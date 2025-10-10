โซคิ้ว ฮีลใจ รับปิดเทอมใหญ่ไปกับ “7 Kids Club Camp 2025” จุดประกายอาชีพในฝันให้น้องๆ กับ 6 ฐานกิจกรรมสุดสร้างสรรค์

บรรยากาศความสดใสรับปิดเทอมใหญ่กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม “7 Kids Club Camp 2025” ภายใต้ธีม “สร้างอาชีพในฝัน” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดย ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้น้องๆ ได้สนุกและลงมือทำจริง ผ่าน 6 ฐานกิจกรรมสุดครีเอทีฟ ที่ทั้งเสริมทักษะ เติมแรงบันดาลใจ งานนี้บอกเลยว่าน้องๆ หนูๆ ได้ทั้งความรู้ ความสนุก และของรางวัลสุดพิเศษจากเซเว่นและคู่ค้าซีพี ออลล์แบบจัดเต็ม
ภายในงานเด็ก ๆ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายสุชาติ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พี่ๆ พนักงานซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ณ ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
6 ฐานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ! จากงาน 7 Kids Club Camp 2025 ปีนี้จัดเต็มในธีม “สร้างอาชีพในฝัน” น้องๆ ได้ความสนุก ได้เรียนรู้ แถมยังได้ลองเป็นอาชีพในฝันกันแบบของจริง
• ฐานที่ 1 : Hero ตัวจิ๋ว Ready to Help! เรียนรู้บทบาท "ฮีโร่ของชุมชน" กับพี่ๆ ดับเพลิงเซเว่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้องๆ จะได้สนุกกับภารกิจฝึกความกล้าหาญ เรียนรู้ความปลอดภัยเบื้องต้น ฝึกทักษะ CPR และการดับเพลิง เพื่อสร้าง DNA ความดี ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น
• ฐานที่ 2 : Captain for a Day หนึ่งวันฉันคือกัปตัน ฐานนี้จำลองให้น้องๆ ได้ทดลองเป็นอาชีพแอร์โฮสเตท และสจ๊วต บนเครื่องบนิจำลอง ที่แทบจะเหมือนจริงสุดๆ
• ฐานที่ 3 : Cyber Hero ฮีโร่พิทักษ์โลกออนไลน์ ฐานนี้ได้พี่ๆ ตำรวจไซเบอร์ตัวจริง มาให้ความรู้น้องๆ เป็นนักสืบไซเบอร์เพื่อช่วยระมัดระวังภัยออนไลน์ให้คนรอบตัว
• ฐานที่ 4 : 7 Kids Club ฐานสุดฮิต จำลองร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้น้องๆ ได้สวมบทบาทเป็นพนักงานตัวน้อย ตั้งแต่แคชเชียร์สุดเป๊ะ เติมสินค้าคล่องแคล่ว ชงกาแฟ All Café เหมือนบาริสต้ามืออาชีพ แถมยังได้ลองส่งของกับ 7Delivery สนุกสุดๆ ไปเลย!
• ฐานที่ 5 : 7 Action Food พบกับตัวจริง SME เซเว่น อีเลฟเว่น "คุณเก๋ขนมหวาน" ที่มาสอนน้องๆ ทำขนมไทย "ลูกชุบ" แสนอร่อย พร้อมสอดแทรกทักษะการเป็นผู้ประกอบการตัวน้อย ให้น้องๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้แรงบันดาลใจจากขนมหวานน่ารักๆ ค่ะ
• ฐานที่ 6 : 7 Action Art ลองให้น้องๆ ทดลองเป็นศิลปินผลิตของเล่นจากดินเบา ออกมาเป็นหน้ากากเรืองแสงสุดเท่ ที่จะไปต่อสู้กับปีศาจ
นอกจากนี้น้องๆ ได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากเซเว่นแล้ว ยังอิ่มอร่อยกับบูธภายในงานมากมายจากคู่ค้าซีพี ออลล์ ไม่ว่าจะเป็น ขนมปัง เลอแปง, นมซีพี เมจิ, ถั่วโก๋แก่, นมไฮคิว, กระเป๋าสุดน่ารักจาก บีซีแอล และอาหารอุ่นร้อน จาก CP ที่มาร่วมแจกของให้น้องๆ เติมเต็มทั้งความสุขและแรงบันดาลใจแบบอิ่มท้อง อิ่มใจ
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และพลังแห่งจินตนาการของน้องๆ ตลอดทั้งวัน ใครที่พลาดกิจกรรมในปีนี้ ไม่ต้องเสียใจ ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่เพจ CP ALL แล้วมาสนุกและเรียนรู้ไปด้วยกันอีกครั้ง