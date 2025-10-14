ไม่เสร็จปีนี้”พระราม2”ยังล่าช้า ด้าน“พิพัฒน์”เตรียมลงพื้นที่ เข็นเปิดใช้"บางขุนเทียน - เอกชัย "ก่อนต.ค.นี้

“พิพัฒน์”เตรียมลงตรวจ ถ.พระราม 2 หลังปิดจ๊อบก่อสร้างไม่ได้ในปีนี้ ด้านทล.เผย M 82 ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย เสร็จทั้ง 3 ตอนแล้ว คาดเปิดใช้ ต.ค.นี้ ส่วนเอกชัย-บ้านแพ้วเสร็จสงกรานต์ 69 พร้อมดันเปิดประมูลระบบ O&M ใน 4 เดือนนี้
รายงานข่าวเปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะลงพื้นที่ถนนพระราม 2 ในวันที่ 15 ต.ค. 68 นี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการบนถนนพระราม 2 ซึ่งก่อนหน้านี้ กระทรวงคมนาคม เคยประกาศว่า การก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จภายในปี 2568 ซึ่งนายพิพัฒน์ กล่าวว่า ตนต้องการเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องเดินทางในเส้นทางดังกล่าว
ล่าสุด กรมทางหลวง (ทล.) ได้กำหนดแผนการเปิดใช้เป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1.โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ระยะทาง 8.3 กม. เปิดในเดือนต.ค. 2568
2.โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.3 กม. เร่งการเปิดใช้บริการให้ทันก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569
ด้านนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ของทล.ที่มีจำนวน 3 โครงการ ว่า ปัจจุบันภาพรวมมีความก้าวหน้าอยู่ที่ 92.58% แบ่งออกเป็น
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วง ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ระยะทาง 8.3 กม. แบ่งการก่อสร้างงานโยธาออกเป็น 3 สัญญา สถานะเสร็จ100% ทั้งหมดแล้ว ส่วนการเปิดใช้นั้นจะมีการเชื่อมต่อกับทางพิเศษ บางพลี-สุขสวัสดิ์ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริเวณต่างระดับบางขุนเทียน เพื่อให้เกิดความสะดวกมากที่สุด
โดย 3 สัญญาได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงกม.ที่ 11+959 - กม.ที่14+535 ระยะทาง 2.575 กม. วงเงิน 3,994 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า เอ็นทีเอ (บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการร่วมกับ บจ.เทิดไท แอนด์ โค เอส แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง 1965 ร่วมกัน) เป็นผู้รับจ้าง ,สัญญาที่ 2 ช่วงกม.ที่ 14+535 - กม.ที่18+642 ระยะทาง 4.1 กม. วงเงิน 3,991 ล้านบาท มีบจ. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง และ สัญญาที่ 3 ช่วงกม.ที่ 18+642 - กม.ที่ 20+295 ระยะทาง 1.65 กม. วงเงิน 2,491 มี บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เป็นผู้รับจ้าง
@ M82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว 10 สัญญา เสร็จแล้ว 2 สัญญา
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.3 กม. ณ เดือน ก.ย. 2568 มีงานโยธามีความคืบหน้า 88.19% โดยแบ่งงานได้ 10 สัญญา ดังนี้
สัญญาที่ 1 ช่วงกม.ที่ 20+295 - กม.ที่ 22+474 ระยะทาง 2.179 กม. วงเงิน 1,757 ล้านบาท มีบจ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่เป็นผู้รับจ้าง ความคืบหน้าอยู่ที่ 92.08% ล่าช้ากว่าแผนงาน ที่ต้องเสร็จ 100%
สัญญาที่ 2 ช่วงกม.ที่ 22+474 - กม.ที่ 24+670 ระยะทาง 2.196 กม. วงเงิน 1,861 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้ากรุงธน-ไทย (ประกอบด้วย บจ.กรุงธนเอนยิเนียร์ และบจ.ไทย เอ็นยิเนียร์) เป็นผู้รับจ้าง ความคืบหน้าอยู่ที่ 92.93% ล่าช้ากว่าแผนงานที่ต้องเสร็จ 100%
สัญญาที่ 3 ช่วงกม.ที่ 24+670 - กม.ที่25+734 ระยะทาง 1.064 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,910 ล้านบาท กิจการร่วมค้าวีเอ็น (ประกอบด้วย บจ.จิตรภัณฑ์ และบจ.นภาก่อสร้าง) เสร็จแล้ว 100%
สัญญาที่ 4 ช่วงกม.ที่25+734 - กม.ที่ 26+998 ระยะทาง 1.264 กม. วงเงิน 1,876 ล้านบาท มี บจ.กรุงธนเอนยิเนียร์ เป็นผู้รับจ้าง ความคืบหน้า 72.83% ล่าช้ากว่าแผนงานที่ต้องคืบหน้า 77.71%
สัญญาที่ 5 ช่วงกม.ที่ 26+998 - กม.ที่ 28+664 ระยะทาง 1.666 กม. วงเงิน 1,903 ล้านบาท มี บจ.บางแสนมหานคร เป็นผู้รับจ้าง ความคืลบหน้าอยู่ที่ 91.32% ล่าช้ากว่าแผนที่ต้องเสร็จ 100%
สัญญาที่ 6 ช่วงกม.ที่ 28+664 - กม.ที่ 29+772 ระยะทาง 1.108 กม. วงเงิน 1,865 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอเอสไอ (ประกอบด้วย บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และบจ.อสิตากิจ) เป็นผู้รับจ้าง ความคืบหน้าอยู่ที่ 80.33% ล่าช้ากว่าแผนงานที่ต้องคืบหน้า 84.1%
สัญญาที่ 7 ช่วงกม.ที่ 29+772 - กม.ที่ 31+207 ระยะทาง 1.435 กม. วงเงิน 1,868 ล้านบาท มี บมจ.อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้รับจ้าง ความคืบหน้าอยู่ที่ 71.96% ล่าช้ากว่าแผนที่ต้องเสร็จ 100%
สัญญาที่ 8 ช่วงกม.ที่ 31+207 - กม.ที่ 33+366 ระยะทาง 2.159 กม. วงเงิน 1,910 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้าซีซีเดสพี-เดอะซีอีซี (ประกอบด้วย บมจ. ซีวิลเอนจิเนียริและบจ.เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น) เป็นผู้รับจ้าง มีความคืบหน้าอยู่ที่ 89.18% ล่าช้ากว่าแผนที่จะต้องเสร็จ 100%
สัญญาที่ 9 ช่วงกม.ที่ 33+366 - กม.ที่ 35+511 ระยะทาง 2.145 กม. วงเงิน 1,859 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้าซีเอ็มซี-ทีบีทีซี (ประกอบด้วย บจ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น และ บจ.กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี) เป็นผู้รับจ้าง เสร็จแล้ว 100%
สัญญาที่ 10 ช่วงกม.ที่ 35+511 – กม.ที่ 36+645 ระยะทาง 1.134 กม. วงเงิน 1,946 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้าเอส.เค. (ประกอบด้วย บจ.เสริมสงวนก่อสร้าง และบจ. เค อาร์ ซี ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส) เป็นผู้รับจ้าง มีความคืบหน้าอยู่ที่ 91.15% ล่าช้าวกว่าแผนที่ต้องเสร็จ 100%
และ 3. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วงเงิน 595 ล้านบาท มีบมจ.คริสเตียนี และ นีลเส็น (ไทย) เป็นผู้รับจ้าง ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดใช้เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา
นายปิยพงษ์กล่าวว่า งานติดตั้งระบบการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ของมอเตอร์เวย์สาย M82 อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน คาดว่าจะเปิดประมูลภายในวาระรัฐบาลช่วง 4 เดือนนี้