ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมปลดล็อก “gamescom asia x Thailand Game Show”

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อม “ปลดล็อก” บทใหม่ ของวงการเกมเปิดบ้านต้อนรับ “gamescom asia x Thailand Game Show” มหกรรมเกมระดับโลกครั้งแรกในไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผนึกโซนธุรกิจและโซนความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกมิติ ของอุตสาหกรรมเกม ตั้งแต่การเจรจาธุรกิจ การนำเสนอนวัตกรรม ไปจนถึงประสบการณ์ความบันเทิงสำหรับ เกมเมอร์ และคอมมูนิตี้ โดยคาดว่าจะดึงผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200,000 คน จากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 16–19 ตุลาคม 2568
งานนี้ถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญ
เนื่องจาก “Gamescom
asia”เป็นต้นแบบจาก
“gamescom”ประเทศเยอรมนี
ซึ่งเป็นงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีผู้เข้าร่วมหลายแสนคนทุกปี
และเป็นเวทีเปิดตัวเกมระดับโลกที่ทรงอิทธิพล
การมาจัดที่กรุงเทพฯ
จึงตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเกมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยทั้งหมดจะถูกร้อยเรียงภายใต้คอนเซปต์
“World
of Gaming”ที่รวมทุกมิติของโลกเกมไว้ในที่เดียว
ทั้งธุรกิจ เทคโนโลยี อีสปอร์ต
และความบันเทิงครบวงจร
ความพิเศษของงานในปีนี้ที่เหล่าคอเกมพลาดไม่ได้
คือการดึงGamescom
asiaซึ่งเป็น
อิเวนต์ที่คอเกมรู้จักดี
และโด่งดังระดับโลก
มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก
และเปิดมิติใหม่ของงานเกมที่มีทั้งการเจรจาทางธุรกิจ
ไปพร้อม ๆ กับความบันเทิงจากเกม
โดยใช้พื้นที่ ของศูนย์ฯ
สิริกิติ์ ถึง2
ชั้น
เพื่อสร้างโลกของเกมเต็มรูปแบบ
โดยในปีนี้เตรียมพบกับไฮไลต์มากมาย
อาทิ:
•อินดี้เกมกว่า
80
เกม
ที่พร้อมให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเล่นครั้งแรก
•กองทัพค่ายเกมระดับโลก
เช่นCAPCOM,
Hoyoverse, Bandai Namco Entertainment, UBISOFT, Pokemon Company, Epic
Games Storeและพันธมิตรจากหลายประเทศ
•การเปิดตัวสินค้า
และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
จากNintendo
Switch 2, AMD, Intel, XBOX, Predator, SteelSeriesและอีกมากมาย
•การแข่งขันอีสปอร์ตสุดเดือด
พร้อมกิจกรรมMeet
& Greetกับครีเอเตอร์ชื่อดัง
•การประกวด
Cosplay
ชิงเงินรางวัลกว่า
300,000
บาท
และการประกาศผลThailand
Game Awards 2025
•เวทีเสวนาระดับโลก
จากวิทยากรกว่า20
ประเทศ
รวมถึงGlen
Schofieldผู้สร้าง
Dead
Spaceและ
Call
of Dutyที่จะมาแบ่งปันแรงบันดาลใจ
“10
Ways to Find Inspiration”
นายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า “การที่งาน gamescom asia x Thailand Game Show เลือกจัดที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สะท้อนถึง ความพร้อมของเรา ในการเป็นศูนย์กลางงานระดับโลก ทั้งด้านพื้นที่จัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการเดินทางที่สะดวกสบายใจกลางกรุงเทพฯ เราภูมิใจที่ได้เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโลกของเกม และมั่นใจว่างานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ตอกย้ำบทบาทของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ในฐานะอิเวนต์แพลตฟอร์มระดับนานาชาติ เป็นการเปิดประตูสู่ “World of Gaming” ที่รวมทุกมิติของวงการเกมทั้งธุรกิจ อีสปอร์ต คอนเทนต์ และคอมมูนิตี้ ไว้ในที่เดียว”
นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ โนลิมิต จำกัด และ นางสาววินทร์รดิส กลศาสตร์เสนี ประธานฝ่ายดิจิทัลมีเดีบ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงสร้างงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ยังเป็นสะพาน ที่เชื่อมต่อคอมมูนิตี้เกมเมอร์ ผู้พัฒนาเกม และพันธมิตรจากทั่วโลก งานนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้วงการเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลเวลอัพสู่เวทีโลก เป็นการรวมพลังภายใต้คอนเซปต์ World of Gaming ซึ่งจะสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อมั่นว่าบริษัทเกมใหญ่ ๆ ทั้งจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ที่มาออกบูท จะประทับใจในการจัดงานที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ อย่างแน่นอน เนื่องจากพื้นที่จัดงานที่มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับงานระดับโลก และยังอยู่ใจกลางเมือง ทำให้สะดวกแก่การเดินทางต่อผู้มาออกบูทและเกมเมอร์ที่จะมาร่วมงานกว่า 200,000 คน”
ปรากาศ รามาจิลลู ผู้จัดการทั่วไป เอเชียแปซิฟิก โคโลญเมสเซ่ กล่าวว่า “gamescom asia x Thailand Game Show ถือเป็นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นของอุตสาหกรรมเกมโลก นี่คือเวที ที่จะเชื่อมโลกระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับคอมมูนิตี้เกมเมอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เป็นครั้งแรกที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เราภูมิใจที่ได้ร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทยเพื่อสร้างมหกรรมเกมระดับนานาชาติที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาค และ World of Gaming ครั้งนี้จะเป็นเวทีเชื่อมโลกเกมจากทุกภูมิภาคมารวมกันอย่างแท้จริง”
