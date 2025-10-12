กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญความปลอดภัย การเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ OK ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง

https://youtu.be/tdaYJe--w3U
ปัจจุบันคนไทยให้ความใส่ใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่สด สะอาด ปลอดภัยมากขึ้น หลายคนได้ยินว่าเนื้อหมู-เนื้อโคมีการใส่สารเร่งเนื้อแดง จึงเกิดข้อกังวลว่าจะเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง สารเร่งเนื้อแดง คือสารเคมีที่อยู่ในกลุ่ม เบต้าอะโกนิสต์ (Beta-agonist) เช่น ซาลบูทามอล หรือ เคลนบูเทอ รอล และ แรคโตพามีน ที่เกษตรกรนำไปผสมในอาหารสัตว์ เพื่อลดไขมัน เพิ่มปริมาณเนื้อแดง ทำให้สัตว์เจริญเติบโตเร็วขึ้น แต่เป็นสารอันตรายที่ห้ามผสมในอาหารสัตว์ในประเทศไทย และห้ามตกค้างในเนื้อสัตว์ เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภครับประทานเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงเข้าไปในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอาการ ได้แก่ ปวดศีรษะ , มือสั่น , กล้ามเนื้อกระตุก , หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ , คลื่นไส้ อาเจียน , น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น , อาจมีอาการทางจิตประสาท กลุ่มเสี่ยงที่อันตรายเป็นพิเศษ ได้แก่ , หญิงมีครรภ์ , ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ , ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง , ผู้ป่วยโรคเบาหวาน , ผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ (ไฮเปอร์ไธรอยด์)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
และคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน โดยได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็น "ประเทศปลอดสารเร่งเนื้อแดง" เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ และสร้างความมั่นใจแก่ประเทศคู่ค้ากว่า 160 ประเทศที่ไม่ยอมรับเนื้อสัตว์ปนเปื้อนสารอันตรายนี้ สำหรับผู้บริโภคที่ยังไม่มั่นใจว่าควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง เรามีวิธีง่ายๆ ให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" เพราะ "ปศุสัตว์ OK" เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทำขึ้น เพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มาจากฟาร์มมาตรฐาน ผ่านกระบวนการชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย สามารถสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ โดยมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิดได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด มีสถานที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 8,400 แห่งทั่วประเทศ ปศุสัตว์ OK" นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดงอย่างแท้จริง เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ครั้งใด อย่าลืม มองหาสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK"