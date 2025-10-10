ขสมก.จัดรถเฉพาะกิจฟรี บริการประชาชนเดินทางร่วมน้อมรำลึก “วันนวมินทรมหาราช”

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2568ขสมก. อำนวยความสะดวกให้ประชาชน จัดรถโดยสารเฉพาะกิจบริการฟรี อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
สำนักพระราชวังได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช 2568 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ภายในอุทยาน เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วม วางพวงมาลาและถวายราชสักการะ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช 2568 วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ขสมก. จึงได้จัดเดินรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี เส้นทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ถึง อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ ณ อุทยาน เฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9
เส้นทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จุดจอดรับ - ส่ง บริเวณประตูทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ฝั่งถนนพระรามที่ 5 เวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น. ท่าต้นทางรถคันแรก ให้บริการ เวลา 06.00 น. รถคันสุดท้าย ให้บริการ เวลา 19.30 น. ท่าปลายทางรถคันสุดท้ายให้บริการ เวลา 20.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชน ออกจากพื้นที่หมด