กตป.ด้านโทรทัศน์จัดประชุมโฟกัสกรุ๊ป ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กสทช. ประจำปี 2568

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2568
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนมุมมองและข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจการโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้น