‘มิชลิน ไกด์’ เผยรายชื่อ 62โรงแรมในไทย รับรางวัล ‘กุญแจมิชลิน’ (MICHELIN Key)

• ประเทศไทยสานต่อความเป็นเลิศในการคัดเลือกโรงแรมที่โดดเด่นเป็นพิเศษของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด’ โดยมีโรงแรมในไทยคว้ารางวัลกุญแจมิชลิน ประจำปี 2568 รวม 62 แห่ง
• โรงแรม 2,457 แห่งทั่วโลกได้รับรางวัลกุญแจมิชลินทั้งระดับ 1, 2 หรือ 3 ดอกในปีนี้ สร้างมาตรฐานใหม่ระดับโลกด้านความเป็นเลิศของการให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรม
• ในประเทศไทย มีโรงแรมที่คว้ารางวัลกุญแจมิชลิน 3 ดอก จำนวน 6 แห่ง, กุญแจมิชลิน 2 ดอก จำนวน 21 แห่ง และกุญแจมิชลิน 1 ดอกอีก 35 แห่ง
‘มิชลิน ไกด์’ ภูมิใจนำเสนอการคัดเลือกโรงแรมระดับโลกครั้งแรกภายใต้รางวัล ‘กุญแจมิชลิน’ (MICHELIN Key) โดยมีโรงแรม 2,457 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่โดดเด่นอย่างแท้จริง หลังจากเปิดตัวรางวัลนี้ใน 15 จุดหมายปลายทางเมื่อปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ มา ได้ประเมินโรงแรมกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกที่แนะนำอยู่แล้วในคู่มือ เพื่อคัดเลือกโรงแรมที่ดีสุดสำหรับการจัดทำรายชื่อในปีนี้
โรงแรมที่มีความโดดเด่นที่สุดจะได้รับกุญแจมิชลินตั้งแต่ระดับ 1, 2 หรือ 3 ดอก ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของความเป็นเลิศด้านที่พัก รางวัลนี้สะท้อนถึงเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดของทาง ‘มิชลิน ไกด์’ เพื่อยกย่องการให้บริการที่พักที่มอบประสบการณ์อันโดดเด่นทั้งในด้านงานออกแบบ บริการ และทำเลที่ตั้ง นอกจากนี้ แขกยังสามารถทำการจองห้องพักของโรงแรมที่ผ่านการคัดเลือกทุกแห่งได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ‘มิชลิน ไกด์’ พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล (Concierge Services) และสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าวีไอพี (VIP)
“มิชลิน ไกด์ ถือกำเนิดขึ้นในฐานะคู่มือสำหรับนักเดินทางมายาวนานกว่า 125 ปี และในครั้งนี้ ได้กำหนดนิยามใหม่แห่งความเป็นเลิศอีกครั้งในโลกของอุตสาหกรรมโรงแรม เช่นเดียวกับดาวมิชลิน (MICHELIN Stars) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องร้านอาหารชั้นเยี่ยมทั่วโลก การจัดอันดับกุญแจมิชลิน (MICHELIN Keys) ถือเป็นการให้เกียรติแก่โรงแรมที่มอบประสบการณ์การเข้าพักอันน่าจดจำได้อย่างแท้จริง ทั้งในด้านการออกแบบ บริการ และทำเลที่ตั้ง ซึ่งหลอมรวมกันจนเกิดเป็นช่วงเวลาอันน่าประทับใจ การมอบรางวัลกุญแจมิชลินยังถือเป็นการสร้างมาตรฐานระดับโลกรูปแบบใหม่ที่ไม่ผูกติดกับองค์กรใด ในการนำเสนอสุดยอดประสบการณ์ที่พักในโรงแรมอันโดดเด่นแก่ผู้คนทั่วโลก” มร.เกว็นดัล ปูลเล็นเนค (Gwendal Poullennec) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือ 'มิชลิน ไกด์' ทั่วโลก กล่าว
ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่บริการที่พักระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
จำนวนรางวัลกุญแจมิชลินของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์รวม 62 แห่ง สะท้อนถึงความรุ่มรวยแห่งมรดกทางวัฒนธรรม ความล้ำหน้าในการออกแบบ และความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ และต่อไปนี้ คือตัวอย่างของโรงแรมที่มีความโดดเด่นซึ่งได้รับรางวัลกุญแจมิชลินในปีนี้
โรงแรมระดับกุญแจมิชลิน 3 ดอก (Three MICHELIN Keys)
• เดอะ สยาม, กรุงเทพฯ: โอเอซิสริมน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในเขตดุสิต ผสานความงามของวัตถุโบราณไทย กลิ่นอายอาร์ตเดโค และสวนไม้พุ่มอันเขียวชอุ่ม โดยมีไฮไลต์ทั้งเวทีมวยไทย สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ริมแม่น้ำ และ Connie’s Cottage เรือนไม้สักอายุร้อยปีพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว
• ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ, กระบี่: รีสอร์ตริมทะเลอันดามัน โดดเด่นด้วยวิลลาสุดหรู พร้อมบริการที่ออกแบบเฉพาะรายบุคคลและทิวทัศน์ชายฝั่งอันงดงาม มอบบรรยากาศเงียบสงบและการออกแบบที่ประณีต ทำให้โรงแรมแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวได้ในตัวเอง
โรงแรมระดับกุญแจมิชลิน 2 ดอก (Two MICHELIN Keys)
• อมัน นายเลิศ กรุงเทพ (ได้รับการจัดอันดับครั้งแรก): ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สวนส่วนบุคคลใจกลางกรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยความงามหรูอันเรียบง่าย ห้องสวีทขนาดใหญ่กว้างขวาง และบรรยากาศที่เงียบสงบ หลีกเร้นจากความคึกคักวุ่นวายของเมืองใหญ่
• ศาลาสมุย เชิงมนบีช รีสอร์ท, เกาะสมุย: รีสอร์ตติดหาดที่ชูงานออกแบบสไตล์มินิมัล นำเสนอสระว่ายน้ำส่วนตัวและอัตลักษณ์ความงามแบบท้องถิ่นที่ชัดเจน ผสานเสน่ห์ภูมิประเทศเขตร้อนเข้ากับความหรูหราสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
โรงแรมระดับกุญแจมิชลิน 1 ดอก (One MICHELIN Key)
• ดุสิตธานี กรุงเทพฯ (ได้รับการจัดอันดับครั้งแรก): โรงแรมชื่อดังระดับตำนานใจกลางมหานครกรุงเทพฯ ที่เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการในรูปโฉมใหม่ ผสานมรดกวัฒนธรรมไทยเข้ากับงานออกแบบร่วมสมัย เพื่อมอบบริการต้อนรับอันอบอุ่นและการตกแต่งที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด
• 137 พิลลาร์เฮาส์ เชียงใหม่: เรือนไม้สักเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะให้เป็นบูทีคโฮเทล โดดเด่นด้วยสวนสวย บรรยากาศสไตล์โคโลเนียล และการดูแลใส่ใจเฉพาะรายบุคคล ตั้งอยู่ในย่านวัดเกตของจังหวัดเชียงใหม่
รางวัลกุญแจมิชลิน มาตรฐานระดับโลกแนวใหม่ในอุตสาหกรรมโรงแรม
การมอบรางวัลกุญแจมิชลิน พิจารณาตามหลักเกณฑ์สากล 5 ข้อ โดยประเมินประสบการณ์การเข้าพักแบบองค์รวมและไม่ได้ตัดสินจากสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
• กุญแจมิชลิน 1 ดอก: ประสบการณ์การเข้าพักสุดพิเศษ มีเอกลักษณ์ชัดเจน พร้อมบริการอันยอดเยี่ยม
• กุญแจมิชลิน 2 ดอก: ประสบการณ์การเข้าพักอันยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยเสน่ห์ในแบบเฉพาะตัว พร้อมอัตลักษณ์ของสถานที่อันเด่นชัด
• กุญแจมิชลิน 3 ดอก: ประสบการณ์การเข้าพักเหนือชั้นที่น่าจดจำ สมบูรณ์แบบทั้งความสะดวกสบาย บริการ และงานออกแบบ
นอกจากรางวัลกุญแจมิชลินแล้ว ‘มิชลิน ไกด์’ ยังมอบ 4 รางวัลพิเศษ เพื่อยกย่องความสำเร็จของโรงแรมที่ก้าวข้ามรูปแบบเดิม ๆ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศและเอกลักษณ์แบบเฉพาะทางของบริการที่พักที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งประกอบด้วย
• รางวัล MICHELIN Architecture & Design Award: แอตแลนติส เดอะ รอยัล (ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
• รางวัล MICHELIN Wellness Award: เบอร์เกนสต็อก รีสอร์ต สวิตเซอร์แลนด์
• รางวัล MICHELIN Local Gateway Award: ลา เฟียร์มอนทิน่า โอเชียน (ลาราเช โมร็อกโก)
• รางวัล MICHELIN Opening of the Year Award (สนับสนุนโดยธนาคารยูโอบี): เดอะ เบอร์แมน โฮเทล (ทาลลินน์ เอสโตเนีย)