‘เซ็นทรัลพัฒนา’ รับเมกะเทรนด์โลก ปั้นศูนย์ฯสู่ Sport & Wellness Destination

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำเบอร์หนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ปั้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศสู่ ‘Sport & Wellness Destination’ จุดหมายใหม่ของคนรักกีฬาและสุขภาพ ตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ สอดรับเมกะเทรนด์ Well-being & Mindfulness ที่กำลังมาแรง เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่สายแอคทีฟไลฟ์สไตล์ กลุ่ม Hospitality Partner และกลุ่ม Silver Gen ผู้สูงอายุที่มองเรื่องสุขภาพเป็นการลงทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่สมดุลทั้งกายและใจ
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบัน Holistic Wellness กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของทุกเจเนอเรชัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งอาหาร สุขภาพ และสมดุลกาย-ใจ อย่างกีฬาก็ไม่ใช่เพียงการออกกำลังกาย แต่ยังเชื่อมโยงกับการสร้างคอมมูนิตี้และความสัมพันธ์ เห็นได้จากกระแส Wellness Sports & Fitness Community เช่น Run Club และอีเวนท์กีฬาที่เติบโตต่อเนื่อง สะท้อนว่ากีฬาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Lifestyle & Well-being
เซ็นทรัลพัฒนา เดินหน้าพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศสู่ Sport & Wellness Destination ผนึก Global & Local Partners และแบรนด์ชั้นนำ ทั้ง Sport & Activewear, Fashion, Health Food และ Gadget & IT รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนทุกเจเนอเรชัน พร้อมเพิ่มมูลค่าตลาดอีเวนท์กีฬาไทย ล่าสุดร่วมกับ Fitness First จัดการแข่งขันฟิตเนส ระดับโลก ‘HYROX’ ที่ CentralwOrld Live เดือนพฤศจิกายนนี้ คาดมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,300 คน”
“ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ประสบความสำเร็จจากการจัดงานกีฬาและสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดงานกว่า 140 อีเวนต์ ทำให้เกิดทราฟฟิกเพิ่มขึ้นกว่า 10% และสร้าง Spending เพิ่มขึ้น 7% ในทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดสู่การสร้าง Sport Tourism จัดอีเวนต์กีฬาระดับ โลก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าว
จากข้อมูลพบว่า มูลค่าตลาดอีเวนต์กีฬาไทยในปี 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 14,000–18,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจาก Running Events, Cycling, eSports, ฟุตบอล และมวย ขณะที่ ตลาดอีเวนต์กีฬา B2C (มาราธอน, กิจกรรมเยาวชน, กีฬาเฉพาะกลุ่ม) และ ตลาด B2B (สิทธิการถ่ายทอด, สปอนเซอร์, Exhibition) มีการเติบโตอย่างแข็งแรง โดยเฉพาะอีสปอร์ตอัตราเติบโตเฉลี่ย 18–20% ต่อปี
เผย3 กลยุทธ์ปั้นเซ็นทรัลทั่วประเทศสู่ Sport & Wellness Destination จุดหมายของคนรักสุขภาพ
1) Global x Local Sports & Wellness: มุ่งยกระดับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น ศูนย์กลาง Sport Tourism ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผ่านการริเริ่มจัดงานกีฬาที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงไปทั่วโลก อาทิ
• Pattaya International Bikini Beach Race 2025 ที่เซ็นทรัล พัทยา งานวิ่งริมชายหาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย จัดต่อเนื่องมากว่า 9 ปี สร้างปรากฏการณ์ดึงดูดนักวิ่งทั้งไทยและต่างชาติกว่า 5,000 คนทุกปี สะท้อนความสำเร็จของการเป็นอีเวนท์ระดับนานาชาติที่ทุกคนรอคอย
• Samui Neon Run ที่เซ็นทรัล สมุย งานวิ่งกลางคืนบนเกาะสมุย ที่ไม่เหมือนใครในภูมิภาคเอเชีย จัดต่อเนื่องกว่า 4 ปี เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ร่วมมือกับจังหวัดและพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยแต่ละปีได้ต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 1,000 คน
เซ็นทรัลพัฒนา จับมือกับพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ จัด อีเวนท์ด้านกีฬา-สุขภาพ และคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ที่ครอบคลุมทุกมิติ สะท้อนเอกลักษณ์และไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายของคนในท้องถิ่นที่หลากหลาย
ในปี 2566-2567 ที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา ประสบความสำเร็จจากการจัดงานด้าน Sport & Wellness ไปกว่า 100 อีเวนท์ ทั้งการแข่งขันกีฬา Physical Sports, Mind Sport และ eSports อาทิ
• เซ็นทรัล เวสต์วิลล์: งาน Boxing 101- Mindful Movement และ Strong Core Pilates Class
• เซ็นทรัล เชียงราย: Taekwondo Northern Champions 2024 การแข่งขันเทควันโดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ
• เซ็นทรัล เชียงใหม่: Thailand Open Master Games 2024 การแข่งขันแบดมินตันสำหรับผู้สูงอายุ ระดับนานาชาติ และ Chiangmai E-Sports Tournament
• เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต: งาน Jog 'n Jive sip-stride-style งานวิ่งท่ามกลางเสียงเพลง-จิบกาแฟ
• เซ็นทรัล อยุธยา: การแข่งขัน Cross Word
• เซ็นทรัล โคราช: งาน 3x3 Basketball Super League และ eSports อย่าง PUBG E-sport Championship
• เซ็นทรัล จันทบุรี: Go Fest. การแข่งขันโกะและหมากล้อม
• เซ็นทรัล หาดใหญ่ : การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ Earth Allies Thailand 2024, Songkhla Balance Bike Rockfish Champion Cup และ งาน Level Up Parking Run วิ่งขึ้นตึก
• เซ็นทรัล ภูเก็ต: งาน ROV E-Sports Championship
ทั้งนี้ ในปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนา เป็นหนึ่งในเจ้าภาพและผู้ให้การสนับสนุนการจัดกีฬาซีเกมส์ 2568 โดยให้พื้นที่แถลงข่าวและพื้นที่สำหรับแข่งกีฬารายการต่างๆ อาทิ มวยปล้ำ คาราเต้ เทเบิ้ลเทนนิส รวมทั้ง ยังมีการจัดอีเวนท์กีฬาและสุขภาพที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่สอดรับ Global Trends รวมไปถึง Health & Wellness Events ต่างๆ อาทิ จัดพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา, คลาสออกกำลังกาย, Workshop, Healthy Food Fair, Talk Session กับนักจิตวิทยา, บริจาคโลหิต, กิจกรรมสำหรับครอบครัว และ กิจกรรมที่จัดโดย Sport Club รองรับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น แบดมินตัน, บาสเกตบอล, Dance, Rollerblade, Crossword, Boxing, Skateboard และ Go-Kart
2) No.1 Sports & Wellness Brands Hub in Thailand นำโดย เซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวมแบรนด์ดังชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Sport & Activewear อาทิ Adidas, Anta, Asics, Beneunder, Hoka, Lululemon, MLB, Nike, On Running, Puma, Skechers, Under Armour และ Wilsons หรือกลุ่ม Sport Platforms อาทิ Fitness First, Jetts, Virgins actives และล่าสุด เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดตัวโซน Urban Balance ที่รวมแบรนด์ Health & Wellness ชั้นนำ กว่า 26 แบรนด์ บนพื้นที่กว่า 7,500 ตร.ม. ตอบโจทย์ทุกมิติของชีวิตยุคใหม่
3) From Space to Community
• Strategic Locations with Wellness Design: ด้วย 43 สาขาใน 22 จังหวัด รองรับอีเวนต์กว่า 20,000 ครั้งต่อปี และดึงดูดนักท่องเที่ยวถึง 67 ล้าน Visit ต่อปี พร้อมสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หลากหลาย โดยดึงเมกะเทรนด์ Wellness & Mindfulness ที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ อาทิ ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ กับ Roof park 7 ไร่ พร้อม Wellness Trails 750 เมตร, เซ็นทรัล โคราช ต้นแบบของการออกแบบพื้นที่ให้เป็น Sport Destination ด้วยพื้นที่ indoor-outdoor รองรับคอมมูตี้สายกีฬา-สุขภาพ ในขณะที่ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล นครปฐม ที่ออกแบบลู่วิ่งลอยฟ้ารองรับกับเทรนด์กีฬาและไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่
• Sport Communities & Partnerships: ให้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็น Community คนรักสุขภาพและกีฬา พร้อม Collaboration กับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้ง Sport trend club และ Sport brand ชั้นนำ สมาคมและหน่วยงานด้านกีฬาทั้งในประเทศและสากล ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กลุ่ม Run Club, Hybrid Club, Pilates Club, Sound healing Club, Boxing Club หรือ Sport Product ต่างๆ ทำให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟ สร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่แข็งแกร่งและมีพลัง ผ่านพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมที่หลากหลาย
ทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศถูกพัฒนาให้เป็นจุดหมายของคนรักกีฬาและสุขภาพ เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ทันสมัยกับการดูแลสุขภาพครบทุกมิติ ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน พร้อมสร้างแรงขับเคลื่อน Sport Tourism และอีเวนต์ระดับโลก กระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดกีฬาไทยอย่างยั่งยืน