“บีทีเอส-กองบังคับการสายตรวจ”จัดฝึกอบรม กรณีพบวัตถุต้องสงสัย

บีทีเอส ผนึกกำลัง กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จัดฝึกอบรม “การตอบสนองและการปฏิบัติ เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิด” ให้กับพนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
นายณัฐชัย ผะเดิมชิต ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือบีทีเอส นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายตรีเพชร วงศ์นิวัติขจร ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และ พล.ต.ต. สุนทร โตรอด ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตร “การตอบสนองและการปฏิบัติ เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย หรือวัตถุระเบิด” โดยมี พ.ต.อ. วิสิฐศักดิ์ วิพัฒนมงคล ผู้กำกับกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และทีมครูฝึก มาร่วมให้ความรู้ และทักษะในการประเมินวัตถุต้องสงสัย และวัตถุระเบิด กับพนักงานระดับหัวหน้างาน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายบริหารงานสถานี, ฝ่ายความปลอดภัย และฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และตอบสนองต่อวัตถุต้องสงสัย รวมถึงวัตถุระเบิดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
การจัดอบรมในครั้งนี้ ยังมุ่งเน้นให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุระเบิด และวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง มีเทคนิคการสังเกตตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย วัตถุระเบิด ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร การตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะต้องสงสัย ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อการข่มขู่วางระเบิด ซึ่งในกระบวนการอบรมได้มีการจำลองสถานการณ์จริง และสาธิตขั้นตอนการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงาน มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ ลดความตื่นตระหนก มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน และมีทักษะในการประเมินสถานการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ การจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร และประชาชนผู้ใช้บริการ