กกพ.เร่งคลอดUGT2-Direct PPA ลั่นประกาศทันปลายปีนี้

กกพ.เตรียมเคาะอัตราค่าไฟ Direct PPA นำร่อง 2,000 เมกะวัตต์ และ UGT2 ภายใน ต.ค.นี้ เล็งเสนอ กพช. เดือนหน้า มั่นใจออกประกาศปลายปีนี้ ขณะที่ค่าไฟงวด ม.ค.-เม.ย.69 ยังสามารถตรึงไว้เท่าเดิม ส่วนการนำเงิน Claw Back มาใช้ลดค่าไฟ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขวิกฤติพลังงาน -ค่าเอฟทีเคลื่อนไหวผิดปกติ
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กกพ. อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการในการให้เอกชนสามารถทําสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (Direct PPA) นำร่อง รวม 2,000 เมกะวัตต์ ระหว่างวันที่ 3 -10 ต.ค.2568 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ กกพ. ทั้งในด้านหลักเกณฑ์ เทคนิค และราคา หลังจากนั้นจะเร่งสรุปแล้วนำเสนอที่ประชุม กกพ.พิจารณาภายในวันที่ 15 ต.ค.นี้ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ภายในเดือน พ.ย.นี้ ก่อนประกาศรับซื้อไฟฟ้า Direct PPA ในเดือน ธ.ค.2568
การเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการ Direct PPA ในครั้งนี้ มาจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ได้พิจารณา Direct PPA เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือไฟฟ้าสีเขียว สําหรับกลุ่ม Data Center ที่มีความต้องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามข้อกําหนดจากบริษัทแม่ โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน สํานักงาน กกพ.และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกันจัดทํารายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การดําเนินการโครงการฯ เพื่อเสนอกบง.เห็นชอบก่อนดําเนินการต่อไป
โดยเบื้องต้น Direct PPA จะต้องขออนุญาตใช้สายส่งก่อน โดยมีการคำนวนจากค่า Wheeling Charge รวมถึงค่าบริหารจัดการระบบส่ง เพื่อให้ไฟฟ้ามีสถียรภาพ เป็นต้น
ส่วนความคืบหน้าการเปิดให้บริการไฟฟ้าสีเขียวแบบผู้ใช้ไฟฟ้าเจาะจงแหล่งที่มา (UGT2) ขณะนี้ กกพ.อยู่ระหว่างการหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า UGT2 คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือน ต.ค.นี้ เบื้องต้นอัตราค่าไฟฟ้าUGT2 จะสูงกว่า UGT1 เล็กน้อย สำหรับปริมาณการเสนอขายไฟฟ้า UGT2 ให้กับผู้ที่สนใจซื้ออยู่ที่ 8,000 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็น 4,800 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟ 10 ปี มากกว่า UGT1 ที่กำหนดปริมาณการขายไฟฟ้ารวม 2,000 ล้านหน่วยต่อปี มีสัญญาซื้อขายไฟ 1ปีที่มีการขายไฟฟ้าUGT1ไปได้25%ของปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขาย
ทั้งนี้ UGT2 จะนำไฟฟ้ามาจากโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ปี 2565-73 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงเฟสแรก 4,852.26 เมกะวัตต์ มาให้บริการกับผู้ที่สนใจซื้อไฟฟ้าสีเขียวแบบเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า เทียบกับ UGT1 เป็นไฟฟ้าสีเขียวที่ผู้ซื้อไฟฟ้าไม่เจาะจง โดยไฟฟ้าจะมาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. ราคาค่าไฟ UGT1 อยู่ที่ประมาณ 4 บาทต่อหน่วย
นายพูลพัฒน์ กล่าวว่า แนวโน้มค่าไฟงวดใหม่เดือน ม.ค.-เม.ย.2569 จะยังตรึงในอัตราเดิมที่ 3.94 บาทต่อหน่วย ตามนโยบายของรมว.พลังงาน เนื่องจากปีนี้ประเทศผู้ผลิตมีการเร่งการผลิตก๊าซ ฯทำให้เกิดความสมดุลของปริมาณก๊าซฯกับความต้องการใช้ ในปลายปีนี้ราคาก๊าซฯในตลาดโลกจึงไม่ได้ปรับตัวเร็วหรือรุนแรงมากเหมือนปีที่ผ่านมา
ส่วนการนำเงินเรียกคืนจากการลงทุนของ 3 การไฟฟ้าไม่ได้เป็นไปตามแผน หรือ Claw Back ปัจจุบันเหลือประมาณ 5,000 ล้านบาท มาใช้ลดค่าไฟฟ้าลงคงต้องดูความเหมาะสม ซึ่งการนำเงิน Claw Back มาใช้ต้องมีเหตุจำเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนด อาทิ ราคาพลังงานอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือค่าเอฟทีเคลื่อนไหวผิดปกติจนกระทบค่าครองชีพประชาชน เป็นต้น ขณะเดียวกันต้องพิจารณาเรื่องการคืนหนี้ให้กับกฟผ.และปตท. ที่ได้แบกรับภาระก่อนหน้าโดยเป็นหนี้ กฟผ. 6.6 หมื่นล้านบาท และปตท. 1.5หมื่นล้านบาท ที่ต้องจะทยอยใช้คืน หากมีการคืนหนี้ล่าช้าจะเกิดภาระดอกเบี้ยส่งผลกระทบค่าไฟฟ้าได้