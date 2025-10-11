xs
xsm
sm
md
lg

‘มิชลิน ไกด์’ เผยรายชื่อ 62โรงแรมในไทย รับรางวัล ‘กุญแจมิชลิน’ (MICHELIN Key)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



• ประเทศไทยสานต่อความเป็นเลิศในการคัดเลือกโรงแรมที่โดดเด่นเป็นพิเศษของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด’ โดยมีโรงแรมในไทยคว้ารางวัลกุญแจมิชลิน ประจำปี 2568 รวม 62 แห่ง
• โรงแรม 2,457 แห่งทั่วโลกได้รับรางวัลกุญแจมิชลินทั้งระดับ 1, 2 หรือ 3 ดอกในปีนี้ สร้างมาตรฐานใหม่ระดับโลกด้านความเป็นเลิศของการให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรม
• ในประเทศไทย มีโรงแรมที่คว้ารางวัลกุญแจมิชลิน 3 ดอก จำนวน 6 แห่ง, กุญแจมิชลิน 2 ดอก จำนวน 21 แห่ง และกุญแจมิชลิน 1 ดอกอีก 35 แห่ง


‘มิชลิน ไกด์’ ภูมิใจนำเสนอการคัดเลือกโรงแรมระดับโลกครั้งแรกภายใต้รางวัล ‘กุญแจมิชลิน’ (MICHELIN Key) โดยมีโรงแรม 2,457 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่โดดเด่นอย่างแท้จริง หลังจากเปิดตัวรางวัลนี้ใน 15 จุดหมายปลายทางเมื่อปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ มา ได้ประเมินโรงแรมกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกที่แนะนำอยู่แล้วในคู่มือ เพื่อคัดเลือกโรงแรมที่ดีสุดสำหรับการจัดทำรายชื่อในปีนี้

โรงแรมที่มีความโดดเด่นที่สุดจะได้รับกุญแจมิชลินตั้งแต่ระดับ 1, 2 หรือ 3 ดอก ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของความเป็นเลิศด้านที่พัก รางวัลนี้สะท้อนถึงเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดของทาง ‘มิชลิน ไกด์’ เพื่อยกย่องการให้บริการที่พักที่มอบประสบการณ์อันโดดเด่นทั้งในด้านงานออกแบบ บริการ และทำเลที่ตั้ง นอกจากนี้ แขกยังสามารถทำการจองห้องพักของโรงแรมที่ผ่านการคัดเลือกทุกแห่งได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ‘มิชลิน ไกด์’ พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล (Concierge Services) และสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าวีไอพี (VIP)


“มิชลิน ไกด์ ถือกำเนิดขึ้นในฐานะคู่มือสำหรับนักเดินทางมายาวนานกว่า 125 ปี และในครั้งนี้ ได้กำหนดนิยามใหม่แห่งความเป็นเลิศอีกครั้งในโลกของอุตสาหกรรมโรงแรม เช่นเดียวกับดาวมิชลิน (MICHELIN Stars) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องร้านอาหารชั้นเยี่ยมทั่วโลก การจัดอันดับกุญแจมิชลิน (MICHELIN Keys) ถือเป็นการให้เกียรติแก่โรงแรมที่มอบประสบการณ์การเข้าพักอันน่าจดจำได้อย่างแท้จริง ทั้งในด้านการออกแบบ บริการ และทำเลที่ตั้ง ซึ่งหลอมรวมกันจนเกิดเป็นช่วงเวลาอันน่าประทับใจ การมอบรางวัลกุญแจมิชลินยังถือเป็นการสร้างมาตรฐานระดับโลกรูปแบบใหม่ที่ไม่ผูกติดกับองค์กรใด ในการนำเสนอสุดยอดประสบการณ์ที่พักในโรงแรมอันโดดเด่นแก่ผู้คนทั่วโลก” มร.เกว็นดัล ปูลเล็นเนค (Gwendal Poullennec) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือ 'มิชลิน ไกด์' ทั่วโลก กล่าว


ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่บริการที่พักระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
จำนวนรางวัลกุญแจมิชลินของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์รวม 62 แห่ง สะท้อนถึงความรุ่มรวยแห่งมรดกทางวัฒนธรรม ความล้ำหน้าในการออกแบบ และความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศ และต่อไปนี้ คือตัวอย่างของโรงแรมที่มีความโดดเด่นซึ่งได้รับรางวัลกุญแจมิชลินในปีนี้
โรงแรมระดับกุญแจมิชลิน 3 ดอก (Three MICHELIN Keys)
• เดอะ สยาม, กรุงเทพฯ: โอเอซิสริมน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในเขตดุสิต ผสานความงามของวัตถุโบราณไทย กลิ่นอายอาร์ตเดโค และสวนไม้พุ่มอันเขียวชอุ่ม โดยมีไฮไลต์ทั้งเวทีมวยไทย สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ริมแม่น้ำ และ Connie’s Cottage เรือนไม้สักอายุร้อยปีพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว
• ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ, กระบี่: รีสอร์ตริมทะเลอันดามัน โดดเด่นด้วยวิลลาสุดหรู พร้อมบริการที่ออกแบบเฉพาะรายบุคคลและทิวทัศน์ชายฝั่งอันงดงาม มอบบรรยากาศเงียบสงบและการออกแบบที่ประณีต ทำให้โรงแรมแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวได้ในตัวเอง


โรงแรมระดับกุญแจมิชลิน 2 ดอก (Two MICHELIN Keys)
• อมัน นายเลิศ กรุงเทพ (ได้รับการจัดอันดับครั้งแรก): ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สวนส่วนบุคคลใจกลางกรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยความงามหรูอันเรียบง่าย ห้องสวีทขนาดใหญ่กว้างขวาง และบรรยากาศที่เงียบสงบ หลีกเร้นจากความคึกคักวุ่นวายของเมืองใหญ่
• ศาลาสมุย เชิงมนบีช รีสอร์ท, เกาะสมุย: รีสอร์ตติดหาดที่ชูงานออกแบบสไตล์มินิมัล นำเสนอสระว่ายน้ำส่วนตัวและอัตลักษณ์ความงามแบบท้องถิ่นที่ชัดเจน ผสานเสน่ห์ภูมิประเทศเขตร้อนเข้ากับความหรูหราสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว


โรงแรมระดับกุญแจมิชลิน 1 ดอก (One MICHELIN Key)
• ดุสิตธานี กรุงเทพฯ (ได้รับการจัดอันดับครั้งแรก): โรงแรมชื่อดังระดับตำนานใจกลางมหานครกรุงเทพฯ ที่เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการในรูปโฉมใหม่ ผสานมรดกวัฒนธรรมไทยเข้ากับงานออกแบบร่วมสมัย เพื่อมอบบริการต้อนรับอันอบอุ่นและการตกแต่งที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด
• 137 พิลลาร์เฮาส์ เชียงใหม่: เรือนไม้สักเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะให้เป็นบูทีคโฮเทล โดดเด่นด้วยสวนสวย บรรยากาศสไตล์โคโลเนียล และการดูแลใส่ใจเฉพาะรายบุคคล ตั้งอยู่ในย่านวัดเกตของจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลกุญแจมิชลิน มาตรฐานระดับโลกแนวใหม่ในอุตสาหกรรมโรงแรม
การมอบรางวัลกุญแจมิชลิน พิจารณาตามหลักเกณฑ์สากล 5 ข้อ โดยประเมินประสบการณ์การเข้าพักแบบองค์รวมและไม่ได้ตัดสินจากสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงรายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
• กุญแจมิชลิน 1 ดอก: ประสบการณ์การเข้าพักสุดพิเศษ มีเอกลักษณ์ชัดเจน พร้อมบริการอันยอดเยี่ยม
• กุญแจมิชลิน 2 ดอก: ประสบการณ์การเข้าพักอันยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยเสน่ห์ในแบบเฉพาะตัว พร้อมอัตลักษณ์ของสถานที่อันเด่นชัด
• กุญแจมิชลิน 3 ดอก: ประสบการณ์การเข้าพักเหนือชั้นที่น่าจดจำ สมบูรณ์แบบทั้งความสะดวกสบาย บริการ และงานออกแบบ

นอกจากรางวัลกุญแจมิชลินแล้ว ‘มิชลิน ไกด์’ ยังมอบ 4 รางวัลพิเศษ เพื่อยกย่องความสำเร็จของโรงแรมที่ก้าวข้ามรูปแบบเดิม ๆ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศและเอกลักษณ์แบบเฉพาะทางของบริการที่พักที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งประกอบด้วย
• รางวัล MICHELIN Architecture & Design Award: แอตแลนติส เดอะ รอยัล (ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
• รางวัล MICHELIN Wellness Award: เบอร์เกนสต็อก รีสอร์ต สวิตเซอร์แลนด์
• รางวัล MICHELIN Local Gateway Award: ลา เฟียร์มอนทิน่า โอเชียน (ลาราเช โมร็อกโก)
• รางวัล MICHELIN Opening of the Year Award (สนับสนุนโดยธนาคารยูโอบี): เดอะ เบอร์แมน โฮเทล (ทาลลินน์ เอสโตเนีย)





‘มิชลิน ไกด์’ เผยรายชื่อ 62โรงแรมในไทย รับรางวัล ‘กุญแจมิชลิน’ (MICHELIN Key)
‘มิชลิน ไกด์’ เผยรายชื่อ 62โรงแรมในไทย รับรางวัล ‘กุญแจมิชลิน’ (MICHELIN Key)
‘มิชลิน ไกด์’ เผยรายชื่อ 62โรงแรมในไทย รับรางวัล ‘กุญแจมิชลิน’ (MICHELIN Key)
‘มิชลิน ไกด์’ เผยรายชื่อ 62โรงแรมในไทย รับรางวัล ‘กุญแจมิชลิน’ (MICHELIN Key)
‘มิชลิน ไกด์’ เผยรายชื่อ 62โรงแรมในไทย รับรางวัล ‘กุญแจมิชลิน’ (MICHELIN Key)
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น