ดีพร้อมจัดใหญ่ ‘มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย: Thai Vibe by DIPROM’ โชว์ซอฟต์พาวเวอร์อาหารและแฟชั่นไทย
สร้างอนาคตใหม่ให้ SMEs คาดดึงคน 30,000 รายเข้างาน กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท
กรุงเทพฯ 10 ตุลาคม 2568-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) จัดงาน ‘มหกรรมดีพร้อม เสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ มหกรรมไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่ยกระดับเสน่ห์ไทยสู่เวทีโลก โดยจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและแฟชั่นไทย สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รมว.อุตสาหกรรม) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเปิด ‘มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ อย่างเป็นทางการ ณ ชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการมุ่งวางรากฐานสู่อุตสาหกรรมอนาคต สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงเทคโนโลยี พัฒนาทักษะแรงงาน และส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวเศรษฐกิจ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขณะเดียวกัน ยังมุ่งรับมือปัญหาเร่งด่วนจากสงครามการค้าและมาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) โดยช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ เสริมสภาพคล่องด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ป้องกันการทุ่มตลาด และยกระดับระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบดิจิทัล (ROO Digital + Traceability) เพื่อสร้างการแข่งขันที่โปร่งใสและยั่งยืน
ดังนั้นมหกรรม ดีพร้อมเสน่ห์ไทย : Thai Vibe by DIPROM จึงไม่ใช่แค่พื้นที่ในการแสดงสินค้าเท่านั้น แต่เป็นเวทีสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมทักษะการแข่งขันที่โปร่งใส และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลก พร้อมสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นใหม่
‘กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่เพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องการสร้างอนาคตใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับโลก สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน’
รมว.อุตสาหกรรม กล่าวสรุป
ด้าน ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM) จัดขึ้นในรูปแบบการผสมผสานเพื่อแสดงความรู้และเสน่ห์ของอาหารไทย ศิลปะไทย และแฟชั่น
เครื่องแต่งกายไทยในแง่มุมที่มีเอกลักษณ์และสัมผัสได้ ไม่เพียงแค่การจำหน่ายสินค้า แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลอง สัมผัส และรับรู้ถึงคุณค่าของสินค้าไทย ซึ่งจะช่วยสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ และเพิ่มยอดขายรวมถึงฐานลูกค้าในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงมอบหมายให้ดีพร้อมจัดงาน มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM) โดยยกระดับให้เป็นเทศกาลไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยที่สะท้อนเสน่ห์ของไทยสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน เปิดโอกาสให้ได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงประจำท้องถิ่นในแต่ละภาค และดื่มด่ำกับความงดงามของจุด Landmark ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในแต่ละโซน
"งานนี้ไม่ใช่แค่งานแสดงสินค้าธรรมดา แต่เป็นเทศกาลไลฟ์สไตล์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นรสชาติของอาหารไทยต้นตำรับ ความงามของแฟชั่นไทยร่วมสมัย หรือฝีมือช่างที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทย โดยกระทรวงฯ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลา 3 วัน ไม่น้อยกว่า 30,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท เป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของทางกระทรวงฯ และดีพร้อมในฐานะหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีโลก" ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว
มหกรรมดีพร้อมเสน่ห์ไทย(Thai Vibe by DIPROM) ครั้งนี้จะพาทุกท่านดื่มด่ำไปกับความงดงามของไทยผ่าน 4 มิติหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มไทย ชิมรสชาติอาหารไทยแท้จากเชฟชุมชนทั่วทุกภาค พร้อมเครื่องดื่มไทย
ที่ผสมผสานความร่วมสมัย จากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย ที่กำลังยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่มาตรฐานสากล แฟชั่นไทย สัมผัสเสน่ห์ของเครื่องแต่งกายไทยที่ผสมผสานความร่วมสมัยกับเอกลักษณ์ดั้งเดิม จากฝีมือผู้ประกอบการ SMEs ที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลก ศิลปะและการออกแบบ ชมฝีมือช่างไทยที่ทรงคุณค่า และจุด Landmark ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในแต่ละโซน ที่ถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม สุขภาพและวิถีชีวิตแบบไทย เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น พร้อมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สร้างสรรค์จากนวัตกรรมไทย
ภายในงานยังมี 4 โซนที่เป็นไฮไลท์พิเศษ 1) โซน DIPROM Pavilion พื้นที่หลักของงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Empowering Local, Elevating Global’ นำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากชุมชน พร้อมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหาร เช่น การสาธิตการทำอาหาร และการเรียนรู้เรื่องเสน่ห์ของวัตถุดิบไทย 2) โซน Soft Power จาก 4 ภูมิภาค โซนจำลองบรรยากาศและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมคัดเลือกร้านอาหารชื่อดังและเมนูเด็ดที่เป็น ‘Hidden Gems’ ของแต่ละภาคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง 3) โซนเสน่ห์ไทย Café พื้นที่นำเสนอเมนูเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบหลักอย่างกาแฟ ชา และโกโก้ ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของแหล่งปลูกแต่ละแห่ง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการชงและชิม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นพบรสชาติที่ถูกใจ
4) โซนดีพร้อมแฟชั่น พื้นที่แสดงความหลากหลายของงานแฟชั่นไทยตั้งแต่ผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นการสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งกายสไตล์ไทยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้เพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิร์ตและการแสดงประจำท้องถิ่นจากทั่วทุกภาคของประเทศที่จะหมุนเวียนสร้างสีสันตลอดทั้ง 3 วัน พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป
ที่ให้ทุกคนได้ลงมือสัมผัสและเรียนรู้ฝีมือช่างไทยด้วยตัวเอง
ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานมหกรรม ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ ระหว่าง
วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม-DIPROM