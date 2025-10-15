“เอส” เปิดตัวน้ำอัดลม Glow Edition 4 รสใหม่ อวยยศความจ้ากับพรีเซนเตอร์ “GELBOYS”

เอส สร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง! เพื่อตอกย้ำว่านี่คือน้ำอัดลมในใจคน Gen ซ่า ของแท้ เพราะเอสเข้าใจว่าทุกวันนี้ตัวตนของ Gen ซ่า ทุกคนนั้นมันเจิดจ้า พร้อมซ่าให้โลกเห็นทุกสถานการณ์ รอบนี้เอสจึงจัดงาน “เอส เปิดปฏิบัติการ แลปซ่าจ้าเกินเบล๊อร์” เปลี่ยนสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ให้กลายเป็นแลปซ่าจ้าเกินเบลอร์ เปิดตัวแคมเปญ “est Gen ซ่า จ้าเกินเบลอร์” ที่มาพร้อมพรีเซนเตอร์ใหม่สุด Awesome! GELBOYS ตัวแทนความจ้าของ Gen ซ่า แบบไม่เบลอร์! ได้แก่ นิว – ชยภัค ตันประยูร, ไป๊ป – มนธภูมิ สุมนวรางกูร, พีเจ – มหิดล พิบูลสงคราม และ เลออน เซ็ค พร้อมเปิดตัวน้ำอัดลม est Glow Edition จ้าเกินเบลอร์ 4 รสชาติใหม่ ทั้ง Electric Green เปรี้ยว หวาน ซ่า ลงตัว จี๊ดใจด้วยรสชาติของแอปเปิ้ลและกีวี่ ต่อด้วย Pinky Winky อร่อยซ่าของพีชและกลิ่นดอกซากุระแบบหอมละมุน ตามด้วย Sigma Blue มาแบบนอกกรอบรสชาติแปลกใหม่ มิกซ์เบอร์รีผสมพีช ปิดท้ายด้วย Flashy Yellow แคนตาลูปกับสาลี่หิมะ ฉ่ำ ๆ หอม อร่อย สุดฮีลใจ
จ้าขนาดนี้! จะเปิดตัวธรรมดา เบ เบ ได้ยังไง เอส เลยเล่นใหญ่ เปลี่ยนสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ให้กลายเป็นแลปซ่า ชวน Gen ซ่า มาทดลองเปิดประสบการณ์ความมันส์กับโซนต่าง ๆ สุดครีเอทีฟ เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่ทางเข้า กับ Glow Classify Station ให้เจนซ่ามาวัดความจ้าในแบบของตัวเอง แค่สแกนหาสีที่โกลว์ที่สุดบนตัว รับไปเลยริสแบนด์สีจ้าประจำตัว แล้วลุยเข้าสู่ 4 ห้องแลปทดลองวัดความจ้า ที่จัดมาให้ครบ วัดกันทั้ง เสียง สเต็ป สไตล์ และสติ เริ่มกันที่ห้องทดลองที่หนึ่ง GLOW SONIC LAB – ปลดปล่อยพลังเสียงให้ดังสุดพลัง เพราะเอสเชื่อว่าการตะโกนคือการปลดล็อกอารมณ์ ยิ่งตะโกนดัง ก็ยิ่งจ้า น้ำซ่าในขวดจะยิ่งเพิ่ม! แล้วเลี้ยวไปที่ด่านสอง ทดลอง DANCE REACTOR LAB – ห้องทดลอง สเต็ปเท้าไฟ ที่ Gen ซ่า ได้โชว์แดนซ์มันส์ ๆ กับเพลงฮิต ถือว่าเป็นการเติมไฟ! ต่อมา AWESOME CREATIVE LAB – ปลดปล่อยความครีเอทแบบไม่ยั้ง กับเวิร์กช็อปสุดป๊อป ครีเอท “พวงกุญแจเรืองแสงสุดคูล” พร้อมสนุกไปกับการเพ้นท์หน้าและตัวด้วยสีสะท้อนแสง สุดท้ายปลุกความซ่ากับ MIND Maze LAB – ห้องทดลองปลุกความกล้าในเขาวงกตมืดกับไฟเบอร์เรืองแสง ที่วัดทั้งสติและใจแบบขั้นสุด และเมื่อเหล่า Gen ซ่า ผ่านครบทั้ง 4 ห้องทดลอง ก็ถือเป็นการปลด ล็อกความจ้าแบบเต็มแม็กซ์ รับ Keychain สุด Limited ไปเลย งานนี้เดินไปทางไหนก็เจอแต่ Gen ซ่า Gen จ้า คอนเทนต์เกิดทุกมุม สนุกทุกกิจกรรม บอกเลยว่ามาแล้วได้ความเจิดจ้ากลับไปแน่นอน!
หลังจากนั้น เมื่อเข้ามาภายในงาน “เอส เปิดปฏิบัติการแลปซ่าจ้าเกินเบล๊อร์” ก็ถึงเวลาประกาศความจ้าให้โลกรู้! เพราะเอสจัดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ เปิดตัวแลปจ้าอย่างเป็นทางการ โดยมี “ศาสตราจารย์เจ้าของแลป” มาแบบล้ำ ๆ ก่อนเฉลยว่า ศาสตราจารย์คนนั้นก็คือ…ผู้บริหารของเอสเอง! ที่อัพลุคเป็นศาสตราจารย์ Gen ซ่า สายจ้า จัดเต็มไม่แพ้!! พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์โดยสี่หนุ่ม GELBOYS เป็นครั้งแรกภายในงานนี้ ยัง ยัง ยังไม่หมด! เพราะทันทีที่ไฟดับลง ความฟินก็พุ่งขึ้นทันตา กับการเปิดตัว 4 พรีเซนเตอร์สุดจ้า GELBOYS แบบครบแก๊งที่มาจัดเต็มโชว์ ร้อง เล่น เต้น แร็พ แต่ละคนโชว์แต่ละเพลงกับสไตล์ความจ้าของตัวเองกลางแลปกันไปเลย ยัง ยัง ไม่หมด เพราะนอกจากนี้ยังมี Special Guests วง DICE มาเซอร์ไพรส์ขึ้นโชว์ร่วมกับทั้ง 4 พรีเซนเตอร์ โดยเฉพาะโชว์เพลงเลิกกั๊ก เวอร์ชั่นที่จ้าที่สุดใน
งานนี้ รวมถึงในงานยังมีศิลปินใหม่แกะกล่อง วง CIR*CRL Mchoice Trainee มาร่วมกิจกรรมสุดจ้าอีกด้วย และทั้งหมดนี้ ก็เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่า…นี่แหละ ยุคของ Gen ซ่า ที่จะโชว์ความ "จ้าเกินเบลอร์" ไปกับเอส!
ตอนนี้กระแส #estGenซ่าจ้าเกินเบลอร์ ถูกบอมบ์กลางเมืองเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้เอสจะมีอะไร “จ้า” อีกหรือเปล่า ติดตามความจ้า ความออซั่ม เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : est และสามารถหาซื้อเอสใหม่ได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ