ตลอด 27 ปี แห่งเจตนารมณ์ "ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี" "มูลนิธิดำรงชัยธรรม" มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับบัณฑิตทุนที่จบการศึกษา โดยมี คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิ ดำรงชัยธรรม เป็นประธานจัดงานพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯฯ ได้แก่ คุณทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์, คุณจิราภรณ์ วิญญรัตน์, คุณบุษบา ดาวเรือง, คุณสันติสุข จงมั่นคง, คุณฟ้าฉาย ดํารงชัยธรรม และ คุณประภาวดี ธานีรณานนท์ ร่วมงาน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ "จากวันนั้นถึงวันนี้ 27 ปี กับความสำเร็จของ บัณฑิตทุน" ที่สานต่อเจตนารมณ์ "ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี" ด้วยการนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างคุณค่าและส่งต่อโอกาสดีๆ สู่สังคมและชุมชนต่อไป
สำหรับ มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้ริเริ่มโครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทยที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน มุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นคนเก่งและดี สร้างสรรค์สิ่งดีงามกลับคืนสู่สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 836 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 364 ล้านบาท และยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อสร้างรากฐานของความยั่งยืนให้กับเยาวชนผู้ซึ่ง จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดเผยว่า "การก่อตั้งมูลนิธิดำรงชัยธรรม ทำให้ผมได้รู้ว่าการให้เป็นสิ่งที่มีความสุขอย่างมาก และในวันนี้ได้เห็น สีหน้าของทุกคนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข ยิ่งทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมาตลอด 27 ปีนั้นเป็นความสุขที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่าบัณฑิตและนักเรียนทุนของเราเรียนหนังสือเก่ง ได้รับเกียรตินิยม และเป็นคนดีของสังคมนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมาก ความรู้สึกเช่นเดียวกับถ้าคุณมีลูกแล้วเขาเป็นคนที่น่ารัก เรียนเก่งและเป็นคนดี ทำให้เรารู้สึกภูมิใจตามไปด้วย และยิ่งรู้สึกยินดีมากที่ได้เห็นพี่ๆ บัณฑิตรวมตัวกันช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมเรื่องการเรียนของน้องๆ ในมูลนิธิอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้เป็นอย่างที่ผมได้ตั้งใจไว้ ตามเป้าหมายในการก่อตั้งมูลนิธิ เพราะนอกจากการให้โอกาสทางการศึกษาแล้ว ทางมูลนิธิต้องการสร้างเด็กที่ดี มีน้ำใจ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น และพร้อมนำความรู้ไปสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป"
ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน นักเรียนทุนรุ่น 1/2542 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University College London สาขา Stem Cell and Regenerative Biology ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดเผยว่า "ชีวิตและเส้นทางทางการศึกษาของผมเริ่มต้นได้เพราะมูลนิธิดำรงชัยธรรมเป็นผู้มอบให้ครับ ประตูแห่งการศึกษาเป็นสิ่งที่เปิดไปสู่โอกาสของชีวิตด้านอื่นๆ ครับ ตลอด 27 ปีที่ผ่านมาคุณไพบูลย์และมูลนิธิดำรงชัยธรรมได้สร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ในด้านสาธารณสุข การศึกษาและอื่นๆ ปัจจุบันบัณฑิตทุนของมูลนิธิได้ร่วมกันจัดทำโครงการดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น โครงการ Pay it forward "พี่โตดี ให้น้องพี่โตต่อ" ที่ช่วยทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา ในอนาคตพวกเราหวังว่าจะรวบรวมน้องๆ บัณฑิตทุนมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดียิ่งขึ้น และหวังว่าจะสามารถสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านต่างๆ ให้กับประเทศของเราได้ครับ"
นายธนพัฒน์ เทศนอก นักเรียนทุนรุ่น 24/2568 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "ในฐานะนักเรียนทุนรุ่นที่ 24 การที่ได้รับโอกาสดีๆ จากมูลนิธิดำรงชัยธรรม เปรียบเสมือนเป็นสายน้ำที่มาหล่อเลี้ยงความฝันของพวกเราให้ประสบความสำเร็จ วันนี้ที่ผมมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ ต้องขอขอบคุณ คุณไพบูลย์และคณะกรรมการทุกท่านที่คอยเมตตาและมอบโอกาส เพื่อให้เมล็ดพันธุ์อันนี้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงาม ผมและเพื่อนๆ นักเรียนทุนทุกคนขอสัญญาว่าจะนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมต่อไป"