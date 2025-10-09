อีเลคโทรลักซ์ ชูวิสัยทัศน์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในงาน SX2025 ประกาศเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน 85% ภายในปี 2030

ตอกย้ำผู้นำด้านความยั่งยืน 3 เสาหลัก ด้วยกลยุทธ์ ‘For the Better 2030’ บนเวที SX Sustainability Expo 2025 พร้อมเผยความสำเร็จบรรลุเป้าหมายแรกด้าน Net Zero เร็วกว่ากำหนดถึง 3 ปี
อีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกจากสวีเดน ประกาศความมุ่งมั่นเป้าหมายระยะยาวที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายในปี 2050 (ปี พ.ศ. 2593) โดย นายอเล็กซิส ริชาร์ด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ “A Circular Future, From Industry to Home” ที่งาน SX Sustainability Expo 2025 เวทีด้านนวัตกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายอเล็กซิสได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขับเคลื่อนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (circularity) เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนภายใต้กรอบกลยุทธ์ของบริษัท For the Better 2030 พร้อมทั้งกล่าวถึงเป้าหมายล่าสุดของบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนการใช้เหล็กและพลาสติกรีไซเคิลในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ 35% ภายในปี 2030 (ปี พ.ศ. 2573)
กรอบกลยุทธ์ For the Better 2030 ของกลุ่มบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ Better Company, Better Solutions และ Better Living ควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Goals) การดำเนินงานเชิงรูปธรรมครอบคลุมตั้งแต่การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบซัพพลายเชน การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงานและทรัพยากร ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ
นายอเล็กซิส ริชาร์ด กล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ระดับโลกของเรา ประเทศไทยในฐานะเป็นสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียของบริษัทโดยมีโรงงานระยองที่เป็นหนึ่งในฐานการผลิตระดับโลก จึงมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย เรานำเสนอโซลูชั่นแบบหมุนเวียนประหยัดพลังงาน ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถทำอาหารรสชาติอร่อยและเก็บอาหารได้สดคงนาน ดูแลเสื้อผ้าให้คงความเหมือนใหม่ได้นานขึ้น และมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีในบ้านของตนเอง”
อีเลคโทรลักซ์ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศตามหลักวิทยาศาสตร์ครั้งแรกได้ในปี 2022 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดถึง 3 ปี และจึงได้ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ นั่นคือ การลดการปล่อยก๊าซจากการดำเนินงาน (Scope 1 & 2) ลง 85% และการลดการปล่อยก๊าซที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (Scope 3) ลง 42% ภายในปี 2030
“ปัจจุบันมีผู้บริโภคทั่วโลกถึง 2 ใน 3 ที่คำนึงถึงความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า การที่อีเลคโทรลักซ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรม จึงถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญของบริษัท” นายอเล็กซิส ริชาร์ด กล่าวเสริม “เราจะยังคงผลักดันตัวเองและทั้งอุตสาหกรรมไปสู่เป้าหมายที่ยากและท้าทายยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อทำให้ผู้คนมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนในมาตรฐานใหม่การดำรงชีวิตที่ดีขึ้น”
ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทอีเลคโทรลักซ์ยังได้รับการยืนยันจากการจัดอันดับระดับ Gold จาก EcoVadis ซึ่งทำให้อีเลคโทรลักซ์ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้นำด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม และติดอันดับ 5% แรกจากกว่า 70,000 บริษัททั่วโลก ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
เกี่ยวกับอีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป
อีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้ผู้คนมาแล้วกว่า 100 ปี ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ในด้านการทำอาหาร (Taste) การดูแลเสื้อผ้า (Care) และความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing) ของผู้คนนับล้าน พร้อมขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างโดดเด่นมาโดยตลอดผ่านการสร้างโซลูชั่นและการดำเนินงานที่เน้นสร้างความยั่งยืนในสังคม อีเลคโทรลักซ์ กรุ๊ป เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำมากมาย อาทิ อีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) เออีจี (AEG) และฟริจิแดร์ (Frigidaire) มีสินค้าวางจำหน่ายในราว 120 ประเทศทั่วโลกทุกปี ในปี 2567 อีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป มียอดขายสูงถึง 136,000 ล้านโครนาสวีเดน และมีพนักงานมากถึง 41,000 คนทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.electrolux.co.th.