับ Mr. OKUDA Tetsuya, ประธานสถาบันวิจัยการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานภูมิภาคอาเซียน – อินเดีย (Japan Transport and Tourism Research Institute: JTTRI-AIRO) และคณะ เพื่อร่วมหารือความคืบหน้าและรายละเอียดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านระบบรางระหว่าง ขร. และ JTTRI-AIRO ครั้งที่ 2 (2nd Workshop) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2569 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid: Onsite และ Online)
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า การสัมมนาครั้งที่ 2 กำหนดในหัวข้อ "Decarbonization and Railways" ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทย เนื่องจากมีแผนการปรับเปลี่ยนระบบรถไฟทั่วประเทศให้เป็นระบบไฟฟ้า รวมถึงได้เสนอให้ฝ่ายญี่ปุ่นแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เครื่องหมายรับรอง "Eco Rail Mark" เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบรางของไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคต โดยพิจารณาจัดสัมมนาครั้งถัดไปภายใต้หัวข้อ "รถไฟเพื่อการท่องเที่ยว" ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญสูง และยังสอดคล้องกับที่ประเทศไทยได้นำขบวนรถดีเซลราง Kiha 183 และ Hamanasu มาปรับปรุงและให้บริการเป็นขบวนรถไฟท่องเที่ยวพิเศษ ซึ่งได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
นายพิเชฐ กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของญี่ปุ่นในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ยกระดับระบบรางของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปอีกขั้น สู่มาตรฐานสากล เป็นระบบขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต